Der Plan der EU für die Ukraine könnte leicht nach hinten losgehen

Von: Foreign Policy

Beitrittsgesuche in Europa bewirken manchmal das Gegenteil von dem, was sie beabsichtigen. Sollte der Prozess zu lange dauern, könnte sich die Ukraine abwenden.

Langwierige Beitrittsprozesse führen zu politischem Verdruss bei EU-Bewerberländern

Ukraine bemüht sich seit neun Jahren um eine Demokratie nach westlichem Vorbild

Wirtschaftsreformen könnten der Ukraine den EU-Beitritt erschweren

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 16. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Brüssel/Kiew – Am 8. November empfahl die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, offiziell, dass die Ukraine und Moldawien bald Beitrittsverhandlungen mit Brüssel aufnehmen sollten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Dieser Schritt ist sowohl ein Ausdruck des Engagements für die Ukraine als auch ein Schuss vor den Bug Russlands.

In der Tat setzen EU-Beamte darauf, dass sie die Osteuropäer – die Ukraine und Moldawien sowie die westlichen Balkanländer und schließlich auch Georgien – durch eine immer festere Verankerung in der EU aus dem prekären Niemandsland zwischen der EU und Russland herausholen und so die Ostgrenzen der EU stabilisieren können. Der beste Weg, den Frieden und den Wohlstand der Europäer auszubauen, so von der Leyen, ist die Einbindung aller liberal gesinnten Staaten vom Baltikum bis zum Balkan in die Institutionen und Strukturen des demokratischen Europas. „Die Erweiterung ist eine unverzichtbare Politik für die Europäische Union“, sagte sie. „Die Vollendung unserer Union ist der Ruf der Geschichte... we all win.“

Aber der Schachzug könnte nach hinten losgehen, wenn Brüssel sich als so ungleichmäßig erweist wie auf dem westlichen Balkan. Dort dauert der Erweiterungsprozess seit 20 Jahren an – und hat sogar eine Gegenreaktion in Ländern ausgelöst, die frustriert und enttäuscht sind, weil sie trotz jahrelanger unvollkommener, aber hart erkämpfter Reformen ihre Versprechen nicht einhalten konnten. Diese unglücklichen Länder bleiben nicht nur außerhalb der EU, sondern werden zum Teil von Nationalpopulisten geführt, die sich in die andere Richtung bewegen und Bündnisse mit den geopolitischen Rivalen der EU, darunter Russland und die Türkei, schmieden. Angesichts der Komplexität der Integration von Ländern wie der Ukraine und der Republik Moldau kann man sich leicht vorstellen, dass sie von der EU genauso behandelt werden – und die gleiche Art von Gegenreaktion hervorrufen.

In den frühen 2000er Jahren öffnete die EU den Erweiterungsprozess für alle westlichen Balkanländer: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Zwei Jahrzehnte später ist jedoch nur Kroatien der EU beigetreten, woran sowohl die Beitrittskandidaten als auch die EU selbst schuld sind. Eine Reihe interner Probleme und bilaterale Streitigkeiten zwischen den Ländern haben sie daran gehindert, alle mit der Mitgliedschaft verbundenen Verpflichtungen zu erfüllen, einschließlich der Standards für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.

Serbien hat seit langem Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit und der Korruption, die sich nach anfänglicher Besserung verschlimmert haben, und sein angespanntes Verhältnis zum Kosovo erschwert seinen Status noch mehr. Ebenso steht dem Kosovo Serbien im Weg, und mehrere EU-Staaten weigern sich, seine Unabhängigkeit anzuerkennen. Bosnien und Herzegowina ist äußerst instabil, da die Nachkriegsfriedensvereinbarungen ein Land gespalten haben, das sich größtenteils an den Frieden hält, aber keine Reformen vorantreiben kann.

