Kalte Schulter oder herzerwärmend - Wie weit sind andere europäische Länder bei der Heizwende?

Von: Tadhg Nagel

Das Gezeter um das Gebäudeenergiegesetz legt die Fortschritte in der Heizdebatte vorerst auf Eis. Wie gelingt anderen in Europa die Energiewende?

Berlin - Ab dem 1. Januar 2024 müssen alle frieren, die sich keine Wärmepumpe leisten können. So zumindest klingen manche Befürchtungen, die rund um das von der Ampel-Koalition geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG) durch das Netz geistern. Und tatsächlich sollten nach Plänen des Bundestags ab diesem Datum alle Gebäude in Deutschland dazu verpflichtet werden, zum Heizen mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien zu verwenden.

Der Entwurf betraf jedoch nur neu eingebaute Heizungen, für Altbestände waren, selbst bei einem Ausfall, großzügige Übergangsfristen vorgesehen. Jetzt wurde das Gesetz, weniger als 48 Stunden vor dem endgültigen Parlamentsbeschluss, vom Verfassungsgericht gestoppt.

Die Akzeptanz von Wärmepumpen in Deutschland ist ausbaufähig.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gab damit dem Eilantrag des Berliner CDU-Abgeordneten Thomas Heilmann statt und erließ eine einstweilige Anordnung. Das Gericht bekräftigte damit Heilmanns Bedenken, dass der endgültige Gesetzentwurf den Abgeordneten nicht lange genug vor der Entscheidung vorgelegen hätte. Die Opposition freut die Entscheidung, CDU-Chef Friedrich Merz twitterte dazu: „Klimaschutz gelingt nicht mit der Brechstange“. Auch Teile der Regierung begrüßen den Schritt. FDP-Vize Kubicki sprach von einer „verdiente Quittung für die Grünen, die in dieses Verfahren einen unerklärlichen Druck hineingegeben haben“.

Gebäudeenergiegesetz: Luftnummer statt „praxistauglichen und technologieoffenen Lösungen“?

Gegen die von der EU geplante Gebäuderichtlinie liefen die freien Demokraten zuletzt gleichfalls Sturm. In einem Beschluss des FDP-Präsidiums vom 3. Juli hieß es, die „praxistauglichen und technologieoffenen Lösungen“ für die sich die Partei in Deutschland eingesetzt habe, würden „durch die von Dr. Ursula von der Leyen (CDU) geführte EU-Kommission torpediert“. „Die CDU wettert in Berlin gegen das Heizungsgesetz, plant in Brüssel aber viel Schlimmeres“, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr. Der Entwurf hatte für Schlagzeilen gesorgt, nachdem die BILD-Zeitung unter Berufung auf eine Novelle der „Ökodesign-Richtlinie“ berichtet hatte, dass die EU-Kommission ab 2029 fast ausschließlich Wärmepumpen zum Heizen erlauben wolle.

„Diese Meldung führt in die Irre“, hatte ein Sprecher der EU-Kommission widersprochen. Neue Gasheizkessel seien weiterhin zulässig, wenn sie etwa mit einer Fotovoltaikanlage oder Wärmepumpen kombiniert würden. Richtig sei, dass bei einem Neueinbau effizientere Heizungen eingefordert werden sollen. Nach den Plänen soll ein Wirkungsgrad von 115 Prozent für Heizungen spätestens ab 2029 Mindeststandard werden. Das Verbrennen fossile Energieträger kann nie mehr als 100 Prozent Wirkungsgrad erreichen. Erst in Kombination, z.B. mit Solarenergie, lässt kann der Wirkungsgrad von gasbefeuerten Anlagen darüber hinaus anheben. Den höchsten Wirkungsgrad, zwischen 250 und 500 Prozent, haben strombetriebene Wärmepumpen.

Umbau von Gebäudeheizungen auf Wärmepumpen: Italien gibt 110 Prozent

EU-weit könnten also bald wesentlich strengere Richtlinien für das Heizen gelten, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Zurzeit wird in der EU nach Angaben des Fraunhofer-Instituts noch fast die Hälfte des Energiebedarfs für Raumwärme durch Erdgas gedeckt. Deutschland liegt mit einem Anteil von etwa 50 Prozent nahe beim EU-Durchschnitt. Auch wenn der Verkauf von Wärmepumpen durch die Diskussion um das Heizungsgesetz zuletzt etwas stagnierte, gibt es dennoch Fortschritte. Mit insgesamt 236.000 verkauften Wärmepumpen im Jahr 2022, einem Zuwachs von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, belegte Deutschland den dritten Platz in der EU. Wie aber steht es um den Umbau der Wärmegewinnung in anderen europäischen Ländern?

