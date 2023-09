„AfD haut sich auf die Schenkel“: Kritik an Merz weitet sich aus – auch FDP geht auf Distanz

Von: Daniel Dillmann

Friedrich Merz ist nach seinen Aussagen über zahnarztbesuchende Asylbewerber in aller Munde. Die CDU steht trotz Kritik weiter zu ihrem Parteichef.

Berlin - Eines ist ihm gelungen: Friedrich Merz hat mit seiner Äußerung zur Zahnbehandlung abgelehnter Asylbewerber eine breite Debatte losgetreten. Während der CDU-Chef weiter Rückendeckung aus den eigenen Reihen – selbst von innerparteilichen Konkurrenten – erhält, hagelt es von anderen Seiten Kritik.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) warf Friedrich Merz vor, mit seinen Aussagen Ressentiments zu schüren und so das Geschäft der AfD zu betreiben. „Die AfD haut sich auf die Schenkel, fühlt sich bestätigt und durch die Bestätigung ihrer Klischees sogar noch unterstützt“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Streit um Asyl: Friedrich Merz wird von allen Bundestagsparteien kritisiert – außer der AfD

Auch vonseiten aller anderen Bundestagsparteien (außer der AfD) kam deutliche Kritik. Katharina Dröge, Fraktionsvorsitzende der Grünen, sagte im Gespräch mit dem Spiegel, Merz nutze „ein Bild, das wir vorher schon bei der AfD und davor bei Russia Today gesehen haben“. Dem Unionschef sei es dabei egal, dass seine Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen würden. Tatsächlich bekommen Asylbewerber - auch Geduldete, deren Antrag abgelehnt wurde - in den ersten 18 Monaten nur eine medizinische Akutversorgung, danach aber nahezu vollen Zugang zum Gesundheitssystem.

Bundesinnenministerin und SPD-Spitzenkandidatin für die Hessen-Wahl, Nancy Faeser, warf Friedrich Merz „erbärmlichen Populismus“ vor. „Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD“, schrieb Faeser auf Twitter (mittlerweile X).

CDU-Chef Friedrich Merz steht nach seinen Zahnarzt-Aussagen weiter in der Kritik. © Kay Nietfeld/dpa

Ebenfalls im Kurznachrichtendienst meldeten sich weitere Merz-Kritiker zu Wort. Der Europa-Politiker der Partei Volt, Sahak Ibrahimkhil, schrieb auf X, er habe Merz wegen Volksverhetzung angezeigt. Seinem Beispiel folgten nach eigenen Aussagen weitere User der Plattform, wie t-online berichtet.

FDP geht nach Asyl-Aussagen von Friedrich Merz vorsichtig auf Distanz

Stein des Anstoßes bot ein Interview, das Friedrich Merz am Mittwoch dem Fernsehsender der Welt gegeben hatte. „Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine“, so Merz. Die CDU hatte nach dem Interview zunächst eine gekürzte Version des Zitats veröffentlicht, später dann den ganzen Beitrag auf ihrem Twitter-Kanal geteilt.

Auch die FDP bemühte sich nach den Aussagen von Friedrich Merz eher um Distanz. Zwar sprach sich FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sara weiter für eine Zusammenarbeit mit der Union in Sachen Migrationspolitik aus. Gleichzeitig stellte er aber die Bereitschaft der CDU dazu infrage. „Wenn ich sehe, dass die Union große Reden schwingt, aber in den Bundesländern, in denen sie regiert, keine der bereits umsetzbaren Maßnahmen ergreift, kommen mir Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit“, so der FDP-Politiker im Interview mit dem Tagesspiegel.

Trotz Zahnarzt-Aussage: CDU steht weiter voll hinter Parteichef Friedrich Merz

Seine eigene Partei steht in Sachen Asyldebatte weiter hinter Friedrich Merz. Selbst innerparteiliche Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur hielten sich mit Angriffen auf den Parteichef zurück. So erklärte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Merz habe nur auf die generelle Belastung des Staates, der Gesellschaft und der Sozialsysteme durch die stark gestiegene irreguläre Migration aufmerksam machen wollen. Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und ebenso hoch gehandelter Kandidat in der K-Frage, schwieg sich bislang aus.

Dass sich der Wind aber auch aus dem eigenen Lager schnell drehen kann, daran erinnerte Andreas Rödder, Historiker und ehemaliger Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission. Er pflichtete Merz im Gespräch mit der Welt grundsätzlich bei, sprach aber auch eine deutliche Warnung an den Unions-Chef aus: „Das Problem von Friedrich Merz ist nicht die Aufregung der Linken, sondern die Heckenschützen in der eigenen Partei.“ (dil/dpa/afp)