Friedensnobelpreis 2020: Das sind die Favorit*innen für die renommierte Auszeichnung

Die Preisträger*innen für vier von sechs Kategorien des Nobelpreises wurden bereits verkündet. Nun wird die Bekanntgabe des Friedensnobelpreises 2020 mit Spannung erwartet.

Am Freitag, den 08.10.2020, wird bekanntgegeben, wer den Friedensnobelpreis 2020 erhält.

erhält. Der Friedensnobelpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Welt.

gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Welt. Es gibt bereits Spekulationen zu den möglichen Favorit*innen - darunter Greta Thunberg. Auch Donald Trump ist nominiert.

Oslo - Donnerstag, den 08.10.2020, 16.30 Uhr: Nach der Verkündung der Preisträger*innen der Nobelpreise 2020 für Chemie, Physik, Medizin und Literatur werden am Freitag, den 09.10.2020, um 11 Uhr die Preisträger*innen des Friedensnobelpreises 2020 bekanntgegeben. Als Favoritin gilt auch dieses Jahr wieder die 17-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. Aber: Weiterhin halten Spekulationen um andere Kandidat*innen, die die renommierte Auszeichnung gewinnen könnten, an. Auch Donald Trump ist für den Friedensnobelpreis 2020 nominiert. Seine Chancen schätzen Expert*innen eher gering ein.

Nominierungen für den Friedensnobelpreis 2020: Favorit*innen und Überraschungskandidat*innen

Zu den insgesamt 318 Nominierten zählen neben Greta Thunberg außerdem die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, für ihren Umgang mit der Corona-Pandemie, und der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der in Russland Opfer eines Giftanschlages wurde und in der Berliner Charité behandelt wurde.

+ Die Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg spricht vor Teilnehmern der Klima-Demonstration Fridays for Future. © Christian Charisius

Die Nominierungen können u.a. von Mitglieder*innen von Regierungen und Parlamenten weltweit eingereicht werden. Der norwegische Rechtspopulist Christian Tybring-Gjedde hatte Donald Trump für den Friedensnobelpreis 2020 nominiert. Seine Begründung für Trumps Nominierung, die viele Menschen überrascht hat, lautet: Trump habe „mehr getan, um Frieden zwischen Nationen zu stiften, als die meisten anderen Friedensnobelpreis-Nominierten“. Traditionell werden die Nominierungen für den Friedensnobelpreis 50 Jahre vom Nobelpreis-Kommitee unter Verschluss gehalten. Dennoch sickern die Kandidat*innen für den Friedensnobelpreis meist durch die Nominierenden durch.

Trump nominated for Nobel Peace Prize following Israel-UAE accord https://t.co/hYElcJX9j6 via @nypost — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2020

Die Favorit*innen für den Friedennobelpreis 2020

Henrik Urdal vom Peace Research Institute Oslo (PRIO) veröffentlichte eine Nobel Peace Prize Shortlist 2020: Der Friedensforscher prognostiziert, dass dieses Jahr die Auszeichnung an Journalistenverbände wie das Committee to Protect Journalists (CPJ) und Reporters Without Borders vergeben wird, die sich für unabhängigen Journalismus, Pressefreiheit und freie Rede einsetzen. Einer seiner Favoriten für den Friedensnobelpreis 2020 ist auch Can Dündar, ehemaliger Chefredakteur der türkischen Zeitung Cumhuriyet, der in der Türkei verhaftet wurde, heute in Deutschland lebt und unter anderem für DIE ZEIT schreibt. Ein weiterer Tipp Urdals für den Friedensnobelpreis 2020 sind Friedensaktivist*innen im Sudan, darunter Alaa Salah, eine Demokratieaktivistin, die sich für Frauenrechte im Sudan einsetzt. Zudem zählt Alexej Nawalny zu den Favoriten von Henrik Urdal für den Friedensnobelpreis 2020. Die Nominierungen mussten bis Ende Januar 2020 eingereicht werden, weshalb Demokratieaktivistinnen aus Belarus wie Swjetlana Tichanowskaja sehr wahrscheinlich die Auszeichnung dieses Jahr nicht erhalten können.

.@h_urdal's 2020 list is here! Read about the candidates at the link, and then listen to the latest episode of PRIO's Peace in a Pod to get an in-depth understanding of the issues he wanted to highlight. Plus, why there's no way Trump is winning. https://t.co/XyQ4UYEGtk — PRIO (@PRIOUpdates) September 28, 2020

Friedensnobelpreis 2020: Eine der renommiertesten Auszeichnungen der Welt

Gemäß des Testamentes des Stiftungsinitiators Alfred Nobel, ein schwedischer Chemiker und Erfinder des Dynamites, soll diejenige oder derjenige den Friedensnobelpreis erhalten, die oder der „am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat.“ Der Friedensnobelpreis wird traditionell - anders als die anderen Nobelpreise - in Oslo statt in Stockholm überreicht. Die fünfköpfige Jury für den Friedensnobelpreis - das norwegische Nobelpreiskommitee - wird vom norwegischen Parlament ernannt. Im vergangenen Jahr erhielt der Ministerpräsident von Äthiopien Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis 2019 für seine Bemühungen um Frieden im Grenzkonflikt zwischen Äthiopien und Eritrea.

+ Alexej Nawalny zählt zu den Favoriten für den Friedensnobelpreis 2020. © Andrew Lubimov

Das sind die Friedensnobelpreisträger*innen seit 2014:

2019 Abiy Ahmed (Äthipien) 2018 Denis Mukwege (Kongo), Nadia Murad (Irak) 2017 Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Schweiz) 2016 Juan Manuel Santos (Kolumbien) 2015 Quartet du dialogue national (Tunesien) 2014 Kailash Satyarthi (Indien), Malala Yousafzai (Pakistan)

Die renommierte Auszeichnung ist trotzdem nicht unumstritten: So wurde die Vergabe des Friedensnobelpreises an die Europäische Union und an den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama vielfach kritisiert. Unter den Preisträger*innen des Friedensnobelpreises sind seit 1901 nur 17 Frauen, aber 90 Männer.

Der Friedensnobelpreis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (950 000 Euro) dotiert und soll dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie digital in Oslo verliehen werden. Die Verleihung findet traditionell am 10. Dezember, am Todestag Alfred Nobels, statt. (Von Delia Friess)