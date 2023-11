„20-jährige Studienabbrecher“: CDU-Chef Merz schießt gegen Grüne

Von: Maximilian Kurz

Friedrich Merz (CDU), Vorsitzender der Bundesvorsitzender der CDU, bei der Tagung der Ost- und Mitteldeutschen Vereinigung der CDU/CSU. © Hannes P. Albert/dpa

CDU-Chef Friedrich Merz bezeichnet die Grünen auf dem CDU-Parteitag in Baden-Württemberg als „Hauptfeinde“.

Stuttgart – Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat bei seiner Rede am Bundesparteitag scharfe Worte an die Ampel-Regierung gerichtet. Ohne jegliche „Kompetenz“ würden die Grünen den Bürgern „von morgens bis abends die Welt erklären“ wollen, sagte Merz. Darüber berichtet unter anderem Focus Online.

Friedrich Merz: Viele Grüne sind „20-jährige Studienabbrecher“

Bezugnehmend auf eine Rede des grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, bezeichnete Merz „die 20-jährigen Studienabbrecher in der grünen Bundestagsfraktion, die uns von morgens bis abends die Welt erklären“, als „Hauptfeinde“ oder „Hauptgegner“ in diesem Land.

Besonders empörend sei, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dies scheinbar nicht erkenne und sich bemühe, „alle Projekte zu finanzieren, die dem grünen Milieu zu wichtig sind“. Das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches die Verfassungswidrigkeit des Bundeshaushalts feststellte, solle der gesamten Bundesregierung als deutliches Signal dienen, dass die Praxis der „Transformation durch Subventionen“ nun ein Ende finden muss. Transformation dürfe jetzt „nur noch durch Technologie“ stattfinden, so der CDU-Chef.

CDU mit guten Umfragewerten in Baden-Württemberg

Seit 2011 ist Winfried Kretschmann von den Grünen Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Doch seitdem die Bundesregierung von einer Koalition aus SPD, FDP und Grünen geführt wird, haben die Umfragewerte der Grünen in Baden-Württemberg um fast zehn Prozent nachgelassen.

Im Gegensatz dazu sind die Umfragewerte der CDU stark angestiegen. Cem Özdemir, der aktuelle Bundeslandwirtschaftsminister, wird als potenzieller Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg im Jahr 2026 gehandelt. Es ist jedoch noch ungewiss, ob und wann er seinen Posten in Berlin verlässt, um in Stuttgart zu kandidieren. Viele Mitglieder der Grünen sehen den in Baden-Württemberg geborenen Özdemir als den einzigen Kandidaten, der – besonders aufgrund seines Amtsbonus – in der Lage sein könnte, gegen den CDU-Mann Manuel Hagel erfolgreich anzutreten.