148 Millionen Dollar – sofort: Ex-Wahlhelferinnen verklagen Giuliani erneut

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, damals Anwalt von Präsident Donald Trump, spricht am 19. November 2020 im Hauptquartier des Republican National Committee in Washington, D.C. © Sarah Silbiger/The Washington Post

Rudy Giuliani soll zwei Wahlhelferinnen eine Millionensumme zahlen. Doch verprasst Trumps Ex-Anwalt vorher sein Vermögen? Eine neue Klage soll das verhindern.

Washington – Vergangene Woche bekamen sie 148 Millionen Dollar Schadenssatz vom ehemaligen Trump-Anwalt Rudy Giuliani zugesprochen, doch jetzt legen die beiden Wahlhelfer aus Georgia nach: Ihre Anwälte reichten am Montag erneut eine Klage ein. Darin fordern sie, dass Guiliani seine Behauptungen über die Wahlhelfer nicht mehr wiederholen darf und dass der Schiedsspruch der Jury sofort vollstreckt wird. Denn die beiden Wahlhelfer haben eine Sorge: Dass der Trump-Advokat sein Vermögen vorher aufbrauchen könnte.

Nach verlorenem Prozess: Rudy Giuliani soll Strafe sofort zahlen

Ruby Freeman und Wandrea Arshaye „Shaye“ Moss machten geltend, dass Giuliani die ehemaligen Wahlhelfer von Fulton County weiterhin grundlos beschuldigt, die Auszählung der Briefwahlstimmen manipuliert zu haben, um dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump die Wahl 2020 in Georgia zu stehlen. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister wiederholte diese Anschuldigungen während und nach seinem Schadenersatzprozess wegen Verleumdung in der vergangenen Woche – auch wenn sein Anwalt vor Gericht einräumte, dass die Behauptungen falsch seien.

„Alles, was ich über sie gesagt habe, ist wahr“, sagte Giuliani Reportern außerhalb des Gerichtsgebäudes nach dem ersten Tag seines Prozesses am 11. Dezember und fügte hinzu: „Natürlich bedauere ich es nicht. . . . Sie waren damit beschäftigt, Stimmen zu verändern.“

Am Freitag, Stunden nachdem eine achtköpfige Bundesjury Giuliani dazu verurteilt hatte, den beiden Arbeitern dreimal mehr zu zahlen, als sie gefordert hatten, gab Giuliani ein weiteres Live-Nachrichteninterview, in dem er behauptete, er sei nicht in der Lage gewesen, Beweise für „alle Videos zu der Zeit“ vorzulegen, die zeigten, „was in der Arena geschah“, so die Anwälte von Moss und Freeman.

Die US-Bezirksrichterin Beryl A. Howell hatte Giuliani vor der Verhandlung aufgrund seiner eigenen Eingeständnisse und seiner Weigerung, den Anwälten der Frauen Beweise in dem Fall und relevante Informationen wie seinen Nettowert und die Größe seines Radio-, YouTube- und sonstigen Online-Publikums zu übermitteln, für schuldig befunden. Giuliani lehnte es ab, den Sachverhalt zu bestreiten und sagte nicht zu seiner eigenen Verteidigung aus, obwohl er dies öffentlich angekündigt hatte. Howell gab Giuliani eine Frist bis Dienstag 14 Uhr, um auf die Bitte der Frauen zu reagieren, die Vollstreckung der Anordnung zu beschleunigen.

In der Verhandlung sagte Giulianis Anwalt Joseph D. Sibley IV den Geschworenen, dass sein Mandant aus Respekt vor den Frauen, die „schon genug durchgemacht haben“, nicht aussagen werde und fügte hinzu: „Herr Giuliani ist ein guter Mann“, auch wenn „er sich mit einigen Dingen, die in den letzten Tagen passiert sind, nicht gerade selbst geholfen hat.“

Rudy Giuliani: Trumps Ex-Anwalt wollte sich im Prozess nicht selber belasten

Nach dem Urteilsspruch sagte Giuliani, er habe nicht ausgesagt, weil er Angst hatte, wegen Missachtung des Gerichts ins Gefängnis zu kommen. Außerdem behauptete er fälschlicherweise, die Geschworenen hätten keine Beweise für seine Anschuldigungen gegen Freeman und Moss zu sehen bekommen. Giuliani ist auch in Georgia zusammen mit Trump wegen ähnlicher Vergehen angeklagt und hätte sich selbst belasten können.