Die meisten Wärmepumpen wurden 2022 in Italien verkauft, 502.349 Einheiten, 37 Prozent mehr als im Vorjahr, waren es nach Angaben der European Heat Pump Association (EHPA). Die italienische Regierung bezuschusste den Einbau großzügig. Bis 2022 war eine energetische Sanierung für italienische Staatsbürger quasi kostenlos. Mit dem „Superbonus 110 Prozent“ der Mitte-links Regierung um Giuseppe Conte aus dem Jahr 2020 konnten Hausbesitzer die Installation bezahlen. Die Steuergutschrift von 110 Prozent wurde an den Monteur weitergegeben, der diese dann einlösen konnte. Die national-konservative Ministerpräsidentin Giorgia Meloni setzte den Fördersatz auf 90 Prozent herunter, seitdem ging die Nachfrage stark zurück.

Liberté, Égalité, Wärmepumpe: Frankreich nutzt Kernenergie zur Wärmegewinnung

Während in Italien, nach Angaben des Fraunhofer-Instituts, also weiterhin 60 Prozent der Heizenergie aus Erdgas stammen, liegt der Anteil in Frankreich bei etwas mehr als 40 Prozent. Mit 462.672 verkauften Wärmepumpen im letzten Jahr belegte das Land EU-weit den zweiten Platz. Dies entspricht laut EHPA lediglich einem Zuwachs von 20 Prozent. Seit 2022 dürfen Gaskessel nicht mehr als alleiniges Wärmesystem eingebaut werden. Nach Angaben der Zeitung dayFR prüft die Regierung aktuell ein Verbot für den Neueinbau gasbefeuerter Anlagen ab 2026. „Viele Franzosen heizen ohnehin schon mit Strom, allerdings mit Direktheizungen“, äußerte Thomas Novak, Generalsekretär der EHPA, gegenüber dem Handelsblatt.

Mit dem Einsatz einer Wärmepumpe könne der Stromverbrauch um 70 Prozent gesenkt werden, so Novak. Ein attraktives Angebot also, zumal Franzosen seit dem 1. Mai zudem eine Prämie von 5000 Euro erhalten, wenn sie eine vorhandene Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen. Ärmere Haushalte können laut Handelsblatt mit anderen Renovierungsprämien bis zu 16.000 Euro für den umweltfreundlichen Umbau ihres Hauses erhalten. Von Vorteil für die Klimabilanz ist, dass 72 Prozent der elektrischen Energie aus Kernkraft gewonnen werden. Trotzdem ist es für Frankreich noch ein weiter Weg, bis so wenig fossile Energien für das Heizen verbraucht werden können wie Schweden.

Gebäudeheizung in Skandinavien: Funktionieren Wärmepumpen auch in kalten Ländern?

Obwohl das skandinavische Land lediglich 40 Prozent seines Stroms aus Atomkraft gewinnt, ist es europäischer Vorreiter im klimaneutralen Heizen. Die Wärmewende im Gebäudesektor ist in Schweden laut dem Magazin Focus fast vollständig abgeschlossen. Mehrfamilienhäuser und Nichtwohngebäuden seien dort oft an das Fernwärmenetz angeschlossen, das in den letzten 25 Jahren fast vollständig zu Klimaneutralität umgebaut worden sei. In Einfamilienhäusern schultern heutzutage strombetriebene Wärmepumpen die Heizlast. Noch 1970 hatten nach Angaben des kanadischen Portals cbc.ca drei Viertel der Schweden mit Öl geheizt. Durch den Technologiewechsel sei der Treibhausgasausstoß von Einfamilienhäusern um 95 Prozent gesenkt worden.

Etwa 40 Prozent der Gebäude in Schweden haben inzwischen eine Wärmepumpe. Das sei zwar weit weniger als im Nachbarland Norwegen, wo über 60 Prozent der Gebäude eine Wärmepumpe haben, schreibt das Portal Sustainability Times. Was beide Beispiele zeigten, sei jedoch, dass es ein unhaltbarer Mythos sei, dass die Technologie in Ländern mit kaltem Klima nicht nutzbar wäre. Ein Faktor für den Erfolg in Schweden dürfte jedoch auch der niedrige Strompreis sein. Dass der Preis des Energieträgers entscheidend sein kann, wird auch am Beispiel von Polen deutlich.

