Flüchtlingsgipfel: Länder in Not – Warum das Treffen ein Debakel für Scholz werden könnte

Von: Stephanie Munk

Teilen

Vor dem Flüchtlingsgipfel drängen die Länder auf mehr Geld vom Bund. Sogar innerhalb der Ampel zweifelt man am Kurs von Scholz. News-Ticker.

Flüchtlingsgipfel mit Kanzler Olaf Scholz : Vertreter der Bundesländer beraten am Mittwoch (10. Mai) im Kanzleramt.

mit Kanzler : Vertreter der Bundesländer beraten am Mittwoch (10. Mai) im Kanzleramt. Zoff zwischen Bund und Ländern : Internes Papier mit vier Forderungen.

und : Internes Papier mit vier Forderungen. Grünen-Chefin Ricarda Lang fordert mehr Geld: Bund soll Länder bei Flüchtlingen stärker unterstützen

Update vom 9. Mai, 12.05 Uhr: Vor dem Flüchtlingsgipfel hat Kanzler Scholz jetzt für eine Einigung geworben. In Deutschland seien die Länder für viele gesamtstaatlich wichtige Aufgaben „ausführend verantwortlich“, sagte er. „Deshalb ist es wichtig, dass wir uns verständigen.“ Scholz sprach von einer „großen gemeinsamen Aufgabe in einem erfolgreichen föderalen Staat“. Dafür müssten Bund, Länder und Gemeinden eng zusammenarbeiten.

Zur Forderung der Länder nach mehr Bundesgeld sagte Scholz, der Bund trage schon jetzt 90 Prozent der Kosten für ukrainische Flüchtlinge, die ohne eigenes Asylverfahren Bürgergeld erhielten. Man werde mit den Ländern aber sicher darüber reden müssen, was 2023 noch erforderlich und möglich sei.

Inhaltlich solle es bei dem Treffen am Mittwoch unter anderem um die notwendige Digitalisierung der Ausländerbehörden gehen, sagte Scholz. Auch die Zahl der Abschiebehaftplätze, die Erreichbarkeit von Behörden und eine Beschleunigung der Asylverfahren sollten angesprochen werden.

Flüchtlingsgipfel: Länder in Not – Warum das Treffen ein Debakel für Scholz werden könnte

Erstmeldung vom 8. Mai: Berlin - Seit Jahresbeginn haben mehr als 100.000 Menschen einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Länder und Kommunen fordern seit Monaten dringend mehr Unterstützung. Doch einen Tag vor dem Flüchtlingsgipfel ist keine Lösung im Streit über die Migration in Sicht: Die Länder fordern dringend mehr Geld von der Bundesregierung, die die Forderungen aber bisher abblockt.

Droht also ein Eklat, wenn am Mittwoch (10. Mai) bei einem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt über die Migration beraten wird? Selbst innerhalb der Ampel-Koalition gibt es mittlerweile Zweifel am Regierungskurs: Grünen-Chefin Ricarda Lang stellte sich auf die Seite der Länder und forderte mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Gefüchteten.

Die Grünen-Chefin Ricarda Lang (hier mit den Parteichefs von SPD und FDP, Lars Klingbeil und Christian Lindner) stellt sich auf die Seite der Länder © Michael Kappeler(dpa

Was fordern die Länder vor dem Flüchtlingsgipfel vom Bund?

Die 16 Ministerpräsidenten scheinen derweil mit großer Einigkeit in das Treffen zu gehen. Ein Papier, das dem Kanzleramt übermittelt wurde, nennt vier konkrete Forderungen der Länder an den Bund:

vollständige Kostenerstattung für Unterkunft und Heizung für Geflüchtete

für Geflüchtete allgemeine monatliche Pro-Kopf-Pauschale für die Unterbringung und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

für die Unterbringung und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verlässliche Lösung für Integrationskosten

tragfähige Lösung für die Kosten für unbegleitete Flüchtlinge

Bund will nicht mehr für Geflüchtete zahlen - Ricarda Lang übt Kritik

Vom Bund scheint es aber bisher kein Einlenken zu geben: Er will nicht erheblich mehr Geld für Asylbewerber beisteuern. Man trage bereits einen erheblichen Teil der Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland, betonte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag (8. Mai). „Richtig ist, dass die Kommunen vor finanziellen Herausforderungen stehen“, sagte der Scholz-Sprecher. Für deren Finanzsituation trügen aber die Länder die Verantwortung.

Mit Grünen-Chefin Ricarda Lang stellt sich jedoch eine führende Vertreterin der Ampel-Koalition auf die Seite der Länder: Lang fordert, dass die Scholz-Regierung einen Blick für die Probleme vor Ort habe und niemanden hängen lassen solle. Viele Kommunen gingen an ihre Belastungsgrenze. „Am Ende wird es da wahrscheinlich auch um eine finanzielle Beteiligung des Bundes gehen“, sagte sie.

Vor Flüchtlingsgipfel: FDP fordert Zeitenwende in Migrationspolitik

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai erklärte, seine Partei erwarte, dass der Flüchtlingsgipfel am Mittwoch „eine Zeitenwende in der Migrationspolitik“ einleite. „Hier geht es nicht um das Thema Geld. Geld wird nur kurzfristig helfen. Was wir brauchen, sind politische Lösungen.“ Es gehe um Steuerung und Kontrolle in der Migrationspolitik. „Die Menschen in unserem Land wollen wissen, wer zu uns kommt.“

Auch Kanzler Olaf Scholz schaltete sich in die Debatte über Flüchtlinge in Deutschland ein. In einer Beschlussvorlage fordert das Kanzleramt deutlich mehr Abschiebungen. Durch mehrere Maßnahmen solle die Zahl der Rückführungen von ausreisepflichtigen Asylbewerbern erhöht werden. (smu/dpa)