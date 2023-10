Wegen Twitter-Übernahme: US-Behörde ermittelt gegen Musk

Von: Tadhg Nagel

Elon Musk soll bei der US-Börsenaufsichtsbehörde zur Übernahme von Twitter aussagen. Kurz vor der Anhörung entzieht er sich.

Washington, D.C. – Die Börsenaufsichtsbehörde der USA ermittelt wegen der Übernahme des Social-Media-Riesen Twitter (heute: X) gegen den Milliardär Elon Musk. Dabei geht es um den mutmaßlichen Verstoß gegen Wertpapiergesetze, sowie um Erklärungen und Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht, die er über das Geschäft abgab.

Musk hatte im März 2022 einen Anteil von 9,2 Prozent an Twitter erworben und war so zum Mehrheitseigner des Unternehmens geworden. Allerdings hatte er den Kauf erst im darauffolgenden Monat bei der United States Securities and Exchange Commission ist (SEC) offengelegt. Die Klage von Twitter-Aktionären wegen dieser verspäteten Einreichung war jedoch abgelehnt worden.

Um den Einfluss des Milliardärs zu begrenzen, wurde Musk daraufhin vom Unternehmen in die Aufsichtsbehörde eingeladen. Dies hätte seinen maximalen Anteil am Unternehmen auf 14,9 Prozent begrenzt und das Treffen öffentlicher Äußerungen über Twitter eingeschränkt. Hintergrund war die Sorge, dass Musks Position „nachteilige Auswirkungen auf den Aktionärswert“ haben könnte. Der Unternehmer stimmte erst zu, kündigte später jedoch an, der Aufsichtsbehörde doch nicht beitreten zu wollen. Stattdessen annoncierte er, Twitter in ein privates Unternehmen überführen zu wollen.

„Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt“: Führt Elon Musk die User hinters Licht?

Am 14. April 2022 machte Musk ein unverbindliches Angebot, Twitter für 43 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Sein erklärtes Ziel war dabei, die Social-Media-Plattform zu einer „Plattform für freie Meinungsäußerung auf der ganzen Welt“ zu machen. Kritiker befürchteten jedoch, dass er mehr Interesse daran habe, die Moderationsrichtlinien von Twitter zu ändern, als die staatliche Zensur zu bekämpfen.

Elon Musk fühlt sich durch die US-Börsenaufsichtsbehörde schikaniert. © IMAGO/Jack Gruber, Jack Gruber

Mitte Mai 2022 teilte Musk mit, dass er das Geschäft „auf Eis gelegt“ habe. Zuvor war berichtet worden, dass 5 Prozent der täglich aktiven Nutzer von Twitter Spam-Accounts seien. Die Twitter-Aktie brach daraufhin um mehr als 10 Prozent ein. Twitter-Investor William Heresniak reichte daraufhin eine Sammelklage gegen Musk ein, in der er behauptete, dieser habe durch Marktmanipulationen gegen die Unternehmensgesetze in Kalifornien verstoßen. Außerdem sei er laut Übernahmevertrag nicht dazu befugt gewesen, das Geschäft auf Eis zu legen. Musks irreführende Aussagen hätten zudem zu den sinkenden Twitter-Aktienkursen beigetragen.

Gegen mehrere Teile der Vereinbarung „wesentlich verstoßen“: Ist Twitter voller Spambots?

Im Juli desselben Jahres kündigte Musk seine Absicht an, die geplante Übernahme zu beenden, und behauptete in einem behördlichen Antrag, dass Twitter gegen mehrere Teile der Vereinbarung „wesentlich verstoßen“ habe, indem es sich weigerte, Musks Forderungen nach Daten von Spambot-Konten nachzukommen und hochrangige Mitarbeiter zu entlassen. Dies führte letztlich zu einem Gerichtsverfahren, mit dem er gezwungen werden sollte, das Geschäft abzuschließen. Schlussendlich kaufte Musk die restlichen Twitter-Aktien in einem 44-Milliarden-Dollar-Deal und übernahm das Unternehmen im Oktober 2022.

Die Untersuchungen der US-Börsenaufsichtsbehörde zu Twitter wurde am Donnerstag (5. Oktober) bekannt, als Musk verklagt werden sollte, im Rahmen der Ermittlungen auszusagen. Dies berichtet die britische Zeitung The Guardian. Musk habe sich zunächst dazu bereit erklärt, dies später jedoch revidiert. Die Behörde habe den Tech-Milliardär im Mai 2023 vorgeladen, dieser habe zwei Tage vor der geplanten Aussage dann „mehrere fadenscheinige Einwände“ erhoben und mitgeteilt, nicht zu erscheinen. Auch Vorschläge, die Befragung im Oktober oder November in Texas, dem Wohnsitz Musks, durchzuführen, habe er abgelehnt.

Schikane oder legitime und rechtmäßige Untersuchung? Streit zwischen Musk und SEC eskaliert

Begründet habe er dies damit, dass die United States Securities and Exchange Commission ihn schikaniere. Zudem brauche sein Anwalt Zeit, um potenziell relevantes Material aus einer im letzten Monat erschienenen Biografie über Musk zu prüfen. „Die SEC hat Herrn Musk in dieser fehlgeleiteten Untersuchung bereits mehrfach vernommen - genug ist genug“, so Musks Anwalt Alex Spiro. Die Behörde hielt dem entgegen, sie wolle Musks Aussage einholen, um Informationen zu erhalten, die noch nicht im Besitz seien. Diese seien für die legitime und rechtmäßige Untersuchung relevant.

Damit eskaliert eine seit langem andauernde Fehde zwischen Musk und der Börsenaufsichtsbehörde, die auf das Jahr 2018 zurückgeht. Der Unternehmer hatte damals getweetet, Tesla an die Börse bringen zu wollen und die Finanzierung bereits gesichert zu haben. Die SEC verhängte daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von 20 Millionen Dollar wegen Irreführung der Anleger. Seitdem hat Musk die Behörde wiederholt verunglimpft, die im Laufe der Jahre mehrere Untersuchungen gegen Musk eingeleitet hat. Unter anderem forderte er auf Twitter/X eine „umfassende Überarbeitung dieser Behörden“, sowie Strafmaßnahmen für diejenigen Personen, die „ihre regulatorische Macht für persönliche und politische Vorteile missbraucht haben“. (tpn)