Das EU-Parlament in Straßburg © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

42 Prozent der Deutschen für Erweiterung der EU – Beitritt für neue Länder schwierig

Die Tatsache, dass Albanien, Montenegro und Nordmazedonien im Grunde bereit sind – und das schon seit Jahren – zeigt, dass ein Großteil des Problems bei der EU selbst liegt. Nach der Aufnahme Rumäniens und Bulgariens (2007) und Kroatiens (2013) äußerten viele Mitgliedstaaten eine „Erweiterungsmüdigkeit“ und waren der Meinung, dass eine Konsolidierung und nicht eine Erweiterung das Gebot der Stunde sei - am lautesten Frankreich, Dänemark und die Niederlande. Angesichts des Albtraums, den die Versuche der EU mit dem autoritären Polen und Ungarn ausgelöst haben, ist natürlich jedes EU-Land misstrauisch gegenüber neuen Mitgliedern, deren lückenhaftes demokratisches Zeugnis sie dazu veranlassen könnte, dasselbe zu tun.

Auch ist die Erweiterung keine populäre Haltung: In Frankreich und Deutschland wünschen sich nur 35 bzw. 42 Prozent der Befragten eine Erweiterung. In Österreich sind es nur 29 Prozent. Um das Problem noch zu verschärfen, hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine Europäische Politische Gemeinschaft für gleichgesinnte Nicht-EU-Staaten gefordert, die die Beitrittskriterien nicht erfüllen (sowie für alle interessierten EU-Länder) – eine Art Fegefeuer für Verliererstaaten.

Das Fehlen eines klaren Weges oder eines konkreten Zeitplans hat die Dynamik der geforderten Reformen zum Stillstand gebracht und in einigen Ländern sogar umgekehrt. In vielen Ländern des westlichen Balkans gibt es inzwischen starke politische Kräfte, die die EU als heuchlerisch und ihre Vorgaben als kontraproduktiv abtun. Der Verlust der Dynamik in Richtung Mitgliedschaft hat einen Teufelskreis in Gang gesetzt, so ein Bericht des Center for Strategic and International Studies, einer Denkfabrik mit Sitz in Washington, D.C.

Darin heißt es: „Die ins Stocken geratenen Reformbemühungen tragen zu einem langsamen Wirtschaftswachstum bei, was wiederum die Skepsis innerhalb der Europäischen Union gegenüber einer künftigen Erweiterung rechtfertigt. Da die Aussicht auf eine Mitgliedschaft in weiter Ferne oder unerreichbar ist, verlagern sich die öffentliche Aufmerksamkeit und der politische Fokus [auf dem Balkan] auf andere Bereiche, wodurch es schwieriger wird, die für die Angleichung an den EU-Besitzstand erforderlichen Maßnahmen zu rechtfertigen. So entsteht ein größerer politischer Spielraum für populistische Kandidaten oder für politische Führer, die sich auf EU-Konkurrenten wie China oder Russland einstellen.“

Heute wimmelt es in der Region nur so von den Überresten des Versagens der EU. Es gibt kein besseres Beispiel als Serbien, das 2009 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt hat und seit 2012 ein Beitrittskandidat ist, der im Wartesaal schlummert, wie es heißt. Die Reformen im Rahmen des gemeinschaftlichen Besitzstandes schritten voran, um dann wieder zurückzufallen. Während einige Kritiker dies auf die mangelnden Bemühungen der Serben und die illiberale politische Kultur zurückführen, sagen andere, dass es dem komplizierten Land mit einer festeren Hand aus Brüssel viel besser gegangen wäre.

Langsamer Beitritt zur EU: Ukraine weiterhin bestrebt, Demokratie aufzubauen

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Seit 2017 ist der rechtsnationale Aleksandar Vucic, ein ehemaliger Verbündeter des ehemaligen serbischen Machthabers Slobodan Milosevic, Präsident. In diesem Amt hat er an einem Tag dem EU-Reformprozess die Treue geschworen und am nächsten Tag den russischen Präsidenten Wladimir Putin gelobt. Obwohl das Serbien von heute ein anderes ist als das von vor 20 Jahren, was vor allem auf die EU-Prozesse zurückzuführen ist, hat es die harten Reformen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, der Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, der Korruption und der Unabhängigkeit der Justiz nur langsam in Angriff genommen. In diesem Jahr sagte Vucic auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, Schweiz, mit Worten, die fast jeder regionale Führer aussprechen könnte: „Wir sind nicht mehr so enthusiastisch wie früher, und auch die Europäische Union ist nicht mehr so begeistert von uns, wie wir dachten.“ Er sagte, er sei „pessimistisch“, dass Serbien in absehbarer Zeit der EU beitreten werde.

