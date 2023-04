FDP vor brisantem Parteitag: Lindner hat vier Probleme – Kubicki droht „Letzter Generation“

Von: Carina Ottillinger

Auf dem FDP-Parteitag gibt es für Lindner einige offene Baustellen zu besprechen. Zudem kündigt die Letzte Generation Blockadeaktionen an. Das will Kubicki verhindern.

Berlin – Christian Lindner hat in zehn Jahren einiges geschafft. Damals übernahm er als Bundesvorsitzender die aus dem Bundestag geflogene FDP und begann mit dem Wiederaufbau. Heute ist Lindner nicht nur fest in der Parteispitze, sondern auch Bundesfinanzminister.

Trotzdem gibt es viele offene Baustellen, die auf dem am Freitag beginnenden Parteitag zu kontroversen Debatten führen dürften. Ganz konkret sollten besonders vier Probleme auf der Agenda stehen.

Profilierung eckt an: politische Stimmung seit Regierungseintritt weit unten

Die politische Stimmung ging in der FDP seit Eintritt in die Regierung bergab. Mehrere Landtagswahlen brachten verheerende Ergebnisse. Bei den anstehenden Wahlen in Bremen, Hessen und Bayern erscheint ein Absturz unter die Fünf-Prozent-Hürde möglich. In den bundesweiten Umfragen liegt die FDP bei fünf bis sieben Prozent. Die 11,5 Prozent, die sie bei der Bundestagswahl erzielte, scheinen derzeit unerreichbar.

Mit ihrer konträren Meinung eckt die Partei mit den anderen Koalitionspartnern immer wieder an. Es gibt kaum ein Politikfeld, über das die Koalitionäre nicht streiten – meistens sind es die FDP und die Grünen.

Von Verboten hält die liberale Partei nichts. Stattdessen setzt sie zur Profilschärfung auf Haushaltsdisziplin bis Steuersenkung. Diese Linie will der FDP-Vorstand in seinem Leitantrag am Parteitag absegnen lassen. Auf die Ampel-Koalition habe sich die FDP allein aus Vernunftgründen eingelassen, betonen einige Parteimitglieder vehement.

Das Kabinettsproblem: zu viele Negativschlagzeilen statt guten Nachrichten

Die FDP-Minister im Bundeskabinett machten zuletzt keine guten Nachrichten. Bettina Stark-Watzinger verantwortet mit dem Bildungsressort einen schwierigen Bereich, denn die Zuständigkeit liegt weitgehend bei den Ländern. Die lange Verzögerung bei der Energiepauschale für Studierende führte zu Verärgerung bei den jungen Leuten.

Verkehrsminister Volker Wissing macht Negativschlagzeilen mit mangelndem Klimaschutz und den Debatten um das Verbrenner-Aus und E-Fuels. Von Justizminister Marco Buschmann war in den letzten Monaten nicht viel zu hören.

Der Finanzminister Lindner konnte sich mit den anderen im Kabinett bisher nicht auf Haushalts-Eckpunkte für 2024 einigen. Zwar beharrt er bislang erfolgreich auf seinen Prinzipien, die Schuldenbremse einzuhalten und keine Steuern zu erhöhen. Doch eine Lösung hat das noch nicht gebracht.

Kein gutes Promi-Personal außer Lindner – viele unbekannte Parteimitglieder

Der prominenteste Liberale bleibt Lindner. Innerparteiliche Gegenstimmen – etwa Parteivize Johannes Vogel mit einem eher sozialliberalen Profil und der um den Klimaschutz besorgten bayerischen Generalsekretär Lukas Köhler – dringen selten durch. Fraktionschef Christian Dürr oder Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sind trotz Medienpräsenz kaum bekannt.

Verlässlich für Schlagzeilen sorgt hingegen FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki, der auf dem Parteitag wieder als Vizevorsitzender antritt. Allerdings setzt er statt auf konstruktive Vorschläge meist auf Stammtischparolen.

Kurz vor dem Parteitag warnte er die Gruppe Letzte Generation davor, den FDP-Bundesparteitag ab diesem Freitag in Berlin zu stören. „Wer sich festklebt, um andere bei ihrer demokratischen Willensbildung zu behindern, versündigt sich an unserer Demokratie“, sagte Kubicki der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Donnerstag.

Aktuelle Ankündigung der Aktivistengruppe Fridays for Future Konkret für den FDP-Parteitag ruft die Aktivistengruppe Fridays for Future für Freitag zum Protest auf. Sie will am Nachmittag zunächst vor dem Ministerium von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gegen eine „Blockadehaltung“ der Liberalen in der Klimapolitik demonstrieren und dann zum FDP-Parteitag am Gleisdreieckpark ziehen.

Zu wenig Frauen in der Partei – Männeranteil von 80 Prozent

Die FDP hat einen Männeranteil von etwa 80 Prozent – Tendenz steigend. „Wenn es nach den Neueintritten ginge, wären wir praktisch eine Monokultur von Männern“, warnte Ombudsmitglied Christopher Gohl auf dem Parteitag im April 2022.

Parteitagsbeschlüsse von 2019 zur Steigerung des Frauenanteils in Ämtern und Mandaten wurden nie umgesetzt. Das Thema gilt in der Partei als äußert schwierig. Das Wort „Quote“ will hier niemand hören. (AFP, dpa)