Schwierige Suche: Wer wird Spitzenkandidat der Sozialisten bei der Europa-Wahl

Von: Markus Grabitz

Teilen

Wer wird Spitzenkandidat der Europäischen Sozialisten? Pedro Sánchez (r.), Vorsitzender der spanischen PSOE und der Chef der europäischen Parteienfamilie der Sozialisten (SPE), Stefan Löfven (l.). © Chema Moya/Imago

Die Parteienfamilie der Sozialisten (SPE) sucht einen Spitzenkandidaten für die Europawahl Anfang Juni. Ein Hoffnungsträger ist bereits verloren gegangen. Nun drängt die Zeit.

Für Europas Sozialisten fand ihr Parteitreffen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt statt. Wenige Tage vor dem kürzlichen Kongress in Málaga hatte Portugals Ministerpräsident António Costa seinen Rücktritt eingereicht, weil auch gegen ihn im Zuge einer Korruptionsaffäre ermittelt wird. Damit scheidet ein Hoffnungsträger der Partei aus. Costa hätte eine führende Rolle bei der personellen Aufstellung der Sozialisten für die Europawahl spielen sollen. Manche Genossen wollten ihn sogar dafür gewinnen, ihr Spitzenkandidat zu werden.

Der erfolgreiche portugiesische Regierungschef wäre ein hochkarätiger Spitzenkandidat gewesen. Mit seiner langen Regierungserfahrung hätte ihm niemand im Europäischen Rat die Fähigkeit abgesprochen, die Kommission zu leiten. Es wäre ein Duell auf Augenhöhe gewesen, wenn er gegen Amtsinhaberin Ursula von der Leyen, die mutmaßlich eine weitere Amtszeit anstrebt, angetreten wäre.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Europe.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Europe.Table am 12. November 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Bewerbungsfrist für Spitzenkandidaten endet am 17. Januar

Costa hatte zuvor signalisiert, erst sein Mandat in Portugal beenden zu wollen, um dann womöglich in der zweiten Hälfte der Wahlperiode als Ratspräsident nach Brüssel zu wechseln. Die Sozialisten haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Costa doch noch für die Kampagne zur Verfügung steht. Sie gehen davon aus, dass er unschuldig ist. Doch ist sehr unwahrscheinlich, dass ihn die Justiz bis zum 17. Januar entlastet, wenn die Bewerbungsfrist für den Spitzenkandidaten endet. Costa reiste gar nicht erst nach Andalusien an.

Ebensowenig wie eine zweite Sozialistin, die noch vor kurzem eine ideale Spitzenkandidatin gewesen wäre: Sanna Marin, bis Juni Regierungschefin Finnlands. Die 38-Jährige, die die jüngste Regierungschefin ihres Landes war, hat sich aus der Politik komplett zurückgezogen.

Die Parteienfamilie hat kaum Zeit, sich von dem Costa-Schock zu erholen. Die Zeit drängt. SPE-Parteichef Stefan Löfven, der ehemalige schwedische Regierungschef, beteuerte zwar, dass alles nach Plan laufe, die Partei in Málaga das Programm verabschiede und sich nun der personellen Aufstellung widme. Doch die Geschäftigkeit, mit der in Málaga in kleiner Runde über Personalien gesprochen wurde, zeugt von Nervosität. Ein Mitglied des Parteipräsidiums sagte zu Table.Media: „Ich fände es besser, wenn wir bald einen Spitzenkandidaten haben. Sie oder er muss noch Zeit haben, durch die Mitgliedstaaten zu reisen und sich bekannt zu machen.“

Spitzengenossen stellen Spitzenkandidatur infrage

Gut zwei Monate sind noch Zeit, dann muss es entschieden sein. Selbst Spitzengenossen aus den Mitgliedsparteien stellen das Spitzenkandidaten-Prinzip hinter vorgehaltener Hand infrage. Doch Wegducken geht nicht. Die Sozialisten haben beschlossen, einen Bewerber für das höchste Amt, das die EU zu vergeben hat, aufzustellen – so soll die Europawahl attraktiver werden. Wobei das Spitzenkandidaten-Prinzip deutlich an Attraktivität eingebüßt hat, nachdem der siegreiche Spitzenkandidat 2019, Manfred Weber (EVP), am Widerstand der Staats- und Regierungschefs scheiterte.

