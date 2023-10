Kinder sind schlecht in Deutsch, „egal ob sie zugewandert sind oder nicht“

Von: Felicitas Breschendorf

Viele Schüler haben Probleme beim Lesen und Schreiben. Friedrich Merz macht die Migrationspolitik verantwortlich. So einfach ist es nicht, entgegnet eine Bildungsexpertin.

Friedrich Merz haut manchmal Sätze raus, die auch von der AfD stammen könnten. Im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung beschwert er sich über „viel zu viele Kinder, die die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen“. Die Ursache sieht der CDU-Vorsitzende in der irregulären Zuwanderung, die wir deshalb „in den Griff bekommen“ müssten. „Die Asylkrise ist auch eine Frage der Bildungspolitik.“

Kinder sind schlecht in Deutsch – unabhängig vom Zuwanderungshintergrund

Es stimmt, dass die Deutsch-Kenntnisse von Schülern und Schülerinnen immer weiter abnehmen. Nach dem „IQB-Bildungstrend 2022“ erreichen 34 Prozent den Standard „Lesen“ nicht (2015: 18 Prozent). 22 Prozent scheitern in Sachen Rechtschreibung (2015: 13 Prozent). Dieses Problem überfordere das Bildungssystem, das ohnehin überlastet sei, sagt CDU-Chef Friedrich Merz der Stuttgarter Zeitung.

Friedrich Merz versucht zu verstehen, warum Kinder immer schlechter lesen können. Seine Schlüsse ergeben laut einer Bildungsexpertin wenig Sinn.

Merz‘ Kommentar setzt voraus, dass die Kinder, die schlecht im Fach Deutsch sind, einen Migrationshintergrund haben. Das kann man aber nicht pauschal so sagen, erklärt die Erziehungswissenschaftlerin Sofie Henschel, die am „IQB-Bildungstrend 2022“ mit forschte bei BuzzFeed News Deutschland. Die Ergebnisse des IQB-Bildungstrends zeigen ihr zufolge, dass sich die Kompetenzen aller Schüler:innen im Fach Deutsch unabhängig von ihrem Zuwanderungshintergrund verschlechtert haben.

Deutschkenntnisse schon vor Flüchtlingswelle schlechter geworden

„Es ist aber in der Tat so, dass Schüler der 1. Generation, die selbst und deren Eltern im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert sind, von den Kompetenznachteilen am stärksten betroffen sind“, sagt Henschel zu BuzzFeed News Deutschland. Bei der zweiten Generation sei dieser Nachteil schon nicht mehr zu erkennen.



Auch das ist jedoch kein Beweis für Merz‘ Logik. Denn auch, wenn man die geflüchteten Schüler:innen aus der ersten Generation nicht mitrechne, „bleiben die negativen Trends im Fach Deutsch bestehen“, so Henschel. Abwärts ging es laut der Studie schon seit den Jahren 2009/2011, also noch vor der ersten Flüchtlingswelle 2015/16.

Nicht Herkunft, sondern Bildungsgrad ausschlaggebend

Ausschlaggebender für die Leistungen im Fach Deutsch, ist, ist weniger die Herkunft, als der Bildungsgrad und das Einkommen der Eltern. „Denn allgemein erzielen Schüler aus Familien mit einem geringeren sozioökonomischen Status und weniger kulturellem Kapital ein geringeres Kompetenzniveau, egal ob sie zugewandert sind oder nicht“, sagt Henschel. Wie unterschiedlich man aufwächst, hat Auswirkungen auf das ganze Leben: Eine Studie zeigt, dass Arbeiterkinder später oft weniger verdienen, als Akademikerkinder, weil sie sich weniger zutrauen.



Bei Kindern mit Migrationshintergrund komme oft hinzu, dass die Eltern manchmal oder nie Deutsch sprechen. In diesen Familien sei das Kompetenzniveau der Schüler schlechter, als bei Familien mit demselben sozioökonomischen Status. Die Kinder haben von Beginn an nicht dieselben Chancen, wie Kinder aus Familien, die ausschließlich Deutsch sprechen.

2 Ideen, um Deutschkenntnisse von Kindern zu verbessern

Um dieses Problem der Ungleichheit zu lösen, will die Bildungsexpertin, nicht wie Merz, Zuwanderung begrenzen. Stattdessen möchte sie direkt etwas am Bildungssystem ändern. Damit alle Schüler und Schülerinnen in der Lage sind, dieselben Leistungen in der deutschen Sprache zu erbringen, fordert sie:

Sprachförderbedarf von Kindern möglichst früh diagnostizieren (am besten in der Kita), anschließend verbindliche Förderung. Bildungsangebote für Schüler und Schülerinnen der ersten Generation, „die überwiegend erst im Schulalter nach Deutschland kommen und die daher noch nicht ausreichend Zeit hatten, um zu ihren Mitschülern aufzuschließen“