Die Enttäuschung Belgrads hat das Land offen für russische Annäherungsversuche gemacht. Moskau unterstützt radikale nationalistische Parteien und die orthodoxe Kirche sowie Milorad Dodik, den serbischen Nationalisten und ehemaligen Co-Präsidenten von Bosnien und Herzegowina. In geopolitischer Hinsicht hat Serbien das euro-atlantische Sanktionsregime gegen das kriegsgeplagte Russland unterminiert. Das Land weigert sich nicht nur, Handels- und Finanzsanktionen umzusetzen, sondern importiert auch russisches Erdgas. In Bosnien und Herzegowina ist die Situation ähnlich gelagert.

Die Beweggründe der EU für diesen monumentalen Schritt gegenüber der Ukraine und der Republik Moldau sind in mehrfacher Hinsicht sinnvoll. Die Ukraine hat ihre gesamte Existenz darauf aufgebaut, sich als liberale Demokratie zu bezeichnen; schließlich ist dies der Hauptgrund für den Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine und seine Abneigung, nachzugeben. Eine echte Demokratie, die sich an Westeuropa und nicht an Russland orientiert, untergräbt den illiberalen, autoritären Staat, den Russland und seine Satellitenstaaten verkörpern und aufrechterhalten wollen. Die ukrainische Revolution der Würde im Jahr 2014 und die hartnäckige Verteidigung ihres Territoriums seit der russischen Invasion im Jahr 2022 unterstreichen, wie ernst es der Ukraine mit ihrer Verpflichtung ist, eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu werden. Und dieses Bestreben wurde vom euro-atlantischen Bündnis in Form von militärischer und humanitärer Hilfe, internationalem diplomatischem Engagement und im Juni 2022 durch die Verleihung des EU-Kandidatenstatus anerkannt.

Wirtschaftsreform als Hindernis für EU-Beitritt der Ukraine

Doch die Ukraine und Moldawien werden bald die von der EU geforderten harten Wirtschaftsreformen in Angriff nehmen müssen - und die Herausforderung, dies in Zeiten des Krieges zu tun. „Aus diesem Grund kann die Europäische Kommission den Beitrittsprozess der Ukraine nicht auf die gleiche Weise wie den der westlichen Balkanländer durchführen“, argumentiert Vessela Tcherneva vom Think Tank European Council on Foreign Relations. „Als ein Land, das sich im Krieg befindet, muss der Beitritt der Ukraine eine mutige und kohärente politische Botschaft und größere Finanzmittel für den Wiederaufbau des Landes beinhalten.

Dieses Rezept muss auch für den Westbalkan gelten, denn die EU kann ihn nicht in der Versenkung verschwinden lassen, während sie der Ukraine und Moldawien Vergünstigungen und überarbeitete Prozesse gewährt. Noch hat die EU den Westbalkan nicht verloren, aber sie könnte es, wenn sie jetzt nicht nachbessern würde. Dies würde unter anderem bedeuten, dass die Heranführungshilfen der EU aufgestockt und ein frühzeitiger Zugang zu bestimmten Politikbereichen gewährt wird. Die meisten Experten sind sich einig, dass eine Ukraine, die sich im Frieden befindet und von Brüssel voll und ganz unterstützt wird, das Ziel erreichen könnte. Entscheidend ist, dass die reformorientierten ukrainischen Politiker ihre Bürger davon überzeugen können, dass sich die harte Arbeit auf dem Weg dorthin lohnt.

Zum Autor Paul Hockenos ist ein in Berlin lebender Journalist. Sein jüngstes Buch ist Berlin Calling: A Story of Anarchy, Music, the Wall and the Birth of the New Berlin (The New Press).

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 16. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.