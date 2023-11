„Werde mit ihm reden“: Scholz spricht über Funkstille zu Putin und warnt vor Selbstüberschätzung

Von: Victoria Krumbeck

Drucken Teilen

Schon lange ist die deutsch-russische-Beziehung angeschlagen. Scholz kann sich ein Gespräch mit Wladimir Putin vorstellen. Ein Zeichen Putins sei dafür nötig.

Potsdam/Moskau – Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin so gut wie eingefroren. Das letzte Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Russlands Präsident Wladimir Putin war Anfang Dezember 2022. Damals hatte Putin den Kanzler darum gebeten, das deutsche Vorgehen im Ukraine-Krieg zu überdenken. An der russischen und deutschen Position hat sich seit dem nicht viel verändert. Dennoch kündigte Scholz an, die Funkstille mit Putin irgendwann beenden zu wollen.

Funkstille zwischen Putin und Scholz: „Werde mit ihm reden“

„Ich werde mit ihm reden“, sagte Scholz am Samstag (17. November) bei einem Bürgergespräch in Nuthetal bei Potsdam, wie die dpa berichtete. Einen Zeitpunkt für ein Gespräch nannte er aber nicht. Man könne da nicht nach dem Motto verfahren: „Ich geh’ mal mit jemandem Kaffee trinken, und wir werden uns schon am Ende einigen.“ Derzeit lasse Putin nicht erkennen, „dass er irgendwie sich auf irgendetwas einlassen würde“.

Seit fast einem Jahr haben Bundeskanzler Olaf Scholz (l.) und der russische Präsident Wladimir Putin (r.) nicht mehr miteinander geredet. © Fotomontage Pavel Bednyakov/Kay Nietfeld/dpa

Seit dem letzten Gespräch mit dem russischen Präsidenten hatte der Kanzler immer wieder gesagt, dass er grundsätzlich zu weiteren Gesprächen bereit sei. Dazu müsste allerdings auch Bewegung bei Putin erkennbar sein. Scholz warnte bei der Veranstaltung in seinem Wahlkreis auch davor, den Einfluss Deutschlands in der Welt zu überschätzen. Er zitierte seinen Vorgänger Helmut Schmidt (Kanzler von 1974 bis 1982), der Deutschland als „Mittelmacht“ bezeichnet hatte. Scholz sagte dazu: „Deutschland ist eine Mittelmacht, und es ist gut, wenn wir uns nicht größer finden, als wir wirklich sind.“

Deutsch-russische-Beziehung: Die Fronten sind verhärtet

Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist Deutschland ein großer Unterstützer der Ukraine. Allein für das Jahr 2024 plant die Regierung ihre Mittel für die Waffenhilfe um vier Milliarden auf insgesamt acht Milliarden aufzustocken. Zudem hat sich Deutschland seit dem Krieg immer unabhängiger von russischem Gas gemacht. Zusammen mit der EU wurden zahlreiche Sanktionsmaßnahmen gegen Russland beschlossen. Eine Beziehung zwischen Deutschland und Russland ist faktisch nicht mehr vorhanden.

Gleichzeitig schießen russische Politiker und Propagandisten gegen Deutschland. Erst Anfang November deutete der Putin-Verbündetet und Moderator, Wladimir Solowjow, in einer Politsendung im russischen Staatsfernseher an, dass Russland eines Tages Deutschland besetzen werde. Auch die deutschen Ukraine-Hilfen wurden angeprangert. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob ein Gespräch zwischen Scholz und Putin überhaupt zustande kommen kann. (vk)