1,7 Millionen Flüchtlinge: In Uganda droht humanitäre Katastrophe – mit Folgen für Europa

Von: Peter Pauls

Diese Mutter hat mit ihren Kindern in Uganda aus dem Sudan schutz gesucht. © Peter Pauls

Bisher stand Uganda für verlässlichen Schutz, seine Asylpolitik galt weltweit als Modell, doch es droht eine humanitäre Katastrophe mit drastischen Folgen für Europa.

Die Trikots sind verschossen, die Jungen spielen barfuß auf der roten Erde. Ihr Ball verdient den Namen nicht - ein Knäuel aus Stoff-Fetzen, so geknotet und gelegt, dass es halbwegs rund ist. Hier, im Norden Ugandas, einer ostafrikanischen Version vom Ende der Welt, muss das reichen. Die Kinder jonglieren mit dem Provisorium, umspielen einander und fühlen sich wie Roger Milla oder Didier Drogba, die afrikanische Fußball-Legenden sind. In den Träumen der Jungen führt der Sport sie aus der Armut.

Die ist allgegenwärtig in ihrer Siedlung, einem abgelegenen Winkel des Rhino Camps, einem der größten Flüchtlingslager der Welt. Die Ansammlung feuchter Lehmhütten mit Strohdach durchsetzt eine sanft geschwungene Buschlandschaft, die bis an den Horizont reicht. An manchen Stellen sieht man in der Ferne den Nil silbrig blitzen. Hier leben in der Mehrzahl Frauen und Kinder aus dem benachbarten Bürgerkriegsland Süd-Sudan – in Hunger und Krankheit, denn die weltweite Hilfe für die rund 1,7 Millionen Flüchtlinge in Uganda fließt so spärlich, dass Hilfswerke vor einer humanitären Katastrophe warnen.

Der Ukraine-Krieg und der Krieg in Israel beeinträchtigen die Ressourcen. In der Folge muss das UN-Flüchtlingshilfswerk mit immer weniger Geld immer mehr Menschen versorgen und kürzt alle Hilfen drastisch. Wetter-Extreme vernichten zudem Ernten auch in den Flüchtlingscamps und verwandeln Zugangsstraßen in Schlammwüsten.

Eine kleine Freude in einer ungewissen Zukunft. Diese Jungen spielen Ball mit dieser Notlösung. © Peter Pauls

An europäischen Grenzen dürften Flüchtlinge aus Süd-Sudan, der Demokratischen Republik Kongo und Burundi nicht abgewiesen werden. Die Nachbarländer Ugandas sind keine sicheren Herkunftsstaaten. Immer wieder flackern lokale Konflikte auf, werden Dörfer überfallen, Frauen und Kinder verschleppt und Männer getötet. Aber der Weg nach Europa ist teuer, gefährlich und lang, das Nachbarland hingegen in wenigen Tagesmärschen erreichbar.

Bisher stand Uganda für verlässlichen Schutz, seine Asylpolitik galt weltweit als Modell, zumal es Menschen von Migration abhielt. Flüchtlinge dürfen sich frei im Land bewegen. Wer sich in den unbewohnten Weiten ansiedelte, bekam ein kleines Stück Land und Nahrungsmittelhilfe. Doch die besten Flächen sind verteilt. Neuankömmlinge müssen nehmen, was übriggeblieben ist.

Das Rhino Camp befindet sich im Norden Ugandas. Viele Flüchtlinge aus dem Südsudan Schutz. © Peter Pauls

Die Fußballspieler jagen den Ball in einer Senke auf felsigem Grund. Landwirtschaft ist hier kaum möglich und wenn es regnet, läuft das Wasser durch die Lehmhütten der Flüchtlinge. Palika ist auch einer, der auf den Fußball setzt. Der hochaufgeschossene 18jährige besucht eine der Schulen im Camp und hat nur ein Ziel: Wenn er etwas gelernt hat, will er nach Europa gehen und Fußball spielen, wenn es gut kommt.



Palika gehört zu einer neunköpfigen Familie, die sich eine Hütte teilt und vor wenigen Monaten aus dem Süd-Sudan geflohen ist. An ihr kann man die Folgen mangelhafter Ernährung sowie behelfsmäßiger Unterbringung durchdeklinieren: Ein Säugling hat einen aufgetriebenen Bauch, der auf Durchfall und Parasiten schließen lässt, ein kleines Mädchen die rötlich schimmernden Haare, die auf Mangelernährung hinweisen. Allgegenwärtig sind rasselnder Husten und verschleimte Nasen.

Diese Frau wirkt verzweifelt – die Zukunft für die Flüchtlinge ist ungewiss. © Peter Pauls

Von Hütte zu Hütte begleiten den Besucher die Geräusche von Krankheit und Entzündung. Bis auf wenige Habseligkeiten sind die Unterkünfte leer, geschlafen wird auf der blanken Erde. „Wir haben den Krieg im Süd-Sudan überlebt“, sagt eine Mutter. „Werden wir hier nun verhungern?“ Tatsächlich ist Bürgerkrieg die zynische Alternative zum Hunger. Wenige bekommen noch etwas mehr als die Hälfte der früheren Essensrationen, das Gros der Flüchtlinge erhält nur noch ein Drittel davon. Für vier Prozent gibt es gar keine Hilfe mehr. Es ist zu viel zum Leben und zu wenig zum Sterben.

Verzweifelt suchen die Menschen Auswege. Sie verkaufen das Wenige, das sie noch besitzen, Kinder werden zur Arbeit geschickt oder verheiratet, Schulden angehäuft, oder Diebstähle begangen, klagt Laura Marshall vom Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC) in Uganda. „Wenn wir nicht rasch handeln, stehen wir vor einer humanitären Katastrophe“.

Ihre Organisation hat die Folgen der Unterversorgung dokumentiert. Die gesundheitliche Betreuung ist am Boden. Das Krankheits- und Sterberisiko steigt. Selbstmorde häufen sich. „Tod durch Erhängen“ heißt es dann lapidar. Es ist nur eine Frage der Zeit, „dass aus dieser schweren Krise ein Desaster wird,“ sagt auch Roland Hansen, Afrika-Chef von Malteser International (MI) in Köln. Seine Organisation versorgt derzeit 120.000 Geflüchtete, darunter die Fußballspieler und ihre Familien, mit sauberem Trinkwasser.

Die Straße zu dem Camp ist fast unbefahrbar. © Peter Pauls

Die ausbleibende Hilfe destabilisiert auch Uganda selbst. Hilary Onek, Minister für Nothilfe und Flucht, machte jüngst die Kürzungen durch das Welternährungsprogramm nicht nur für Hunger und Mangelernährung verantwortlich. Er schreibt ihnen auch Diebstähle und andere Gesetzesbrüche unter Flüchtlingen zu. Von der EU fordert der Minister mehr Hilfe. Wer In Uganda versorgt ist, klopft schließlich nicht an Europas Pforten. Denn auch 2014 begann die große Flüchtlingswanderung mit gekürzten Essensrationen.