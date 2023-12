Ohne US-Hilfen wird Putin den Krieg gegen die Ukraine gewinnen – mit dramatischen Folgen

Von: Foreign Policy

Drucken Teilen

Die Ukraine und die Biden-Administration schlagen Alarm: Ohne die US-Hilfen wird die Ukraine den Krieg verlieren. Die Republikaner blockieren weitere Hilfen aber.

Die Verabschiedung eines 111-Milliarden-Dollar-Hilfspakets für die Ukraine und Israel wird zum Politikum zwischen Demokraten und Republikanern. Letztere nehmen es in Geiselhaft, um mehr Geld für den Grenzschutz zu bekommen.

Von den bisher bereitgestellten 62 Milliarden US-Dollar ist beinahe alles bereits aufgebraucht. Wenn nicht neue Hilfen auf den Weg gebracht werden, droht der Ukraine ein ähnliches Schicksal wie Afghanistan, so ein Experte.

Besonders wichtig für Kiew ist Munition für die Artillerie und die Luftabwehr. Putin glaubt, den Krieg aussitzen zu können und wartet nur auf den Zusammenbruch der Ukraine durch ausbleibende westliche Unterstützung.

Die US-Hilfen können von keinem anderen Staat ersetzt werden. Bleiben sie aus, wird sich der Ukraine-Krieg „zweifellos zugunsten Russlands entscheiden“, so Experten

Der Streit im US-Kongress führt zu einer „düsteren Stimmung“ in Europas Hauptstädten, da eine Neuausrichtung der US-Außenpolitik befürchtet wird.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 6. Dezember 2023 das Magazin Foreign Policy.

Es sollte ein Weckruf sein, um die erlahmende Unterstützung der USA für die Ukraine wiederzubeleben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sollte am Dienstag in einem geheimen Briefing vor dem gesamten US-Senat zusammen mit hochrangigen Vertretern der Biden-Administration darauf drängen, dass der Senat die rasche Verabschiedung eines massiven Gesetzes zur Verbesserung der nationalen Sicherheit unterstützt, um die US-Militärhilfe für die Ukraine aufrechtzuerhalten.

Am Ende wurden diese gut durchdachten Pläne zu einem weiteren parteipolitischen Streit auf dem Capitol Hill. Selenskyj sagte seinen Auftritt im US-Senat aus Termingründen in letzter Minute ab, wie Kongressmitarbeiter und ehemalige Beamten, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten. Die Republikaner verließen die Besprechung vorzeitig, weil sie wütend darüber waren, dass die Regierungsbeamten, die sie informieren sollten, nur über die Ukraine und Israel sprechen würden, nicht aber über die Südgrenze der USA, die für sie oberste politische Priorität hatte.

US-Außenminister Lloyd Austin (l.) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (r.) bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe im Hauptquartier der NATO in Brüssel (Archivfoto vom Oktober 2023). © IMAGO / ZUMA Wire

Zwar nahmen mehrere Spitzenbeamte der Regierung an dem Briefing teil, doch der für die US-Grenzpolitik zuständige Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkas, soll nicht anwesend gewesen sein – was die Republikaner erzürnte.

Die Verabschiedung eines 111-Milliarden-Dollar-Hilfspakets wird zum Politikum

Das Drama rund um diese geheime Unterrichtung ist bezeichnend für den politischen Sumpf, in dem sich die Regierung Biden derzeit befindet und der massive Auswirkungen auf die US-Außenpolitik und insbesondere auf den Krieg der Ukraine gegen Russland hat. Die Regierung Biden schnürte ein großes Paket von 111 Milliarden Dollar zur Unterstützung der Ukraine, Israels und Taiwans sowie zur Finanzierung der Sicherheit der US-Südgrenze, um möglichst viele Mitglieder des Kongresses zur Unterstützung der Maßnahme zu bewegen.

