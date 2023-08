Ukraine-General: Putin plant wohl große Gegenoffensive an der Ost-Front

Von: Emanuel Zylla

Während an den Fronten von Kupiansk und Lyman Russlands Truppen auf Verstärkung warten, sieht sich die Armee der Ukraine gut vorbereitet.

Kiew – Laut einer Erklärung von Generaloberst Oleksandr Syrskyi, Kommandeur der ukrainischen Bodenstreitkräfte, haben sich die russischen Truppen, nach starken Verlusten, in Richtung der Fronten von Kupiansk und Lyman, im Osten der Ukraine, neu gesammelt. Zugleich würden aber auch neue Brigaden und Divisionen von Wladimir Putin aus Russland an diese Fronten des Ukraine-Krieges verlegt werden.

„Die Einsatzlage in östlicher Richtung bleibt angespannt. Nach einem Monat erbitterter Kämpfe und erheblicher Verluste gruppiert der Feind seine Streitkräfte neu“, habe Oleksandr Syrskyi laut dem ukrainischen Informationsnetzwerk Defence Express erzählt.

Generaloberst Oleksandr Syrskyi von der ukrainischen Armee gibt in einem Unterstand Anweisungen. Er sieht die Ukraine an der Ost-Front bei Kupiansk und Lyman gut aufgestellt. (Archivfoto) © Roman Chop/AP/dpa

Ost-Front des Ukraine-Krieges von Russland öfter unter Beschuss – russische Verstärkung unterwegs

Einen Tag später, am 27. August schrieb die ukrainische Onlinezeitung Ukrajinska Prawda, dass die russische Armee derzeit fast 100.000 Soldaten an den Fronten von Kupiansk (45.000) und Lyman (48.000) stationiert hat. Das habe Illia Yevlash, Leiterin des Pressedienstes der Oststreitkräfte der Ukraine, bekannt gegeben. „Der Feind hat die Häufigkeit seiner Angriffe entlang der Lyman- und Kupiansk-Front deutlich erhöht. Zum Beispiel hat er bis zum 26. August 620 Angriffe auf unserer Stellungen durchgeführt und 15 Luftangriffe geflogen“, habe Yevlash weiter berichtet.

Nicht nur Generaloberst Oleksandr Syrskyi glaubt, Russlands Hauptziel sei es aktuell, das eigene Kampfpotenzial zu erhöhen und die Offensive im Osten bald fortzuführen. Auch der Geheimdienst vom britischen Verteidigungsministerium glaubt, Russland werde seine Bemühungen in der Region fortsetzen. Am 26. August schreibt das Ministerium auf X (ehemals Twitter): „Es gibt eine realistische Chance, dass Russland innerhalb der nächsten beiden Monate seine Angriffe bei der Kupiansk-Lyman-Achse verstärken wird. Wahrscheinlich mit dem Ziel nach Westen zum Fluss Oskil vorzurücken, um eine Puffer-Zone um Oblast Luhansk zu errichten.“

Ein ukrainischer Panzer rollt durch die Stadt Kupjansk. Aktuell könnte an der Front dort Russland Truppen für eine Gegenoffensive sammeln. (Archivbild) © Pavel Nemecek/Imago

Ukraine-General glaubt an gut vorbereitete Truppensituation vor Russlands Gegenangriff

Während sich also vermutlich Russland für einen neuen Vorstoß gen Westen sammelt, richte seine Armee, laut Generaloberst Oleksandr Syrskyi, weiterhin mit Artillerie, Mörsern und Flugzeugen Schaden an. „Unter solchen Bedingungen müssen wir umgehend alle Maßnahmen ergreifen, um unsere Verteidigung an den bedrohten Linien zu stärken und nach Möglichkeit vorzurücken.“ Laut dem Defence Express möchte Syrskyi daher „regelmäßige Arbeitsreise in die Richtungen Kupjansk und Lyman“ durchführen.

Oleksandr Syrskyi sei zuversichtlich, dass alle Maßnahmen ergriffen wurden, um die Verteidigung im Osten zu verstärken und feindliche Angriffe abzuwehren. (zy)

