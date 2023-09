Affäre um Schönbohm: Faeser stellt sich Fragen im Bundestag

Damals schauten sie sich noch in die Augen: Faeser und Schönbohm im August 2022 © Political-Moments/Imago

Innenministerin Nancy Faeser begibt sich wegen des Falls Arne Schönbohm erst in den Innenausschuss, dann in eine öffentlich gesendete Fragerunde.

Berlin – Nancy Faeser hat aktuell viele Debatten zu führen: Union und FDP stellen sich frontal gegen Faesers Wahlrechts-Pläne, die Hessen-Wahl steht an und Umfragen sehen ihre SPD, für die sie als Spitzenkandidatin antritt, nur auf Platz zwei. Zudem könnte die Personalie Schönbohm ein Wahlkampfproblem für Faeser werden. In der Frage steht an diesem Mittwoch (20. September) ein Termin an.

Die Bundesinnenministerin soll am Vormittag zuerst dem Innenausschuss Rede und Antwort stehen und danach eine Fragestunde im Bundestag absolvieren. Im Mittelpunkt beider Termine dürfte der Umgang mit Arne Schönbohm stehen, dem früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Faeser wird vorgeworfen, Schönbohm ohne triftigen Grund von seinen Aufgaben entbunden zu haben.

SPD-Politikerin Mast: Unions-Kritik an Faeser „Wahlkampfgetöse“

Die SPD-Fraktion stärkt Faeser jetzt demonstrativ den Rücken. Sie blicke gelassen auf die Termine, sagte die erste Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführerin, Katja Mast, der Nachrichtenagentur dpa. „Was soll da schon rauskommen?“ Anfang September war ihr Fehlen bei zwei Sondersitzungen des Ausschusses zum Fall Schönbohm von der Opposition scharf kritisiert worden.

Mast sieht in der Unions-Kritik an Faeser vor allem „Wahlkampfgetöse“ vor der Landtagswahl Hessen. „Die Angst vor einem Wahlsieg von Nancy Faeser in Hessen sitzt tief bei der CDU“, sagte sie. Mast würdigte Faeser als Innenministerin, die endlich einen Paradigmenwechsel in der Migration einläute, der Durchbrüche gelängen, die die Union jahrzehntelang nicht hinbekommen habe und die mit harter Hand gegen Verfassungsfeinde vorgehe.

Nancy Faeser berief Arne Schönbohm nach Medienberichten ab

Faeser hatte Schönbohm im November als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik wegen angeblicher Russland-Nähe abberufen. Zuvor hatte die Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann eine Nähe Schönbohms zu einem Verein thematisiert, der wegen angeblicher Kontakte zu russischen Geheimdiensten in die Kritik geraten war.

Unter anderem die Bild-Zeitung hatte zuletzt berichtet, dass die Ministerin später den Verfassungsschutz Informationen zu dem abgesetzten Behördenleiter habe sammeln lassen. Schönbohm reichte mittlerweile Klage ein – er fordert vom Innenministerium Schadensersatz für seine Absetzung. (dpa/AFP/frs)