Frankreich wirft Niger „Geiselnahme“ des eigenen Botschafters vor - Macron mit deutlichen Worten

Militärputsch

Von Erkan Pehlivan schließen

Nach dem Militärputsch: Frankreich will bis Ende des Jahres alle Soldaten aus dem Niger abziehen. Auch das Botschaftspersonal soll das Land verlassen.

Niamey - Nach dem Militärputsch nehmen die Spannungen zwischen Frankreich und dem Niger zu. Paris will seine Truppen deswegen innerhalb der kommenden Monate aus dem afrikanischen Land abziehen. Präsident Emmanuel Macron kündigte nach Berichten des Senders RFI an, die französischen Streitkräfte sollten das Sahel-Land bis Ende des Jahres verlassen. Auch gab er bekannt, dass der französische Botschafter Silvaine Itté und mehrere weitere Diplomaten „in den nächsten Stunden“ abgezogen würden.

Nach Militärputsch in Niger: Frankreich zieht Botschaftspersonal ab – Macron mit TV-Ansprache

Macrons Ankündigung erfolgt zwei Monate nach dem Staatsstreich in dem westafrikanischen Land, durch den der pro-französische Präsident gestürzt wurde. Konkrete Einzelheiten nannte Macron nicht. In dem Fernsehinterview sagte er lediglich: „Frankreich hat beschlossen, seinen Botschafter abzuziehen. In den nächsten Stunden werden unser Botschafter und mehrere Diplomaten nach Frankreich zurückkehren.“ Wie dies organisiert werden soll, blieb zunächst unklar. Frankreichs Präsident fügte aber hinzu, dass die militärische Zusammenarbeit „beendet“ sei und die französischen Truppen „in den kommenden Monaten und Wochen“ und „bis zum Ende des Jahres“ vollständig abgezogen würden.

Niger: Militärführung froh über Abzug französischer Soldaten

Der Abzug der französischen Truppen löste bei der Militärführung in Niger Euphorie aus. „An diesem Sonntag feiern wir einen neuen Schritt in Richtung Souveränität Nigers“, hieß es in der Erklärung der Militärregierung, die am 26. Juli durch den Sturz von Präsident Mohamed Bazoum die Macht übernommen hatte. „Dies ist ein historischer Moment, der von der Entschlossenheit und dem Willen des nigrischen Volkes zeugt“, hieß es weiter.

+ Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, zieht seine Truppen aus Niger ab. © Ludovic Marin

Doch der Abzug könnte noch Probleme bereiten. Denn: Die neue Führung in Niger hat verboten, dass französische Flugzeuge ihren Flugraum nutzen dürfen. Am Sonntag hatte die Agentur für die Sicherheit der Luftfahrt in Afrika und Madagaskar (ASECNA) auf ihrer Website mitgeteilt, dass die Militärregierung „französischen Flugzeugen“ das Überfliegen des Luftraums des Landes untersagt habe.



Es war nicht klar, ob dies den Botschafter, der ausgeflogen wurde, betreffen würde. Anfang des Monats hatte Macron sich beschwert, dass der Botschafter und dessen Mitarbeiter in der Mission „buchstäblich als Geiseln gehalten“ würden und sich von Militärrationen ernähren müssten. Denn Lebensmittel konnte bereits vor Wochen nicht mehr geliefert werden.

Als Anti-Dschihad-Truppe: Paris hat 1.500 Soldaten in Niger stationiert

Frankreich hatte zuletzt rund 1.500 Soldaten in Niger als Teil eines Anti-Dschihadisten-Einsatzes in der Sahelzone stationiert. Macron sagte, dass die Behörden nach dem Staatsstreich „nicht mehr gegen den Terrorismus kämpfen wollten“. Die nigrische Militärführung hatte den französischen Botschafter Sylvain Itté aufgefordert, das Land nach dem Militärputsch zu verlassen. Bislang hatte Paris sich geweigert, der Anweisung nachzukommen, weil die Militärführung nicht rechtmäßig sei. (erpe)

Rubriklistenbild: © Ludovic Marin