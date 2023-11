100.000 demonstrieren gegen Antisemitismus in Frankreich: Le Pen ist dabei - Macron fehlt

Von: Erkan Pehlivan

In Paris demonstrierten über 100.000 Menschen gegen Antisemitismus. Präsident Macron bleibt der Demonstration fern, die rechtsextreme Marine Le Pen nahm teil.

Paris – Mehr als 100.000 Menschen haben am Sonntag (12. November) in Paris angesichts eines deutlichen Anstiegs antisemitischer Vorfälle an einer Großkundgebung gegen Antisemitismus teilgenommen. Hinter einem großen Banner mit dem Motto „Für die Republik, gegen den Antisemitismus“, setzte sich der „Große Marsch“ in der französischen Hauptstadt in Bewegung. An ihm beteiligte sich auch die Rechtspopulistin Marine Le Pen, nicht aber die linkspopulistische Partei La France Insoumise (LFI).

105.000 marschieren in Paris gegen Antisemitismus

Nach Angaben des Pariser Polizeipräsidiums schlossen sich rund 105.000 Menschen dem Demonstrationszug in der Hauptstadt an, in ganz Frankreich gingen nach Angaben des Innenministeriums rund 182.000 Menschen gegen Antisemitismus auf die Straße. An der Spitze des großen Demonstrationszugs in Paris liefen Premierministerin Elisabeth Borne, die ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande, der Präsident der jüdischen Dachorganisation Crif, Yonathan Arfi. Auch die beiden Vorsitzenden der Nationalversammlung und Senat, Yaël Braun-Pivet und Gérard Larcher, auf deren Initiative der „große Bürgermarsch“ zurückging, nahmen an dem Zug teil.

Macron verurteilt Antisemitismus, marschiert aber nicht mit

In den vorderen Reihen waren auch mehrere ehemalige Premierminister, Religionsvertreter sowie zahlreiche Minister vertreten. Präsident Emmanuel Macron nahm an der Pariser Kundgebung nicht teil, versicherte aber im Vorfeld, „in Gedanken“ dabei zu sein.

Auch die rechtsextreme Marine Le Pen und ihre Anhänger nahmen an der Demonstration gegen Antisemitismus in Paris teil. © IMAGO/Bourguet Philippe

In einem am Samstagabend von der Zeitung Le Parisien veröffentlichten Brief an die Franzosen verurteilte Macron das „unerträgliche Wiederaufleben eines ungezügelten Antisemitismus“. „Ein Frankreich, in dem unsere jüdischen Mitbürger Angst haben, ist nicht Frankreich“, schrieb Macron. „Ein Frankreich, in dem Franzosen aufgrund ihrer Religion oder Herkunft Angst haben, ist nicht Frankreich.“ Der Marsch gegen Antisemitismus in Paris solle zeigen, dass Frankreich geeint „hinter seinen Werten und seinem Universalismus“ stehe.

Antisemitismus-Demo in Paris: Rechtsextremistin Marine Le Pen und Anhänger nehmen teil

Bereits im Vorfeld war die Großkundgebung zu einem Politikum geworden. Dafür sorgte der Boykott der linskpopulistischen LFI sowie der Aufruf der rechtsextremen Le Pen an ihre Anhänger, sich an dem „Großen Marsch“ zu beteiligen. Die Teilnahme von Le Pens Partei Rassemblement National sorgte im Vorfeld für Polemik. Die Linkspartei „La France insoumise“ (LFI) blieb aus Protest der Demonstration in Paris fern und organisierte am Sonntagmorgen eine Kranzniederlegung am Vélodrome d‘Hiver, die von jüdischen Demonstranten unterbrochen wurde.

In der ehemaligen Radsporthalle fand im Juli 1942 die größte Massenverhaftung von Jüdinnen und Juden in Frankreich statt. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben die Kontroversen um die politische Haltung der LFI zugenommen, die die Bezeichnung der Hamas als Terrororganisation ablehnt. (erpe/AFP)