Stattdessen hat es sich in ein politisches Problem verwandelt, da die weitere Hilfe für die Ukraine in einer entscheidenden Phase des Krieges in der Ukraine in der Schwebe hängt, und das alles wegen einer parteipolitischen Fehde über die Grenzpolitik der USA und Mexikos. In einer Rede am Mittwoch, in der er die Mitglieder des Kongresses aufforderte, die weitere Finanzierung der Ukraine zu unterstützen, warf Präsident Joe Biden den „extremen Republikanern“ vor, mit der nationalen Sicherheit der USA „Angst zu haben“.

Wir unterstützen die Ukraine oder die Ukraine verliert den Krieg. So einfach ist das.

„Das sind alles nur politische Spielchen“, sagte Luke Coffey, Experte für nationale Sicherheit beim Think Tank Hudson Institute. „In der Zwischenzeit sterben in der Ukraine Menschen und die Mittel gehen zur Neige.“

Mindestens 96 Prozent der bisherigen US-Hilfen für die Ukraine sind bereits aufgebraucht

Mitte November hatte das Pentagon 96 Prozent der 62 Milliarden Dollar ausgegeben, die bereits für die Ukraine vorgesehen waren, wie aus einem deutlich formulierten Schreiben des Weißen Hauses an die Kongressabgeordneten vom Montag hervorgeht. Militärexperten zeichnen ein düsteres Bild von dem, was als Nächstes passieren könnte, wenn der Hahn der US-Militärhilfen zugedreht werden sollte.

„Wir unterstützen die Ukraine oder die Ukraine verliert den Krieg“, sagte Fred Kagan, Direktor des Critical Threats Project am American Enterprise Institute. „So einfach ist das“, sagte er.

In den ersten Monaten dieses erneuten Krieges eroberte Russland 20 Prozent des ukrainischen Territoriums und erreichte die Außenbezirke der Hauptstadt Kiew. Seitdem haben die ukrainischen Streitkräfte einen zermürbenden Kampf geführt, um Städte und Ortschaften aus der russischen Kontrolle zurückzuholen. Ein Zusammenbruch der US-Unterstützung könnte viele dieser hart erkämpften Errungenschaften zunichte machen. „Wenn wir die Ukraine abschneiden und im Stich lassen, so wie wir Afghanistan im Stich gelassen haben, wird letztendlich das Gleiche passieren“, sagte Kagan.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Besonders wichtig für die Ukraine: Munition für Artillerie und Luftabwehr

Der Krieg ist durch heftige Artillerieschlachten gekennzeichnet. Ein zentraler Bestandteil der US-Unterstützung war es, den immens hohen Bedarf des ukrainischen Militärs an Artilleriegeschossen zu decken. Wenn diese Finanzierung eingestellt wird, würde sich das schnell auf dem Schlachtfeld bemerkbar machen. „Die Menschen können nicht mit bloßen Händen kämpfen“, sagte Andrij Sahorodnjuk, der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister.

Eine weitere Säule der US-Unterstützung waren Luftabwehrsysteme, die ukrainische Städte vor russischen Raketen- und Drohnenangriffen geschützt haben. Ende letzten Monats ließ Russland einen Schwarm von 75 Drohnen auf Kiew los - der bisher größte Drohnenangriff des Krieges. Bis auf eine wurden alle von den Luftabwehrsystemen der Stadt abgeschossen. Ein Schwund an Luftabwehrmunition könnte dazu führen, dass die ukrainischen Truppen, städtische Gebiete und wichtige Infrastrukturen einem russischen Angriff aus der Luft hilflos ausgesetzt sind.

Ukraine-Krieg: Putin setzt auf Zermürbung der Ukraine und will westliche Hilfe aussitzen

Russlandbeobachter warnen seit langem davor, dass Präsident Wladimir Putin trotz der unzureichenden militärischen Leistung seiner Streitkräfte glaubt, er könne abwarten und die westlichen Unterstützer der Ukraine aussitzen. Der russische Staatschef hat bereits erklärt, dass die Ukraine nicht länger als „eine Woche“ überleben würde, wenn die westliche Unterstützung versiegen würde.

