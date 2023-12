EU plant neuen Anlauf für Ukraine-Hilfspaket – und will sich diesmal nicht von Orbán erpressen lassen

Von: Stephanie Munk

Drucken Teilen

Ungarn stellt sich quer bei EU-Milliardenhilfen für die Ukraine. Mit einer Sondersitzung soll Orbáns Blockade ein Ende gesetzt werden.

Brüssel – Nach dem Veto Ungarns gegen ein neues 50-Milliarden-Hilfspaket für die Ukraine will die EU einen neuen Anlauf starten: Spätestens am 1. Februar soll auf einem Sondergipfel eine Entscheidung darüber fallen. Schließlich habe das Paket „die feste Unterstützung von 26 Staats- und Regierungschefs“, heißt es in einer Mitteilung von EU-Ratspräsident Charles Michel.

Nur ein Land ist gegen die neuen Ukraine-Hilfen: Ungarn. Dessen Regierungschef Viktor Orbán will man offenbar bis zum Sondergipfel doch noch zu einer Zustimmung bewegen. Michel kündigte in Brüssel an, dass der Sondergipfel die bis dahin vereinbarte Pläne zum Ukraine-Krieg entweder bestätigen oder noch einmal abschließende Verhandlungen ermöglichen soll.

Einer gegen alle: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán am 15. Dezember 2023 auf dem EU-Gipfel in Brüssel, auf dem es um die Ukraine ging. © Zhao Dingzhe/Imago

Beschluss über Ukraine-Hilfen scheiterte bei EU-Gipfel

Das Hilfspaket für die Ukraine sollten eigentlich bereits Ende vergangener Woche beim regulären EU-Gipfel in Brüssel vereinbart werden. Sie sind Teil eines Projekts zur Überarbeitung des langfristigen EU-Haushalts. Orbán verhinderte den Beschluss allerdings mit seinem Veto. Er hatte die Haushaltspläne zuvor mehrfach kritisiert. Gleichzeitig hatte er bemängelt, dass die EU für Ungarn vorgesehene Gelder aus dem Gemeinschaftshaushalt eingefroren hat – aus seiner Sicht zu Unrecht.

Sollte in den kommenden Wochen keine Lösung mit Ungarn gefunden werden, wollen die anderen EU-Staaten offenbar ohne ihn im 26er-Kreis handeln. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte am Freitag (15. Dezember), man arbeite hart an einer Lösung, der alle EU-Staaten zustimmen können. Man werde aber auch mögliche Alternativen entwickeln. Beim nächsten Gipfel werde es eine funktionierende Lösung geben.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Orbán blockiert Ukraine-Unterstützung – Scholz schließt Zugeständnisse aus

Zugeständnisse an Orbán schließen die übrigen Mitgliedstaaten dabei offiziell aus. So sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach dem EU-Gipfel: „Es darf keine Verknüpfung von Fragen geben, die nicht miteinander zusammenhängen.“ Ungarns Blockade zu Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft der Ungarn umging die EU bei ihrem Gipfel vergangene Woche mit einem Trick: Der Beschluss wurde gefasst, als Orbán gerade wegen einer Kaffeepause nicht im Raum war.

Die jüngsten Pläne sehen konkret vor, für die finanzielle Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine in den kommenden vier Jahren 17 Milliarden Euro an Zuschüssen und 33 Milliarden Euro an Krediten einzuplanen. Als elementar wird die Hilfe für die Ukraine auch deshalb angesehen, weil es Befürchtungen gibt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem Sieg auch nach anderen Ländern greifen könnte. Genau dies prophezeite jetzt ein Duma-Abgeordneter im russischen Staats-Fernsehen. (dpa/smu)