Faesers schwierige Doppelrolle

Von: Christiane Warnecke

Nancy Faeser verteidigt sich. © dpa

Das Ministeramt erweist sich als Bürde für die Wahlkämpferin

Die SPD hält die Vorwürfe gegenüber Nancy Faeser in der Causa Schönbohm für ein durchschaubares Wahlkampfmanöver. Da ist sicher richtig. Ihr CDU-Wettbewerber in Hessen, Ministerpräsident Boris Rhein, wahrt weiterhin einen freundlichen Umgang mit der Sozialdemokratin, die nach der Wahl am 8. Oktober selbst gerne in die hessische Staatskanzlei einziehen möchte. Die Angriffe gegen Faeser übernehmen seine Parteikollegen im Bund. Sicher ist es kein Zufall, dass die Versetzung des BSI-Präsidenten Schönbohm, die schon 2022 erfolgt ist, gerade jetzt - kurz vor der Landtagswahl in Hessen - bei der CDU Fragen aufwirft, die ihr vorher anscheinend nicht so wichtig waren.

Doch Faeser hat sich mit ihrer Reaktion auf die Vorwürfe selbst angreifbar gemacht. Hätte sie sich im Innenausschuss früher den Fragen gestellt, wäre es leichter gewesen, den Angreifern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn Beweise kann die CDU nicht vorlegen, und Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang bestätigt Faesers Aussage zu Nachfragen bei seiner Behörde.

Alles also nur „Theaterdonner“, wie Faeser die Vorwürfe nun abtun möchte? Keineswegs. In der Politik geht es selten nur um harte Fakten, die noch seltener Monate nach einer Entscheidung lückenlos aufgeklärt werden können. Auch die „Softskills“ spielen eine große Rolle. Und obwohl sich Faeser als Kommunal- und Landespolitikerin über viele Jahre hinweg eine breite Vertrauensbasis sowie hohe Kompetenz- und auch Beliebtheitswerte über Parteigrenzen hinweg aufgebaut hat, ist ihr Image nun angekratzt.

Das Kalkül der 53-Jährigen, als Bundesinnenministerin ihre Bekanntheit so weit zu steigern, dass sie ihrem Traum, Hessens erste Ministerpräsidentin zu werden, näher kommt, scheint nicht aufzugehen. Das schwierige Amt in Berlin gestaltet sich eher als Bürde für Faeser. Zumal auch in der Migrationspolitik der Eindruck entstanden ist, dass sie die Brisanz der Lage und die gesellschaftliche Sprengkraft verkennt. Der Fehler im Wahlprogramm ihrer Partei zum Ausländerwahlrecht hat sicher auch nicht geholfen.

Die hessische SPD-Spitzenkandidatin hat jetzt noch gut zwei Wochen Zeit, den Blick auf ihre Erfolge zu lenken, die sie zum Beispiel in den Verhandlungen über ein gemeinsames EU-Asylsystem durchaus erzielt hat - auch wenn dies gerade blockiert wird. Am stärksten aber hängen Faesers Wahlchancen davon ab, ob im Hessen-Wahlkampf auf der Schlussetappe doch noch landespolitische Themen in den Vordergrund rücken, bei denen die SPD mit ihren Positionen punkten kann.