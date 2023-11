Missbrauchs-Vorwurf erschüttert Evangelische Kirche – Ratschefin tritt zurück

Von: Jens Kiffmeier

Drucken Teilen

Steht unter Druck: Die Ratsvorsitzende der EKD muss sich zu einem Missbrauchsfall in Siegen äußern. © Stefan Puchner/dpa

Konsequenzen aus Missbrauchsfall in Siegen gezogen: Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus tritt zurück. Das kündige sie in einer Erklärung an.

Bielefeld – Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, hat ihren Rücktritt erklärt. Die 60-Jährige legt auch ihr Amt als Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen nieder, wie sie am Montag (20. November) in Bielefeld laut der Nachrichtenagentur epd erklärte. Sie reagiert damit auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem ehemaligen Kirchenkreis.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt Medienberichten zufolge in dem Missbrauchsfall aus Siegen seit dem Frühjahr dieses Jahres. In dieser Wochen sollen laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) noch einige Personen vernommen werden. Inwieweit die Vorwürfe strafrechtlich relevant sind oder ob sie zwischenzeitlich verjährt sein könnten, ist abschließend noch nicht ganz klar. Die Ermittlungsbehörde hielt sich in dieser Hinsicht noch zurück. Bei ihrer Synode hatte die Evangelische Kirche kürzlich den Umgang mit Missbrauchsfällen noch in den Mittelpunkt gestellt.

Missbrauchsfall in Siegen: EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus gibt eine Erklärung ab

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Mitarbeiter im Kirchenkreis in Siegen, der mittlerweile im Ruhestand ist. Brisant: Kurschus ist dem Mann und seiner Familie über viele Jahre beruflich wie privat verbunden gewesen, unter anderem als Patin eines seiner Kinder. Denn Kurschus war bis zur ihrer Wahl zur westfälischen Präses im Jahr 2011 Pfarrerin und Superintendentin in dem betroffenen Kirchenkreis. Da der Mann während seines Berufes Verhältnisse zu jungen Männern aufbaute, um sexuelle Handlungen vorzunehmen, richten sich nun auch viele Fragen an Kurschus selbst.

Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Vorwürfe werden weder in der EKD noch in der westfälischen Kirche geäußert. „Ich bin schockiert über das, was den Betroffenen wohl angetan worden ist“, sagte Kurschus laut der FAZ. (jkf/mit Material der dpa)