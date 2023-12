Wegen Verbreitung illegaler Inhalte: EU eröffnet Verfahren gegen Onlinedienst X

Drucken Teilen

Die EU hat ein Verfahren gegen den Onlinedienst X eröffnet. © Andre M. Chang/Imago

Elon Musks Onlineplattform X, ehemals Twitter, steht wieder im Fokus. Diesmal geht es um ein EU-Verfahren wegen der Verbreitung illegaler Inhalte.

Brüssel – Die Europäische Union hat eine Untersuchung gegen Elon Musks X, die früher unter dem Namen Twitter bekannte Social-Media-Plattform, eingeleitet, die sich auf die Verbreitung illegaler Inhalte konzentriert. In einer Ankündigung vom Montag teilte die EU mit, dass sie mögliche Verstöße gegen den Digital Services Act (Gesetz über digitale Dienste) untersucht, eine Reihe von Regeln, die den Schutz der Verbraucher im Internet gewährleisten sollen.

Die Untersuchung wird sich zum Teil darauf konzentrieren, wie X mit Inhalten umgeht, die in Europa illegal sind, darunter Hassreden, Fehlinformationen und terroristische Inhalte im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen Israel und Gaza. Außerdem wird untersucht, ob das System der „Community Notes“ zur Überprüfung der Fakten auf der Website in Europa angemessen ist, die Transparenzmechanismen von X für Werbung und ob das überarbeitete Verifizierungssystem „Blue Check“ die Nutzer täuscht.

Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, sagte, dass solche großen Online-Plattformen ein höheres Risiko für die Gesellschaft darstellen und daher spezifischere Standards einhalten müssen. „Je größer das Risiko ist, das große Plattformen für unsere Gesellschaft darstellen, desto spezifischer sind die Anforderungen des Gesetzes über digitale Dienste. Wir nehmen jeden Verstoß gegen unsere Regeln sehr ernst“, so Vestager in einer Erklärung.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Onlinedienst X: EU-Verfahren nach angeblicher Desinformation im Israel-Krieg

Die Nachricht von der Untersuchung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem X wegen der Verbreitung von Desinformationen im Zusammenhang mit dem Israel-Gaza-Konflikt zunehmend ins Visier genommen wird. Die Anti-Defamation League hat berichtet, dass die Zahl der antisemitischen Inhalte seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober um mehr als 900 Prozent gestiegen ist. Musk wurde auch dafür kritisiert, dass er sein eigenes Konto, das viele Anhänger hat, zur Verbreitung antisemitischer Theorien benutzt.

Die Klage der EU ist das erste formelle Verfahren gegen eine große Social-Media-Plattform im Rahmen des Digital Services Act, der im November 2022 in Kraft trat. Nach diesen Regeln könnte X mit Geldstrafen von bis zu 6 Prozent seines weltweiten Umsatzes belegt werden. Die Untersuchung kommt nur wenige Wochen, nachdem EU-Kommissar Thierry Breton angekündigt hatte, dass die EU das Unternehmen um Informationen über seinen Umgang mit Hassreden, Gewalt und terroristischen Inhalten gebeten hatte. Breton wandte sich auch direkt an Musk und fragte ihn, ob die Plattform zur Verbreitung von Desinformationen im Zusammenhang mit dem Hamas-Anschlag genutzt werde.

„Das #DSA ist dazu da, sowohl die Meinungsfreiheit als auch unsere Demokratien zu schützen - auch in Krisenzeiten“, schrieb Breton Mitte Oktober auf X. Das Gesetz erlegt „sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen“, die von mindestens 45 Millionen Europäern pro Monat genutzt werden, besondere Verpflichtungen auf. X qualifizierte sich aufgrund seiner Erklärung von Anfang des Jahres, dass es 112 Millionen monatliche Nutzer in Europa hat.

EU eröffnet Verfahren gegen X: „Wichtig, dass dieser Prozess frei von politischem Einfluss bleibt“

Die Geschäftsführerin von X, Linda Yaccarino, erklärte, das Unternehmen habe Zehntausende von Beiträgen entfernt oder gekennzeichnet und gleichzeitig mit Hilfe eines Systems namens Community Notes eine Überprüfung der Fakten vorgenommen. Sie sagte auch, dass das Unternehmen eine Gruppe von Führungskräften zusammengestellt hat, die sich um die Krisenreaktion auf den Krieg kümmern.

Im Juni reiste Breton zum Hauptsitz von X in San Francisco, um einen „Stresstest“ der Systeme zu beaufsichtigen, einschließlich Community Notes, das noch nicht in allen Sprachen der EU-Mitgliedsstaaten verfügbar war. Die Europäische Kommission hat ein Büro in der Innenstadt von San Francisco eröffnet, da sie ihre Bemühungen zur Überwachung der weltweit größten Online-Plattformen ausweitet und dabei eine härtere Linie gegenüber amerikanischen Tech-Giganten verfolgt als die US-Regierung.

Seit dem Kauf von Twitter im Oktober 2022 hat Musk die Richtlinien, die regeln, was gepostet werden darf, gelockert und viele der für die Durchsetzung dieser Richtlinien zuständigen Mitarbeiter entlassen. Das hat Werbekunden verschreckt und einige Nutzer dazu veranlasst, zu konkurrierenden Plattformen zu fliehen, wurde aber von vielen Konservativen in den Vereinigten Staaten begrüßt. Die nächsten Schritte der EU-Untersuchung werden Informationsanfragen umfassen, die Befragungen oder Inspektionen beinhalten könnten. Das Gesetz sieht keine formelle Frist für die Beendigung des Verfahrens vor, heißt es in der Ankündigung vom Montag.

Als Reaktion auf die Ankündigung erklärte die Sicherheitsabteilung von X, dass sich das Unternehmen zur Einhaltung des Gesetzes über digitale Dienste verpflichtet habe und mit den Behörden zusammenarbeite. „Es ist wichtig, dass dieser Prozess frei von politischem Einfluss bleibt und dem Gesetz folgt“, sagte das Unternehmen. „X konzentriert sich darauf, ein sicheres und inklusives Umfeld für alle Nutzer auf unserer Plattform zu schaffen und gleichzeitig die Meinungsfreiheit zu schützen, und wir werden weiterhin unermüdlich an diesem Ziel arbeiten.“

Zu den Autoren Aaron Gregg ist Wirtschaftsreporter bei der Washington Post. Will Oremus schreibt für die Washington Post über die Ideen, Produkte und Machtkämpfe, die die digitale Welt prägen. Bevor er 2021 zur Post kam, war er acht Jahre lang leitender Technologiereporter bei Slate und zwei Jahre lang leitender Autor für OneZero bei Medium.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.