[Russlands] Ziel in der Ukraine ist die vollständige Unterwerfung des Landes, nicht nur die Einnahme einiger Gebiete im Süden und Osten.

In einem Telefonat mit den Medien am Dienstag warnte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass Putins militärische Ziele in der Ukraine unverändert seien. „Russland hat nach wie vor die Absicht, weiter vorzurücken“, sagte Sullivan. „Sein Ziel in der Ukraine ist die vollständige Unterwerfung des Landes, nicht nur die Einnahme einiger Gebiete im Süden und Osten“, sagte er.

Die Hilfen der USA für die Ukraine können nicht ersetzt werden

Die US-Militärhilfe für die Ukraine übersteigt bei weitem diejenige aller anderen Länder, und andere westliche Staaten wären nicht in der Lage, die fehlenden Mittel aufzubringen, falls die Hilfe eingestellt wird. „Ich werde täglich nach Dollars und Haubitzen fragen, aber unterm Strich gibt es keinen Ersatz für die Vereinigten Staaten und das, was wir bieten können“, sagte Sullivan.

Die USA haben auch eine wichtige Führungsrolle bei der Organisation von rund 50 Ländern gespielt, die Kiew über die Ukraine Defense Contact Group Hilfe leisten. Indem Washington der Ukraine immer leistungsfähigere Waffen, darunter auch Abrams-Kampfpanzer, zur Verfügung gestellt hat, hat es den europäischen Ländern den Rücken gestärkt, diesem Beispiel zu folgen.

„Es ist unwahrscheinlich, dass das Bündnis einfach aus eigener Kraft vorankommt, als ob wir nicht da gewesen wären“, sagte Kagan. „Das wäre natürlich auch ein massiver Verrat an den Verbündeten, die sich ebenfalls vorwärts gelehnt haben, um Putins Zorn auf sich zu ziehen“, sagte er.

Ohne US-Hilfe wird der Krieg „sich zweifellos zugunsten Russlands entscheiden“, so Experten

Foreign Policy befragte zwölf aktuelle und ehemalige Beamte, Kongressmitarbeiter und Experten zu den laufenden politischen Kämpfen in Washington über die Zukunft der Ukraine-Hilfe und wie die Regierung diese mit der Finanzierung anderer nationaler Sicherheitsprioritäten verknüpft hat. Eine Schlussfolgerung sticht vor allen anderen hervor: Unter den größten Unterstützern der Ukraine in Washington und Europa ist ein Gefühl der Angst spürbar.

Ohne die fortgesetzte militärische und wirtschaftliche Hilfe der USA für Kiew, so argumentieren diese Befürworter, wird die Ukraine den Krieg vielleicht nicht morgen verlieren, aber er wird sich zweifellos zu Gunsten Russlands entscheiden. Beamte der Biden-Administration und viele Kongressabgeordnete argumentieren, dass der Krieg in der Ukraine ein existenzieller Kampf um den Frieden in Europa ist: Wenn Russland in der Ukraine einen Sieg erringt, wird es dort nicht Halt machen und könnte als Nächstes die US-Verbündeten an der Ostflanke der NATO angreifen.

Eine kleine Gruppe vorsichtiger Ukraine-Optimisten innerhalb der Regierung und des Kongresses sieht den politischen Kampf um das aktuelle Finanzierungspaket als eine lästige verfahrenstechnische Hürde an, die die Führer des Kongresses schließlich überwinden werden. Die Demokraten kontrollieren mit knapper Mehrheit den Senat, die Republikaner mit ebenfalls knapper Mehrheit das Repräsentantenhaus. Unter diesen Bedingungen sei Politik immer schwierig, argumentieren sie. Der Kongress habe aber schon früher heikle politische Sackgassen überwunden.

