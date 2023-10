Geschlossen an der Seite der Ukraine? Europa-Gipfel tagt in Granada - Selenskyj stellt Pläne vor

Von: Christian Stör

Der ukrainische Präsident nimmt am Europa-Gipfel teil. Das Treffen soll die Solidarität Europas mit der Ukraine demonstrieren. Doch die Unterstützung bröckelt.

Granada - Ganz Europa steht vereint zusammen: Aus Sicht der EU soll der dritte Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) das klare Zeichen an Kremlchef Wladimir Putin senden, dass sein Land in Europa mittlerweile nahezu vollständig isoliert ist. Denn erneut dürfte der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt der Gespräche am 5. Oktober in der Stadt Granada stehen.

Wie es um das Zweckbündnis der 47 europäischen Länder gegen Russland steht, verraten oft die „Familienfotos“ der Staats- und Regierungschefs: Beim vorigen Gipfeltreffen dieser Art in der Republik Moldau Anfang Juni stand der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj prominent in der vordersten Reihe im Mittelpunkt. Wird das auch diesmal so sein?

Selenskyj nimmt für Ukraine an Europa-Gipfel in Granada teil

Lange war sogar unklar, ob Selenskyj überhaupt vor Ort sein würde. Doch die Zweifel hat er nun selbst zerstreut. Er sei in Granada angekommen, so Selenskyj am Morgen. Ziel des Gipfels sei, „Sicherheit und Stabilität in unserem gemeinsamen europäischen Haus zu gewährleisten“. Die Ukraine habe substanzielle Vorschläge für die neue Sicherheitsarchitektur in Europa. Kiew werde sich vor allem auf den Schwarzmeerraum, die Sicherheit bei der Lebensmittelversorgung und der Schifffahrt fokussieren, kündigte Selenskyj an.

Die Vorschläge Kiews sind vor dem Hintergrund der anhaltenden Seeblockade Russlands gegen ukrainische Häfen zu betrachten. Im Juli hatte Moskau das rund ein Jahr laufende Abkommen zur Verschiffung ukrainischen Getreides auslaufen lassen und attackiert seither verstärkt wieder ukrainische Schwarzmeerhäfen. Die ukrainische Führung bezeichnet den Beschuss auch als Angriff gegen die internationale Lebensmittelversorgung, der vor allem die ärmsten Länder treffe.

Die Beratungen werden allerdings überschattet von Anzeichen einer bröckelnden Unterstützung für die Ukraine. In den USA sind Finanzhilfen für Kiew wegen des internen Haushaltsstreits in der Schwebe. In der EU blockiert das russlandfreundliche Ungarn Hilfen für die Ukraine. Zudem könnte es nach der Wahl in der Slowakei dazu kommen, dass Sieger Robert Fico einen ähnlichen Kurs einschlägt wie Viktor Orbán in Ungarn. Fico hatte vor der Wahl angekündigt, er wolle die bei der Bevölkerung unbeliebte Waffenhilfe beenden und der Ukraine nur mehr mit zivilen Gütern helfen, wenn er an die Macht käme.

Europa-Gipfel in Granada: Migration auf der Agenda

Bei den Beratungen in Granada könnten sich jedoch auch andere Themen in den Vordergrund schieben. So will Italien die Migration zum beherrschenden Thema machen. Regierungschefin Giorgia Meloni protestiert scharf dagegen, dass Deutschland und andere EU-Länder Rettungsschiffe von Hilfsorganisationen im Mittelmeer finanziell unterstützen. Denn diese, so argumentiert Meloni, würden den Schleusern helfen, noch mehr Migrantinnen und Migranten in das bereits überlastete Italien zu bringen. Auch der britische Premierminister Rishi Sunak will in Granada für einen schärferen Kurs werben, wie es aus London hieß.

Auf dem offiziellen Programm des Europa-Gipfels stehen außerdem Beratungen zu Energie- und Umweltthemen sowie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Am Rande dürfte es zudem erneut diplomatische Versuche geben, die zuletzt wieder eskalierten Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo sowie zwischen Armenien und Aserbaidschan abzubauen.

Zu einem von der EU erhofften Vermittlungsgespräch mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan wird es allerdings voraussichtlich nicht kommen. Aliyev hat seine Teilnahme abgesagt. (cs/dpa/afp)