Die Anwälte von Freeman und Moss schrieben am Montag, dass sie Giuliani gebeten hätten, sich damit einverstanden zu erklären, solche falschen Behauptungen nicht mehr aufzustellen, bevor sie ihre neue Klage einreichten, in der sie eine gerichtliche Anordnung und die Übernahme der Anwaltskosten forderten, aber Giuliani habe sich geweigert, zuzustimmen.

„Die Äußerungen des Beklagten Giuliani und seine Weigerung, sich bereitzuerklären, solche Äußerungen zu unterlassen, machen deutlich, dass er beabsichtigt, seine Kampagne der gezielten Diffamierung und Belästigung fortzusetzen. Das muss aufhören“, schrieb Rechtsanwalt Michael J. Gottlieb für das Anwaltsteam des Klägers in einem zehnseitigen Schriftsatz, in dem er eine „gezielte Unterlassungsverfügung“ forderte, die Giuliani daran hindert, seine verleumderischen Unwahrheiten zu wiederholen.

Sibley und ein Giuliani-Sprecher reagierten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Minuten nach Einreichung der neuen Klage bat Gottlieb Howell, Giulianis Prozessrichter, den Klägern die 148 Millionen Dollar zuzukommen zu lassen. Er begründete dies mit dem Risiko, dass Giuliani, der ehemalige US-Staatsanwalt von Manhattan, seine Ersparnisse aufbrauchen könnte.

„Es ist Zeit, das Geld von einem widerspenstigen Beklagten einzutreiben“

„Es ist an der Zeit, den Klägern zu erlauben, mit ihren Bemühungen zu beginnen, das Geld von einem widerspenstigen Beklagten einzutreiben“, schrieb Gottlieb. Es gibt eine automatische 30-tägige Gnadenfrist für Geldurteile vor Bundesgerichten, aber ein Richter kann beschließen, sie vorzeitig zu beenden.

Giuliani, der auch schon Ärger wegen sexueller Nötigung hatte, hat über seine Anwälte wiederholt erklärt, dass er sich in einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Die Kläger behaupten jedoch, er verfüge über „beträchtliche Vermögenswerte“, darunter eine Eigentumswohnung in Südflorida und ein Wohnhaus in Manhattan, das derzeit für 6,1 Millionen Dollar auf dem Markt ist, sowie „zahlreiche Konten“ bei New Yorker Banken.

Gleichzeitig äußerte Gottlieb die Befürchtung, dass Freeman und Moss bald mit anderen Gläubigern konkurrieren müssen, da Giuliani von einem seiner früheren Anwälte und Hunter Biden verklagt wird und ihm in Georgia ein Strafverfahren droht.

Gottlieb schlug vor, als Alternative zu einem sofortigen Urteil eine Kaution zu stellen, die Giuliani daran hindern würde, sein verbleibendes Vermögen zu verstecken oder auszugeben. Der Anwalt des Klägers wies darauf hin, dass Giuliani noch keine der sechsstelligen Strafen gezahlt hat, die Howell gegen ihn verhängt hatte, weil er vor dem Schwurgerichtsverfahren gerichtlichen Anordnungen nicht nachgekommen war.

„Es besteht insbesondere Grund zu der Annahme, dass der Beklagte Giuliani beabsichtigt, sich der Zahlung des Urteils mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu entziehen“, schrieb Gottlieb.

Zu den Autoren Spencer S. Hsu ist ein investigativer Reporter, zweifacher Pulitzer-Finalist und für den nationalen Emmy Award nominiert. Hsu hat über innere Sicherheit, Einwanderung, Politik in Virginia und den Kongress berichtet. Rachel Weiner berichtet über Bundesgerichte in Washington, D.C. und Richmond, Va.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 19. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.