Die Republikaner bestehen auf mehr Geld für den Grenzschutz

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat erklärt, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus der Ukraine-Hilfe nur dann grünes Licht geben werden, wenn ein von den Republikanern unterstütztes Einwanderungsgesetz (H.R. 2) in das Zusatzpaket aufgenommen wird. Die Demokraten haben H.R. 2 entschieden abgelehnt. Es würde die Einwanderungspolitik der Trump-Ära widerspiegeln, einschließlich des Baus einer Grenzmauer und der Einschränkung humanitärer Bewährungsprogramme für Asylsuchende.

Im Senat sind sogar die Republikaner, die verlässlich für die Ukraine sind, nicht bereit, das Zusatzpaket zu verabschieden, solange die Regierung Biden nicht für mehr Sicherheit an der Grenze sorgt.

„Die Bürgermeister unserer Großstädte haben deutlich gemacht, dass sie nicht in der Lage sind, sich um die Flüchtlinge zu kümmern“, sagte Senator Roger Wicker, der ranghöchste Republikaner im Streitkräfteausschuss des Senats, mit Blick auf diejenigen, die über die Südgrenze der USA kommen. „Dies sollte für den Präsidenten in Bezug auf die großen, sehr demokratischen Großstädte und das Landesinnere eine Selbstverständlichkeit sein.“

[Die Europäer] sehen dies nicht als einen Sturm im Wasserglas oder einen normalen politischen Streit im Kongress, sondern als repräsentativ dafür, wohin die USA in der Außenpolitik in Zukunft wirklich gehen werden.

Der Streit im US-Kongress führt zu einer „düsteren Stimmung“ in Europas Hauptstädten

Vorsichtig optimistischen Beamten und Experten argumentieren, dass die Ukraine eine Sache zu ihren Gunsten hat: Nahezu alle Senatoren und eine große Mehrheit der Abgeordneten beider Seiten des Repräsentantenhauses sind nach wie vor für eine Fortsetzung der US-Militärhilfe für die Ukraine - ebenso wie die Mehrheit der amerikanischen Wähler, wie einige der jüngsten Meinungsumfragen zeigen.

Dennoch gibt es eine weitaus größere Zahl von Pessimisten, die die parteipolitischen Scharmützel im Senat und die festgefahrene Situation in Bezug auf das Finanzierungspaket als Vorzeichen dafür ansehen, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine in den kommenden Monaten und Jahren ins Wanken geraten könnte.

Sie verweisen auf die kleine Flanke von Anti-Ukraine-Stimmen in der Republikanischen Partei, die außerhalb Washingtons lauter und einflussreicher geworden ist; auf das Fummeln der Biden-Administration bei der Einführung des nationalen Sicherheitszusatzes, der die Ukraine-Hilfe an die Grenzsicherheit bindet; und vor allem auf die Frage, was bei den Präsidentschaftswahlen 2024 passieren wird.

„Dies führt dazu, dass sich in Europa und den europäischen Hauptstädten eine düstere Stimmung breit macht“, sagte Jim Townsend, ein ehemaliger hochrangiger NATO-Beamter im Pentagon. „Sie sehen dies nicht als einen Sturm im Wasserglas oder einen normalen politischen Streit im Kongress, sondern als repräsentativ dafür, wohin die USA in der Außenpolitik in Zukunft wirklich gehen werden.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Die Ukraine und die Biden-Administration appellieren an den Kongress

In dem Bemühen, mehr Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen, hat Selenskyj diese Woche einige seiner wichtigsten Mitarbeiter nach Washington entsandt, um ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig die Unterstützung der USA ist, um einen russischen Sieg abzuwenden.

Andrij Jermak, Leiter von Selenskyjs Präsidialamt, sagte in einer Rede vor dem U.S. Institute of Peace in Washington, ein Aufschub der US-Hilfe untergrabe ernsthaft die ukrainischen Bemühungen um die Befreiung der von Russland besetzten Gebiete und stelle ein „großes Risiko“ für Kiew dar, den Krieg zu verlieren. Hochrangige Beamte der Biden-Regierung warnten den Kongress unverblümt davor, dass sie die Ukraine nicht weiter mit Waffen versorgen könnten, wenn das Zusatzpaket nicht verabschiedet würde.

