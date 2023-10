Melania Trump: Ehevertrag mit Donald neu ausgehandelt

Von: Stefan Krieger

Teilen

Melania Trump hat ihren Ehevertrag wieder einmal modifizieren lassen. Ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt spricht über die Hintergründe.

Mar-a-Lago – Melania Trump hat ihren Ehevertrag mit Donald Trump neu verhandelt, weil sie für seine Präsidentschaftskampagne 2024 mehr in Erscheinung treten solle. Dies berichtet das Internetportal Page Six unter Berufung auf den Anwalt Ron Filipkowski. Filipkowski ist ehemaliger Bundesstaatsanwalt und beschäftigt sich schon seit einiger Zeit mit dem angeblich nicht immer leichten Verhältnis der Eheleute Trump zueinander.

Schon vor kurzem hatte das Portal berichtet, dass die ehemalige First Lady ihren Ehevertrag mit Trump neu ausgehandelt habe. Dies geschah angeblich auch, um sicherzustellen, dass sie über genügend Geld verfügt, falls er sein Bankkonto für die „Bezahlung der Anwaltskosten für seine zahlreichen Prozesse zu sehr in Anspruch nimmt“.

Die jüngste Neuverhandlung war mindestens das zweite Mal seit 2016, dass Melania ihren Ehevertrag geändert hat. Sie überarbeitete ihn schon, nachdem Trump zum Präsident gewählt worden war. Damals war Melania nicht sofort ins Weiße Haus gezogen, um dort mit Donald Trump gemeinsam zu leben.

Alles nur Fassade? Donald und Melania Trump treten nur noch selten gemeinsam auf. (Archivbild 2022) © IMAGO/Orit Ben-Ezzer

Melania Trump: Kaum gemeinsame Auftritte mit Donald

Filipkowski wies darauf hin, er habe die Neuverhandlung des Ehevertrags bereits im Mai dieses Jahres vorausgesagt. „Man kann immer erkennen, was hinter den Kulissen vor sich geht“, sagte er in einem YouTube-Livestream für Meidas Touch, ein Medienunternehmen, dessen Chefredakteur er ist.

Er erklärte, dass Melania Trump „seit Monaten verschwunden“ sei und, was noch kritischer ist, nicht an wichtigen Veranstaltungen mit Trump teilgenommen habe. „Man sagt, dass sie wütend ist und nichts mehr mit der Politik zu tun haben wolle … und nichts mehr mit Wahlkampf. Sie wolle aussteigen und eine Privatperson mit ihrem Sohn sein“, so Filipkowski.

„Und ich glaube fest daran, dass das der Fall ist. Ich denke, dass Trump und seine Wahlkampfmitarbeiter voll und ganz verstanden haben, dass es ein großes Problem sein wird, wenn sie nicht wenigstens ein bisschen da rausgeht und ihre Unterstützung zeigt. Dann wird es wirklich schlecht aussehen.“

Melania und Donald Trump: Schwierige Beziehung

Der Anwalt fügte hinzu, dass die Beziehung des Paares „sehr schwierig“ sei. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er den Ehevertrag zu ihrem Gunsten geändert hat, um sie dazu zu bringen, wenigstens das Nötigste zu tun und ein fünfminütiges Interview für Fox News zu geben“, so Filipkowski gegenüber Page Six. „Das ist so ziemlich das Einzige, was sie getan hat. Sie ist noch nicht im Wahlkampf aufgetreten. Also habe ich spekuliert, so wie ich sie kenne, wurde dieser Ehevertrag neu verhandelt – was dann in dieser Woche bestätigt wurde.“

Trump-Dynastie: Die ehemalige „First Family“ und ihre Mitglieder Fotostrecke ansehen

Filipkowski fügte hinzu, dass das letzte Mal, als Melania ihren Ehevertrag neu verhandelte, zu der Zeit geschah, als die Pornodarstellerin Stormy Daniels behauptete, Trump habe ihr Schweigegeld gezahlt, damit sie nicht über ihre angebliche Affäre spricht.

„Damals hat sie den Ehevertrag neu verhandelt, nur um weiterhin mit ihm zusammen zu sein und an Bord zu bleiben. Aber das beweist, dass die ganze Ehe eine Problematische ist. Ihre ursprüngliche Vereinbarung enthielt so etwas wie eine bewegliche Klausel, die den Geldbetrag betraf, den sie im Falle einer Scheidung erhalten würde. Und der sich erhöhte, je länger sie bei ihm bleibt“, so Filipkowski. (skr)