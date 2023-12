Faeser will Einfluss der Türkei auf deutsche Moscheen verringern

Von: Erkan Pehlivan

Damit der Einfluss der Türkei auf deutsche Moscheen verringert wird, sollen Imame in Deutschland ausgebildet werden. Fachleute sehen darin eine Mogelpackung.

Berlin – Der Religionsverband Ditib verfügt über mehr als 900 Moscheen in Deutschland. Fast alle Imame sind aus der Türkei und Beamte der Religionsbehörde Diyanet – ein Organ, das direkt dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan untersteht.

In Zukunft sollen nun keine Imame mehr aus der Türkei entsendet werden. „Das Bundesinnenministerium, die türkische Religionsbehörde Diyanet und die Türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (Ditib) haben sich auf eine schrittweise Beendigung der Entsendung staatlich bediensteter Religionsbeauftragter aus der Türkei nach Deutschland geeinigt“, teilte das Bundesinnenministerium mit.

Faeser will Einfluss der Türkei auf deutsche Moscheegemeinden verringern

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich erleichtert. „Ich freue mich, dass wir nach langen Verhandlungen erstmalig eine Vereinbarung mit der Türkei schließen konnten, mit der die Entsendung von staatlich bediensteten Imamen aus der Türkei beendet wird. So verringern wir den Einfluss der Türkei auf deutsche Moscheegemeinden.“

Stattdessen sollen in Zukunft jährlich 100 Imame in Deutschland ausgebildet werden. „Wir brauchen Prediger, die unsere Sprache sprechen, unser Land kennen und für unsere Werte eintreten“, so Faeser. Die Ausbildung deutscher Imame steckt noch in den Kinderschuhen. Seit 2020 werden an der Ditib-Akademie in dem Eifel-Ort Dahlem sunnitische islamische Religionsbeauftragte ausgebildet.

„Hierfür wird eine Kooperation mit dem Islamkolleg Deutschland (IKD) angestrebt“, teilte das Bundesinnenministerium mit. Wie diese Kooperation allerdings konkret aussehen soll, steht noch nicht fest. „Für den Übergangsprozess wird die Fachaufsicht über die staatlich entsandten Religionsbeauftragten des Diyanet noch im Jahr 2024 auf Ditib übergehen.“

Ditib bleibt unter Kontrolle der türkischen Regierung

Und hier liegt eigentlich auch das eigentliche Problem. Recherchen von Fr.de hatten ergeben, dass die Kandidaten für den Ditib-Vorsitz aus Ankara bestimmt werden. Zur Wahl stellen können sich demnach nur vom Beirat vorgeschlagene Personen. Der Beirat hat für die Wahl eines Vorstandsmitgliedes zwei Kandidaten aufzustellen. Vorsitzender des Beirats ist der Vorsitzende der Religionsbehörde Diyanet.

Der wissenschaftliche Dienst des Bundestages schreibt in einem Bericht über den rechtlichen Status der DITIB: „So besteht der Beirat, der an Entscheidungen über alle grundlegende Fragen des Verbands beteiligt werden muss und zumeist die endgültige Entscheidungsbefugnis hat, ausschließlich aus Diyanet-Funktionären.“ Beamte aus Ankara legen damit fest, von wem der deutsche Moscheeverband Ditib geleitet wird.

Experte fürchtet weiterhin Kontrolle deutscher Imame durch Ankara

Fachleute zeigen sich verärgert und sehen in dem Vorhaben nichts Neues. „Das sieht nach Makulatur aus. Der Ditib-Vorsitz ist immer noch unter der Kontrolle eines Autokraten, da dieser von Beamten aus Ankara praktische bestimmt wird. Imame sollten daher keine Verbindungen zu Erdogan und seiner AKP haben. Unter diesen Bedingungen sind die Imame weiterhin unter der Kontrolle Erdogans“, warnt Kemal Karanfil, ehemalige Richter am obersten Berufungsgericht der Türkei (Yargitay), im Gespräch mit Fr.de von IPPEN.MEDIA.

Die Kurdische Gemeinde Deutschland (KGD) zeigt sich zwar erfreut über die Entscheidung, gibt sich aber dennoch vorsichtig. „Mit dieser Entscheidung wird die Forderung der Kurdischen Gemeinde Deutschland endlich erfüllt“, so der Generalsekretär der KGD, Cahit Basar, im Gespräch mit Fr.de. Die Imame aus der Türkei seien politische Beamte einer zunehmend islamistischen Regierung, die ihre Gemeinden ausgespäht, Kritiker ausgeschlossen und an Ankara gemeldet und die Gemeinden auf Regierungskurs gebracht habe. Sie hätten keinen Beitrag zur Integration der Muslime in Deutschland geleistet. „Im Gegenteil, sie haben einen maßgeblichen Anteil daran, dass muslimische Gemeinschaften diesem Land zunehmend entfremdet wurden.“ Allerdings sei die Sache nur sinnvoll, wenn die Türkei und die Ditib keinerlei Einfluss auf die Ausbildung hätten, so Basar.

Einfluss aus Ankara wird weiterhin beibehalten

Der Nahostreferent der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), Dr. Kamal Sido, warnt ebenfalls vor dem Einfluss Ankaras bei der Imamausbildung in Deutschland. „Es ist blanker Hohn, wenn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) behauptet, mit diesem Abkommen den Einfluss des türkischen Staates auf die Imame zurückdrängen zu können“, sagt Sido im FR-Gespräch. Die Ditib-Vereine stünden de facto unter der Kontrolle des türkischen Staates über Konsulate und andere türkische Behörden, so Sido. „Hier sollte man die Ministerin daran erinnern, dass in den DITIB-Moscheen nicht nur gegen Kurden, sondern auch gegen Armenier, Christen, Yeziden, aber auch gegen Juden gehetzt wird und dass von dort aus auch türkische Oppositionelle, zum Beispiel Gülen-Anhänger, angefeindet werden.“

Spionage, Hetze und Wahlkampf für Erdogan in Ditib-Moscheen

Die Befürchtungen des Menschenrechtlers sind nicht unbegründet. In der Vergangenheit wurden in Ditib-Moscheen gegen Oppositionelle gehetzt und für die türkischen Soldaten gebetet, die 2018 die kurdische Metropole Afrin in Nordostsyrien (Rojava) besetzt haben. Nach dem Putschversuch 2016 hatten mehrere Imame in Ditib-Moscheen Informationen für den Geheimdienst MIT gesammelt. Mehrere Ditib-Moscheen hatten im Vorfeld der Türkei-Wahl im Mai den Anschein erweckt, Parteizentralen der Regierungspartei AKP zu sein.

Mehr als 100 Abgeordnete und Bürgermeister hatten die Ditib-Moscheen besucht und Wahlwerbung gemacht. Nach eigenen Information hat der AKP-Lobbyverein „Union Internationaler Demokraten“ (UID)mit der Ditib zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 rund 670 „gemeinsame Veranstaltungen“ organisiert. Die enge Bindung an Erdogan und seine AKP werden die Imame in Ditib-Moscheen kaum ablegen können. (erpe)