Weg von fossilen Brennstoffen: In Dänemark hat das Umdenken schon während der Ölkrise begonnen

Die gestiegenen Kosten für den Import von Kohle nach dem Einfuhrstopp aus Russland im Zuge des Ukraine-Krieges hatten Wärmepumpen dort zuletzt attraktiver gemacht. Außerdem verbietet ein Programm zur Reduktion der Luftverschmutzung seit 2018 in manchen Regionen Kohleheizungen, wie das Handelsblatt berichtete. Auch die Einfuhr günstiger Wärmepumpen aus China habe die Geräte attraktiver gemacht. Allerdings deckt Polen etwa 75 Prozent seines Strombedarfs mit Kohle, was die Erfolge in Bezug auf den Ausstoß von Treibhausgasen etwas schmälert.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe Eigentlich haben fast alle Menschen in Deutschland bereits eine Wärmepumpe in ihrem Haus. Nur ist die Richtung umgedreht. Während ein Kühlschrank die Wärme aus dem Innenraum nach außen befördert, wird das Prinzip bei einer Wärmepumpe umgekehrt. Es wird also Wärme von draußen in das Gebäude gebracht. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 500 Prozent ist deshalb möglich, weil die Wärme nicht erzeugt wird, sondern lediglich transportiert.

Der Preisanstieg eines fossilen Primärenergieträgers war auch in Dänemark der Grund für ein Umdenken. Die Auswirkungen der Ölkrise in den 1970er-Jahren setzten schon früh einen Wandel in Bewegung. Heute sind circa 65 Prozent aller dänischen Haushalte an das gut ausgebaute Fernwärmenetz angeschlossen. Neben erneuerbaren Quellen wie Biomasse und Abwärme von Industrieanlagen setzt man dafür auch auf große Wärmepumpen. In Esbjerg, das rund 300 Kilometer von Hamburg entfernt liegt, steht eine der größten Meerwasser-Wärmepumpe der Welt. Gebaut hat die Anlage, die etwa 100.000 Dänen mit sauberer Energie versorgt, das deutsche Unternehmen MAN.

Wärme auf Rezept: In Großbritannien frieren die Menschen, ob mit oder ohne Wärmepumpe

Vielleicht eine Inspiration für die Niederlande, die weiterhin fast 90 Prozent ihrer Heizenergie aus Erdgas beziehen - der höchste Anteil in Europa. Die Regierung hat den Handlungsbedarf erkannt und 2022 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das den Einbau konventioneller Heizkessel bis 2026 verbietet. Das staatliche Hilfsprogramm scheint zu wirken, letztes Jahr wurden 80 Prozent mehr Wärmepumpen verkauft als 2021.

Etwas abgeschlagen auf der Liste der Wärmepumpenverkäufe ist Großbritannien. Dort wurden 2022 weniger als 60.000 Einheiten verkauft. Die meisten Briten heizen mit Gas, können sich das aber aufgrund der stark gestiegenen Preise immer weniger leisten. Abhilfe soll die Warm Home Prescription schaffen, quasi Heizwärme auf Rezept. Verstärkt wird das Problem durch den schlechten Zustand der Gebäude. Noch immer sind die meisten Häuser nicht gedämmt, teilweise sind noch einfach verglaste Scheiben verbaut. Das erschwert die ehrgeizigen Pläne der Regierung, bis 2028 jährlich 600.000 Wärmepumpen zu installieren. Da das Vorhaben nicht vorankommt, droht die Regierung inzwischen bei ausbleibendem Umbau mit Strafen von 5000 Pfund.

Sogar kleine Inseln sind weiter als Deutschland: Wie die Heizwende gelingen kann

Auch kleinere Inseln sind bisher oft sehr stark von fossilen Energieträgern abhängig. Ein Pilotprojekt auf den Aran-Inseln vor der Küste Irlands sowie auf der italienischen Insel San Pietro soll jetzt zeigen, dass es auch anders geht. Die Europäische Union kooperiert mit dem Konzern Mitsubishi, um zu zeigen, dass auch abgeschiedene Regionen die Energiewende schaffen können. Die Inseln sollen komplett energieautark werden. Um das zu erreichen, setzt man auf eine Kombination aus Fotovoltaik und Windenergie, so das Portal PV-magazine. Gespeichert werden solle die Energie in Akkus, unter anderem von E-Autos, und Warmwasserspeichern in Häusern.

Einen weiteren neuartigen Lösungsansatz für die Energiewende bietet der schwedische Hersteller Aira bald in Großbritannien, Italien und Deutschland an. Statt eine Wärmepumpe zu kaufen, können Hausbesitzer dann eine mieten. Damit können auch diejenigen Menschen eine Wärmepumpe nutzen, die nicht viel Geld aus der hohen Kante haben. Das Unternehmen will damit anderen Ländern schneller ermöglichen, die Energiewende zu vollziehen. An kreativen Lösungsansätzen zum umweltfreundlichen Heizen mangelt es in Europa also nicht. Bloß lässt sich kaum etwas so schwer erwärmen, wie die kalte Schulter des deutschen Michels. (Tadhg Nagel)