Ein offizielles Stellenprofil gibt es nicht. Kriterien dürften indes sein:

Regierungserfahrung ist Bedingung

eine weibliche Kandidatin wäre wünschenswert, aber nicht notwendig

Begeisterungsfähigkeit

gutes Englisch

Bekannt ist, dass der Luxemburger Nicolas Schmit, für die Sozialpolitik zuständiger EU-Kommissar, bereitstünde. Doch er muss mit dem Manko leben, dass in Luxemburg die Sozialisten wohl aus der Regierung ausscheiden. Somit würde ihm im Kreis der Staats- und Regierungschefs die Unterstützung seines eigenen Heimatlandes fehlen – selbst wenn die Sozialdemokraten stärkste Kraft würden.

Katarina Barley ist im Gespräch

Immer wieder genannt wird Katarina Barley, ehemalige Bundesjustizministerin. Sie ist eine von 14 Vize-Präsidenten im EU-Parlament und leitende Vize-Präsidentin der SPE. Ob sie, die die deutsche Europaliste der SPD anführen wird, auch europäische Spitzenkandidatin werden kann, ist ungewiss. Wenn Ursula von der Leyen antritt, womit zu rechnen ist, gäbe es zwei Spitzenkandidatinnen aus Deutschland. Aus der Parteispitze gibt es dazu unterschiedliche Einschätzungen. Mehrere Mitglieder des Präsidiums hätten mit zwei Spitzenkandidaten aus Deutschland kein Problem. Ein prominentes Mitglied der Parteispitze hielt im Gespräch mit Table.Media eine weitere Kandidatur aus Deutschland jedoch für problematisch. Es wird aber nicht ausgeschlossen, dass Barley zum Zuge kommt, sollte sich die Suche weiter schwierig gestalten.

Pedro Sánchez, der spanische Regierungschef und Chef der PSOE, übt zusammen mit der portugiesischen Partei einen großen Einfluss in der SPE aus. Auch bei Personalentscheidungen will er mitreden. Es wird jedoch nicht damit gerechnet, dass Sánchez sich für einen Spitzenkandidaten aus Spanien starkmacht. Die Chefin der sozialistischen Fraktion im Europaparlament, Iratxe García Pérez, gilt nicht als Anwärterin.

Europas Sozialiste: Erster Entwurf des Wahlprogramms

Inhaltlich wurden auf dem Kongress in Málaga erste Weichen gestellt: Er hat eine 55-seitige Resolution verabschiedet, die als Basis für das spätere Wahlprogramm dienen wird. Dieses soll bei dem nächsten Kongress Ende Februar oder Anfang März in Italien beschlossen werden. Längere Auseinandersetzungen gab es um die Passage zum Krieg im Nahen Osten. Mitgliedsparteien aus Irland, Belgien und Spanien etwa wollten Formulierungen durchsetzen, die von der deutschen SPD als Affront gegenüber Israel verstanden wurden.

Der Streit wurde auf ungewöhnliche Weise beigelegt: Die Resolution wurde in Punkt 25 entsprechend der Forderungen der deutschen Genossen abgeändert. Gleichzeitig aber wurde Mitgliedsparteien die Möglichkeit gegeben, sich per Opt-out zu distanzieren. Dem Vernehmen nach wollen Parteien aus Belgien, Irland und Spanien davon Gebrauch machen. Olaf Scholz sagte gleichwohl bei einem Statement vor Journalisten: „Die deutschen Sozialdemokraten sind in der Parteienfamilie bei dem Nahost-Thema keineswegs isoliert.“