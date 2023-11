Politikwissenschaftler vor Biden-Xi-Gipfel: „Wir erleben den machtpolitischen Abstieg Europas“

Von: Michael Radunski

Europa sieht sich gerne als Mittler zwischen den Supermächten USA und China. Der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider erklärt im Interview, warum er das für eine Fehleinschätzung hält.

Am Mittwoch trifft US-Präsident Joe Biden seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping – zum ersten Mal seit fast einem Jahr. Gibt es Grund zur Hoffnung, dass sich die Beziehungen verbessern werden?

Es ist wichtig, dass das Treffen zwischen Biden und Xi überhaupt stattfindet. Nur in persönlichen Gesprächen lässt sich die notwendige Atmosphäre schaffen, um die großen Differenzen zu diskutieren. Aber niemand sollte falsche Hoffnungen hegen. Das Treffen wird nichts an der amerikanischen Technologiepolitik ändern und auch nichts an Chinas Politik gegenüber Taiwan.

Im vergangenen Jahr kamen US-Präsident Joe Biden (r) und der chinesische Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel zusammen. Nun sehen sie sich erstmals wieder. © Alex Brandon/AP/dpa

Warum nicht? Wenn überhaupt, dann doch wohl bei einem Treffen der beiden Staatschefs.

Die Beziehungen sind schlicht zu sehr angespannt. Es besteht leider ein großes Risiko. Beide Seiten spielen mit dem Feuer und irgendwann – und sei es unbeabsichtigt durch Zufall – könnte sich jemand die Finger verbrennen. Die militärischen Manöver in der Taiwan-Straße sind hochgefährlich. Wir könnten jederzeit unbeabsichtigt in eine militärische Konfrontation schlittern. Ich fürchte, wir befinden uns in einer Situation wie vor dem Ersten Weltkrieg, ich sehe viele Schlafwandler.

Dann sollte man sich das Treffen also sparen?

Im Gegenteil, genau deshalb ist das Gespräch zwischen Biden und Xi so wichtig. Die Gespräche, gerade auch zwischen den Militärs, müssen wieder aufgenommen werden. Das ist im Krisenfall lebensnotwendig. Insofern zeichnet sich derzeit eine leichte Deeskalation ab. Aber am Grundkonflikt ändert das nichts: China marschiert voller Selbstbewusstsein voran auf seinem Weg, den vermeintlichen Platz an der Sonne zu erreichen, und die Vereinigten Staaten versuchen so viel wie möglich Schatten auf diesen Weg zu werfen.

Wir reden von China und den USA. Wo bleibt da Europa?

Wir dürfen uns nichts vormachen. Europa spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen liegen hier mit ihren blumigen Worten von der multipolaren Welt völlig falsch. Ein realistischer Blick zeigt, dass Europa im technologischen Wettlauf zwischen China und den USA längst den Anschluss verloren hat. Gleiches droht uns industriepolitisch.

Der Politikwissenschaftler Eberhard Sandschneider zählt zu den renommiertesten Experten für internationale Beziehungen im Raum Asien-Pazifik. © allefarben-foto/Imago

Europas trügerisches Selbstbild: Mittler zwischen China und den USA

Europa selbst sieht sich als Mittler zwischen den beiden Supermächten.

Aus vielen chinesischen Delegationen höre ich tatsächlich die Hoffnung, dass die Europäer so etwas wie ein ausbalancierendes Element zwischen den USA und China sein könnten. Aber das ist eine verfehlte Hoffnung. Europa ist abgeschlagen und spielt keine nennenswerte Rolle.

Woran liegt das?

Ich befürchte, die Europäer wollen und können nicht mehr. Seit Jahren höre und lese ich, dass Europa mit einer Stimme sprechen sollte. Ja, Europa könnte, wenn es sich zusammenreißen würde, tatsächlich eine Rolle spielen. Aber Europa tut es nicht. Wir erleben den machtpolitischen Abstieg Europas, den viele hierzulande schlicht verleugnen und deshalb nichts daran ändern.

Wie kommen wir aus dieser Situation heraus?

Ein erster Schritt wäre die nüchterne Einsicht, dass es gegen China nicht funktionieren wird, genauso wenig wie es gegen die USA funktionieren würde. Wir werden lernen müssen, mit beiden zu kooperieren, ohne schwachsinnige Worthülsen zu wiederholen: Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen – die meisten, die das immer wieder aufsagen, wissen gar nicht, was sich dahinter verbergen soll geschweige denn, wie sie das in praktische Politik umsetzen sollen.

Aber ist der Ansatz „Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen“ nicht genau die Mittelposition, die Europa wichtig macht?

Diese leeren Formulierungen reichen nicht aus. Das ist keine pragmatische Politik in der Welt des 21. Jahrhunderts, wo es leider an vielen Ecken brennt. Wenn Deutschland und Europa technologisch, wissenschaftlich und ökonomisch überleben wollen, werden wir am größten Markt der Zukunft nicht vorbeikommen. Das ist China. Damit wird sich Europa arrangieren müssen.

Also nochmals, was können wir tun?

Wir müssen aufhören mit den Fehlern, die wir seit 20 Jahren machen und immer zu wiederholen. Wir müssen aufhören, auf eine Konvergenz mit China zu warten. Stattdessen sollten wir endlich einsehen, dass China nicht so wird wie wir. China wird sich nicht ohne Weiteres einbinden lassen in unsere Regeln. Und vor allen Dingen müssen wir lernen, dass China sich nicht eindämmen und von außen belehren lässt. Wenn Außenministerin Baerbock anfangen würde, das einzusehen, wäre schon viel gewonnen.

Eberhard Sandschneider war von 1998 bis 2020 Professor für Politik Chinas und internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Von 2003 bis 2016 war er zudem Otto-Wolff-Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Inzwischen ist er Partner bei der Beratungsfirma „Berlin Global Advisors“.