Finanzministerium sperrt Teile des Bundeshaushalts

Von: Andreas Knobloch

Drucken Teilen

Das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimafonds hat weitreichende Folgen. Das Bundesfinanzministerium verhängt weitere Ausgabensperren.

Update vom Dienstag, 21. November, 4.15 Uhr: Aus dem Finanzministerium hieß auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters, Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Haushalt würden gestoppt, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden.

Bei den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um Festlegungen im laufenden Haushalt, die Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren zur Folge haben. Aus dem Finanzministerium hieß es dazu: „Bestehende Verbindlichkeiten werden weiter eingehalten, es dürfen nur keine neuen eingegangen werden. In Ausnahmefällen können Verpflichtungsermächtigungen entsperrt werden.“

An anderer Stelle wurde betont, dass es sich bei der Erweiterung der Haushaltssperre nicht um einen Alleingang von Finanzminister Christian Lindner (FDP) handele: „Es ist abgesprochen und sinnvoll.“

Erweiterung der Haushaltssperre ist „kein Alleingang“ von Finanzminister Christian Lindner. © IMAGO/Florian Gaertner

Finanzministerium weitet Haushaltssperre aus

Erstmeldung: Berlin - Nach dem Haushalts-Urteil des Bundesverfassungsgerichts sperrt das Finanzministerium (BMF) zahlreiche Posten im Bundeshaushalt. „Das BMF stoppt die Verpflichtungsermächtigungen in 2023, um Vorbelastungen für kommende Jahre zu vermeiden“, hieß es am Montagabend aus Kreisen des Ministeriums. Dies betreffe Etats aller Ministerien. Eine Verpflichtungsermächtigung gibt einer Verwaltung die Möglichkeit, bereits für künftige Jahre Zahlungsverpflichtungen einzugehen, etwa bei mehrjährigen Vorhaben. Aktuelle Ausgaben in diesem Jahr sind demnach nicht betroffen.

„In Ausnahmefällen können Verpflichtungsermächtigungen entsperrt werden“

Weiter hieß es, bestehende Verbindlichkeiten würden weiter eingehalten, es dürften nur keine neuen eingegangen werden. „In Ausnahmefällen können Verpflichtungsermächtigungen entsperrt werden.“

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Der „Spiegel“ zitierte aus einem Schreiben des zuständigen Staatssekretärs Werner Gatzer, in dem dieser anordne, „alle in den Einzelplänen 04 bis 17 und 23 bis 60 des Bundeshaushaltsplans 2023 ausgebrachten und noch verfügbaren Verpflichtungsermächtigungen mit sofortiger Wirkung zu sperren“.

Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt durch Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt

Das Bundesverfassungsgericht hatte in der vergangenen Woche eine Umwidmung von Krediten von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 für nichtig erklärt. Sie waren zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigt worden, sollten aber für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. Nun stehen die Milliarden im sogenannten Klima- und Transformationsfonds nicht zur Verfügung. Die Bundesregierung hatte daraufhin bereits vorübergehend bestimmte Vorhaben auf Eis gelegt, die aus dem Fonds finanziert werden sollten. Dabei ging es um Verpflichtungsermächtigungen für 2024 und die Folgejahre. (Red mit Agenturmaterial)