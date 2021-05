Familienministerin Franziska Giffey tritt zurück

Familienministerin Giffey tritt zurück. Erste Details im Überblick.

Berlin – Bundesfamilienministerin Franziska Giffey tritt zurück. Die 43-jährige SPD*-Politikerin hat am Mittwochvormittag (19.05.2021) um ihre Entlassung bei Bundeskanzlerin Angela Merkel* gebeten. Das berichten mehrere Medien aus Berlin. Mittlerweile haben das Kreise aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gegenüber tagesschau.de bestätigt.

Hintergrund des Rücktritts sind offenbar die anhaltenden Diskussionen um ihren Doktortitel. Im Herbst 2019 hatte die Freie Universität (FU) Berlin Giffey wegen Plagiatsvorwürfen eine Rüge erteilt. Nach einer erneuten Prüfung durch ein weiteres Gremium wurde die Rüge aber wieder zurückgenommen. Ihren Doktortitel durfte Giffey behalten.

Franziska Giffey: Debatte um Doktorarbeit holt Familienministerin ein

Die Familienministerin hatte im Zuge der Debatte aber bekannt gegeben, ihren Doktortitel nicht länger führen zu wollen. Anfang Mai veröffentlichte die FU Berlin, der Bericht des Gremiums zu Franziska Giffeys Doktorarbeit liege nun vor. Die Familienministerin ließ durch eine Sprecherin verlauten, es handle sich dabei um eine „personliche Angelegenheit“.

„Ich stehe weiterhin zu meiner Aussage, dass ich meine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben habe“, schreibt Giffey nun in einer Pressemitteilung, die dem Spiegel vorliegt. „Ich bedauere, wenn mir dabei Fehler unterlaufen sind.“

Giffey ist seit 2018 Bundesfamilienministerin und seit November 2020 Vorsitzende der Berliner SPD. In der Hauptstadt ist sie ebenfalls Kandidatin ihrer Partei für das Bürgermeisteramt. An dieser Rolle möchte sie wohl festhalten. „Die Berliner SPD und die Berlinerinnen und Berliner können sich auf mich verlassen. Dazu stehe ich. Mein Wort gilt“, erklärt sie. „Als Berlinerin konzentriere ich mich jetzt mit all meiner Kraft auf meine Herzenssache: Ganz sicher Berlin.“ (tu/lrg) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.