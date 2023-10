FPÖ-Politiker setzt Journalisten mit Islamisten gleich – und droht den Medien

Von: Christian Németh

Bei einer Veranstaltung vergleicht der stellvertretende FPÖ-Landesobmann Haimbuchner Journalisten mit Islamisten. Es ist nicht die einzige Entgleisung.

Micheldorf – Im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung mit FPÖ-Parteipräsident Herbert Kickl vor knapp 1000 Besuchern im oberösterreichischen Micheldorf ist es laut Bericht der Oberösterreichen Nachrichten zu einer verbalen Entgleisung des stellvertretenden FPÖ-Landesobmanns Manfred Haimbuchner gekommen.

FPÖ-Politiker steckt Journalisten und Islamisten in eine Schublade

Ein gutes Jahr vor den Nationalratswahlen 2024 in der Alpenrepublik stellte Haimbuchner seinen Parteichef vor gesammelten Publikum in Szene und schwärmte: „Unter einem freiheitlichen Kanzler Kickl werden so einige wieder das Benehmen lernen: vom Journalisten bis zum Islamisten.“ Nicht wenige Journalisten in Österreich dürften eine solche Aussage als explizite Drohung verstehen.

Angriffe von FPÖ-Politiker auf freie Journalisten, teilweise auch namentlich genannt, sind in Österreich keine Seltenheit mehr. Erst im zurückliegenden Sommer rügte die Vereinigung Reporter ohne Grenzen in Österreich Angriffe der Wiener FPÖ auch den Standard-Redakteur Fabian Schmidt, dem eine falsch fundierte Berichterstattung vorgeworfen wurde. Ferner behaupteten die Wiener Freiheitlichen, dass es Schmidt „vielleicht intellektuell schwerfällt“, die Stadtverfassung zu lesen.

Will auch einigen Journalisten „das Benehmen“ lehren: Manfred Haimbuchner, Landeshauptmannstellvertreter des österreichischen Bundeslandes Oberösterreich, bei der Veranstaltung „FPÖ-Heimattour“ im Freizeitpark Micheldorf. © IMAGO / Rudolf Gigler

Verhältnis der FPÖ zu freien Medien schon häufiger kritisiert

Fritz Hausjell, Medienhistoriker und Präsident der österreichischen Reporter ohne Grenzen, konstatierte im August im Standard, „dass von der ÖVP und schon von länger von der FPÖ einzelne Medien und einzelne Journalisten öffentlich kritisiert und attackiert werden, mit unterschiedlichen Vorwürfen, etwa sie würden nicht ordentlichen recherchieren oder auch, dass ihre politische Haltung sie disqualifizieren würde. Diese Form der Angriffe ist etwas, was für die Entwicklung der Pressefreiheit grundsätzlich schädlich ist.“

Dass Angriffe auf Journalisten mittlerweile häufiger vorkommen, begründete Hausjell mit strukturellen Gründen: „Politische Parteien – und hier vor allem die FPÖ – leisten sich eigene Medien und attackieren daher den klassischen, unabhängigen Journalismus mit dem Zweck, die eigenen und potenziellen Wählerinnen und Wähler den eigenen Propagandamedien zuzuführen.“

Nicht die einzige Micheldorf-Attacke in diesen Tagen

Die polemische Gleichsetzung von Islamisten und Medienschaffenden war indes in den vergangenen Tagen nicht die einzige Aussage, mit der der 46-jährige Manfred Haimbuchner öffentlich auffiel. Kurz vor Halloween präsentierte sich der FPÖ-Politiker auf seinem Instagram-Kanal und äußerte sich in xenophobischer Manier zu dem Brauch, dass Kinder sich am 31. Oktober auf Tour begeben, um Süßigkeiten zu sammeln.

Vor der Kamera erklärt Haimbuchner trocken: „Halloween ist eigentlich wie jeder andere Tag in Österreich auch. Irgendwelche Fremde ziehen von Haus zu Haus und wollen etwas gratis. Wenn es nach mir ginge, würden sie nichts mehr bekommen.“ Und den Clip kommentierte er zudem selbst: „Halloween? Es kommen ‚schaurige Gestalten‘, die etwas gratis haben wollen …das kennen wir nur zu gut.“

Die Reaktionen der User auf diesen Post gestalteten sich gemischt. Neben zustimmenden Worten fanden sich auch Reaktionen wie: „Bitte, was soll dieser Vergleich jetzt? Das sind Kinder und Jugendliche, die von Haus zu Haus gehen.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Seltsames Statement.“ Die FPÖ behauptete derweil kürzlich, dass die Neutralität Österreichs in Gefahr sei, unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs. (chnnn)