„Sehr schwer zu ertragen“: Polizei-Gewerkschaft wirft Lindner eine unehrliche Migrationspolitik vor

Von: Frederic Rist

Begrenzung der Migration – aber ohne Geld: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) attackiert die FDP – und wirft ihr Realitätsverlust bei der inneren Sicherheit vor.

München – Die Forderungen von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) nach einer Begrenzung der illegalen Migration, Kürzungen von Sozialleistungen und verstärkten Grenzkontrollen sind bei der Gewerkschaft der Polizei auf Unverständnis gestoßen. GdP-Chef Jochen Kopelke kritisierte die beiden Politiker scharf. Grund für das Unverständnis ist die jüngst von Lindner zurückgewiesene Forderung der Gewerkschaft nach einem Sondervermögen für die innere Sicherheit.

Die Gewerkschaft der Polizei wirft der Politik Versäumnisse vor. Insbesondere die FDP müsse ihren Kurs bei der Inneren Sicherheit überdenken, so die GdP. © IMAGO/Maximilian Koch

Polizeigewerkschaft beklagt mangelnde finanzielle Unterstützung im Bereich der inneren Sicherheit

„Die Realität der FDP-Politik im Bereich der inneren Sicherheit ist für die Gewerkschaft der Polizei und mich als ihren Bundesvorsitzenden sehr schwer zu ertragen und von unserer Polizei-Realität weit entfernt“, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Trotz ihrer Bekenntnisse zur inneren Sicherheit behindere die FDP mit ihrem Ansatz gleichzeitig Fortschritte in diesem Bereich. So lehnt Lindner sowohl zusätzliche Polizeihundertschaften als auch zusätzliches Personal für Rückführungen und zusätzliche Mittel für eine moderne Ausrüstung der Bundespolizei ab. „Anstatt digital modern müssen wir unter Partyzelten und Kofferraumklappen im Regen auf Papier die Grenze schützen“, so Kopelke weiter.

Bundesjustizminister Buschmann für die Verhinderung eines modernen Polizeigesetzes kritisiert

Kopelke kritisierte aber auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Dieser sei dafür verantwortlich, dass ein modernes Bundespolizeigesetz, der sofortige Ermittlungsstopp bei Cannabisdelikten zur Entlastung der Polizei und die dringend notwendige Vorratsdatenspeicherung verhindert würden. „Die FDP sollte ihr Verhalten in der Bundesregierung ändern, insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit“, mahnte der GdP-Chef. (fr)