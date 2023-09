Merz‘ Aussagen zu Geflüchteten: CDU ringt um Interpretation

Von: Nail Akkoyun

Teilen

CDU-Chef Friedrich Merz polarisiert mit Behauptungen über Asylsuchende. Parteikollegen interpretieren seine Aussagen als notwendige Debatte.

Berlin/Düsseldorf – Nach den kontroversen Aussagen von CDU-Chef Friedrich Merz, denen zufolge Geflüchtete sich in Deutschland die Zähne machen lassen, während Deutsche keine Termine bekommen, stoßen innerparteilich auf Zuspruch. Interpretiert werden die Äußerungen aber so, dass der Parteivorsitzende lediglich die Belastung des Sozialsystems anprangern wollte.

„Die hohe Zahl der Menschen, die zu uns kommen, ist eine enorme Herausforderung für unsere Gesellschaft. Viele Kommunen haben die Belastungsgrenze überschritten. Die Aussagen von Friedrich Merz verstehe ich so, dass wir vor diesem Hintergrund auch über Grenzen der Leistungsfähigkeit unseres Sozialsystems sprechen müssen, was richtig und wichtig ist“, sagte der frühere CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA. Die Ampel-Koalition würde hingegen „Realitätsverweigerung“ betreiben, so der heutige Generalsekretär der CDU-NRW.

Der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz im Deutschen Bundestag am 28. September 2023. © dts/Imago

Wirbel um Merz‘ Äußerungen: CDU-Politiker warnt vor „Heckenschützen in der eigenen Partei“

Derselben Interpretation bediente sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst. Merz habe nur auf die generelle Belastung des Staates, der Gesellschaft und der Sozialsysteme durch die stark gestiegene irreguläre Migration aufmerksam machen wollen.

Auch der frühere Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission, der Historiker Andreas Rödder, pflichtete Merz bei. Was der 67-Jährige anspreche, sei „die toxische Kombination, unter der unser Land leidet: die Überforderung durch ungesteuerte Migration plus die wachsenden Defizite unserer Infrastruktur. Insofern hat er völlig recht“, sagte Rödder der Welt. Das Problem von Friedrich Merz sei „nicht die Aufregung der Linken, sondern die Heckenschützen in der eigenen Partei“.

CDU schneidet kontroverse Aussage aus Video – Günther schweigt

Finden lassen sich die vermeintlichen „Heckenschützen“ bisher aber nicht. Im Gegenteil: Die Unionsfraktion verbreitete die Äußerungen noch am Mittwochabend (27. September) über X (ehemals Twitter). Allerdings ohne den heiklen Satz über Asylsuchende und Zahnersatz. Das geteilte Video war fast 14 Sekunden kürzer als das Original-Video, das der Fernsehsender Welt ebenfalls auf X verbreitetet hatte.

Selbst Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, der seinen Parteichef in der Vergangenheit schon häufiger kritisierte, schwieg bislang. Auf Anfrage von fr.de wollte sich der Landeschef nicht zum Thema äußern. (nak/dpa)