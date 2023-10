Friedensnobelpreis: Buchmacher sehen Selenskyj als Favorit

Von: Christian Stör

Teilen

Heute wird der Friedensnobelpreis vergeben. Die Wettbüros haben einen klaren Favoriten. Doch das Komitee liebt Überraschungen. Der News-Ticker.

Alle Augen auf Oslo: Friedensnobelpreis wird vergeben

Friedensnobelpreis wird vergeben Klarer Favorit auf Friedensnobelpreis : Laut Wettbüros hat Wolodymyr Selenskyj die besten Chancen

auf : Laut Wettbüros hat Wolodymyr Selenskyj die besten Chancen Kandidaten für Friedensnobelpreis: Diese Personen sehen die Buchmacher vorne

Oslo - Als Höhepunkt der Nobelpreiswoche wird am 6. Oktober der diesjährige Friedensnobelpreis vergeben. Die Zahl der Nominierten ist dabei so groß wie selten zuvor: Insgesamt 259 Persönlichkeiten und 92 Organisationen sind in diesem Jahr im Rennen. Um 11.00 Uhr gibt das norwegische Nobelkomitee in Oslo seine Entscheidung bekannt.

Wer bekommt den Friedensnobelpreis 2023?

Der Friedensnobelpreis gilt als wichtigster politischer Preis der Erde. Wer aber könnte ihn in diesem Jahr bekommen? Auch diesmal ist das wieder ein großes Geheimnis. In den Wettbüros werden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj die besten Chancen eingeräumt. Auch der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny, der ebenfalls inhaftierte Uiguren-Aktivist Ilham Tohti aus China sowie die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja gehören dort zum Favoritenkreis.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gilt zumindest in den Wettbüros als Favorit auf den Friedensnobelpreis 2023. © Ukrainian Presidential Office/Planet Pix Pool via ZUMA Press Wire/dpa

Fachleute zählen diese Namen allerdings nicht zu ihren Topfavoriten. Gegen Selenskyj spricht vor allem, dass er und die Ukraine sich weiterhin im Krieg befinden. Nawalny dürfte ebenfalls eher leer ausgehen, weil Dissidenten aus Russland bereits in den vergangenen zwei Jahren ausgezeichnet wurden.

Menschenrechte und Klimaschutz mögliche Themen beim Friedensnobelpreos 2023

Fachleute räumen dagegen zivilgesellschaftlichen Akteuren die besten Chancen ein. Auf der jährlichen Favoritenliste des Direktors des Osloer Friedensforschungsinstituts Prio, Henrik Urdal, stehen unter anderen die Menschenrechtlerinnen Narges Mohammadi aus dem Iran und Mahbuba Seradsch aus Afghanistan. Für ihren Kampf für die Rechte indigener Völker haben laut Urdal auch die Philippinerin Victoria Tauli-Corpuz und Juan Carlos Jintiach aus Ecuador gute Chancen auf den Friedensnobelpreis. Auch der Internationale Gerichtshof zählt zu seinen Favoriten.

Das sind die Favoriten für den Friedensnobelpreis 2023 laut Wettbüros

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Alexej Nawalny, Oppositionspolitiker in Russland

Ilham Tohti, Wissenschaftler und Regierungskritiker in China

Swetlana Tichanowskaja, Bürgerrechtlerin in Belarus

Internationaler Strafgerichtshof der Vereinten Nationen mit Sitz in Den Haag

Der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Dan Smith, hält einen Friedensnobelpreis für den Klimaschutz für eine gute Idee. Eine solche Preisvergabe würde den Fokus auf den Klimawandel und seine Verbindungen zu Unsicherheit und Konflikten richten, sagte Smith der Deutschen Presse-Agentur. Sein Vorschlag: Die eine Hälfte des Nobelpreises könnte an die von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg initiierte Klimabewegung Fridays for Future gehen, mit der anderen Hälfte könnte der wichtige Beitrag indigener Völker zu dem Thema geehrt werden, etwa in Person des brasilianischen Häuptlings Raoni Metuktire.

Ein Mitarbeiter der Nationalbibliothek zeigt eine goldene Nobelpreismedaille. © Fernando Vergara/AP/dpa

Friedensnobelpreis geht auf Alfred Nobel zurück

Der Friedensnobelpreis wurde von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833-1896) gestiftet. Der Erfinder des Dynamits widmete die Ehrung Verdiensten um Völkerverständigung, Abrüstung und Frieden. Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) dotiert. Traditionell wird der Preis am 10. Dezember in Oslo überreicht, dem Todestag Nobels. Im vergangenen Jahr wurden die russische Organisation Memorial, das Center for Civil Liberties aus der Ukraine und der belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki ausgezeichnet. (cs mit Agenturen)