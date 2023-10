EU-Länder fliegen Staatsbürger aus Israel aus – nur Deutschland nicht

Von: Ulrike Hagen

Nach den Großangriffen der Hamas fliegen EU-Länder ihre Staatsbürger aus dem Kriegsgebiet aus. Deutschland gehört nicht dazu. An den israelischen Flughäfen herrscht Chaos.

Tel Aviv – Seit dem Beginn der Großangriffe der islamistischen Hamas auf Israel mit inzwischen Hunderten Toten ist die Lage an den Flughäfen des Landes chaotisch. Die großen Fluggesellschaften, darunter Ryanair, Emirates, American Airlines, Air France und Swiss, und die Lufthansa haben ihren Flugverkehr von und nach Israel eingestellt.

Zahlreiche EU-Länder evakuieren bereits seit Montagfrüh (9. Oktober) ihre Staatsbürger mit Militärmaschinen und Regierungsflugzeugen, Deutschland gehört nicht dazu. Viele deutsche Staatsangehörige – darunter auch mehrere Gruppen von Austauschschülern, hängen nun mitten im Kriegsgebiet fest.

Angesichts der massiven Angriffe auf Israel hat das Auswärtige Amt zwar Reisewarnungen ausgesprochen. „Die Lage ist hochvolatil. Eine weitere Verschärfung der Lage, eine Ausweitung auf andere Gebiete des Landes und erhebliche Beeinträchtigungen des Flugverkehrs können nicht ausgeschlossen werden“, warnt das Ministerium und ergänzt: „Alle deutschen Staatsangehörigen, die sich vor Ort aufhalten, tragen sich bitte in die Krisenvorsorgeliste Elefand ein“. Doch bei der Evakuierung von Staatsbürgern, die im Krisengebiet festsitzen, ziert sich die Bundesregierung bislang.

Dabei sind viele deutsche Staatsbürger an den israelischen Flughäfen gestrandet. Sie üben massive Kritik an der Reaktion der Bundesregierung, denn EU-Länder wie Polen, Ungarn und Rumänien fliegen ihre Bürger aus Israel aus. Auch Österreich und Spanien wollen Landsleute mit Militärmaschinen evakuieren und haben bereits Rückholaktionen für ihre Staatsbürger eingeleitet.

CDU-Chef Merz fordert schnelle Rückholaktionen für Deutsche im Kriegsgebiet in Israel

Die fr.de erreichen Meldungen besorgter Menschen, die um ihre Angehörigen in Israel bangen. Ein Leser schreibt: „Meine Familie, vier Erwachsene und ein kleines Baby verbringen großteils Zeit in einem Schutzraum, um den anhaltenden Raketenangriffen zu entkommen. Angesichts der andauernden Unsicherheit und der Tatsache, dass bisher keine offizielle Rückholaktion von Deutschland gestartet wurde, sind wir zutiefst besorgt.“

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat derweil die Bundesregierung aufgefordert, ausreisewilligen Deutschen nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel rasch die Ausreise aus dem Land zu ermöglichen: Die Bundesregierung müsse es möglich machen, „dass die deutschen Staatsangehörigen, die das Land verlassen wollen, zum Beispiel Schulklassen, Jugendgruppen und andere, die noch in Israel sind, jetzt auch nach Deutschland zurückzufliegen“, sagte der CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin, so dpa.

Auswärtiges Amt „im intensiven Austausch mit den Fluggesellschaften“

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es auf der Homepage unterdessen, das Krisenreaktionszentrum sei „im intensiven Austausch mit den Fluggesellschaften, um baldmöglichst eine Erhöhung des Flugaufkommens zu erreichen“.

Zurzeit verkehrten nach Erkenntnissen des Ministeriums kommerzielle Flüge vom internationalen Flughafen Ben Gurion, so die Mitteilung: „Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Reiseveranstalter und/oder einer Fluggesellschaft in Verbindung“. Auf Anfragen der fr.de, ob Evakuierungsmaßnahmen angestoßen worden sind, äußerte sich das Auswärtige Amt bis zum Abend des 10. Oktober nicht.

Es scheint inzwischen gesichert, dass unter den beim Hamas-Angriff am Gaza-Streifen entführten Menschen mindestens fünf deutsche Staatsangehörige sind, darunter zwei kleine Kinder, wie unter anderem das ZDF meldet. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass unter den Verschleppten auch Deutsche sind, nennt aber keine genauen Zahlen. Die meisten von ihnen seien Doppelstaatler, die sowohl die deutsche als auch die israelische Staatsangehörigkeit besitzen.