„Ich möchte deutlich sagen, dass wir ohne Maßnahmen des Kongresses bis zum Ende des Jahres keine Mittel mehr haben werden, um weitere Waffen und Ausrüstungen für die Ukraine zu beschaffen und Ausrüstungen aus US-Militärbeständen bereitzustellen“, schrieb Shalanda Young, Direktorin des Büros für Verwaltung und Haushalt (OMB) des Weißen Hauses, in dieser Woche in einem Brief an die Kongressabgeordneten. „Es gibt keinen magischen Topf mit Finanzmitteln, um diesen Moment zu überbrücken. Wir haben kein Geld mehr - und fast keine Zeit mehr“.

Die USA produzieren schon jetzt zu wenig der so wichtigen Artilleriemunition

Im Hintergrund des Dramas auf dem Capitol Hill, auf das viele Beamte hinweisen, wächst eine weitere Befürchtung, wie sich dieser politische Kampf auf die künftige Hilfe für die Ukraine auswirken könnte: die Rüstungsindustrie der USA.

Ein erheblicher Teil der blockierten Mittel ist für die US-Rüstungsindustrie bestimmt, um die Produktion von US-Munition zu erhöhen, die in die Ukraine geschickt werden kann, um den Kampf gegen Russland fortzusetzen. Der Krieg in der Ukraine hat sich laut einigen Analysten zu einer Pattsituation entwickelt. Beide Seiten benötigen einen immensen Nachschub an Munition, insbesondere für die Artillerie, um den Kampf aufrechtzuerhalten.

Nach Angaben der US-Armee vom Oktober produziert das US-Verteidigungsministerium derzeit etwa 28.000 Schuss an 155-mm-Artilleriemunition pro Monat – die in allen NATO-Ländern meist verwendete Artilleriekaliber. Das ist zwar doppelt so viel, wie die Vereinigten Staaten vor der russischen Invasion produzierten, aber weit weniger, als die Ukraine tatsächlich braucht. Deren Truppen feuern täglich etwa 7.000 Schuss auf die russischen Linien ab. Ohne mehr Geld, sagen US-Beamte, wird selbst dieser Nachschub versiegen.

„Haben wir das Geld, um 100.000 [Schuss 155 mm Artilleriemunition pro Monat] zu liefern? Die Antwort lautet: Ja, wenn ein Nachtragshaushalt verabschiedet wird“, sagte der Leiter der Beschaffungsabteilung im Pentagon, William LaPlante, am Rande des Reagan National Defense Forum am Wochenende in Simi Valley, Kalifornien.

Auch die EU hinkt den selbstgesteckten Zielen hinterher

Auf der anderen Seite des großen Teichs haben Beamte der Europäischen Union ebenfalls erklärt, dass sie weit hinter dem Ziel des 27-Nationen-Blocks zurückbleiben, bis Anfang 2024 1 Million 155-mm-Geschosse zu produzieren. Jede Unterbrechung der US-Waffen- und Munitionslieferungen könnte Russland mehr Gelegenheit geben, seine zerstörten Bodentruppen in der Ukraine wieder aufzubauen. Das bedeutet, dass die politischen Kämpfe im Capitol Hill sehr starke Auswirkungen auf die tatsächlichen Kämpfe in der Ukraine haben könnten.

„Es wird enorme Auswirkungen an der Front geben“, sagte Coffey. „Aber während die Ukraine diesen kalten Winter übersteht und sich auf das vorbereitet, was sie im nächsten Jahr auf dem Schlachtfeld tun will, ist diese [US-]Finanzierung von entscheidender Bedeutung.“

Zu den Autoren Robbie Gramer ist Reporter für Diplomatie und nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter (X): @RobbieGramer Amy Mackinnon ist Reporterin für nationale Sicherheit und Geheimdienste bei Foreign Policy. Twitter (X): @ak_mack Jack Detsch ist Reporter für das Pentagon und die nationale Sicherheit bei Foreign Policy. Twitter (X): @JackDetsch

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 6. Dezember 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.