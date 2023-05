G7-Gipfel: Schärfere Sanktionen gegen Russland - Selenskyj reist überraschend an

Von: Stefan Krieger

Die G7-Gruppe kommt in Japan zusammen. Dabei geht es vor allem um den Ukraine-Krieg – und neue Sanktionen gegen Russland. Alle Infos im News-Ticker.

Update vom 19. Mai, 08.45 Uhr: Charles Michel hat Pläne für Sanktionen gegen Russlands Diamantenwirtschaft bestätigt. „Wir werden den Handel mit russischen Diamanten einschränken“, sagte der EU-Ratspräsident in einer Pressekonferenz am Rande G7-Gipfels. „Russische Diamanten sind nicht für immer“, sagte er anspielend auf den Jame-Bond-Film „Diamonds Are Forever“. Nach Angaben aus G7-Kreisen geht es darum, die Einnahmen aus dem Verkauf von Rohdiamanten durch koordinierte Maßnahmen zu reduzieren. In der EU sei der Handel mit russischen Diamanten schon jetzt durch freiwillige Selbstverpflichtungen um etwa 80 Prozent zurückgegangen, hieß es.

Selenskyj wohl beim G7-Gipfel: Ukrainischer Präsident wird persönlich in Japan erwartet

Update vom 19. Mai, 07.40 Uhr: Wolodymyr Selenskyj will Medienberichten zufolge überraschend zum G7-Gipfel nach Japan reisen. Mehrere US-Medien, darunter die New York Times, berichteten unter Berufung auf nicht näher genannte offizielle Quellen, der ukrainische Präsident werde an diesem Wochenende in Person bei den Beratungen der sieben führenden demokratischen Industrienationen in Hiroshima erwartet. Zunächst hatte es geheißen, Selenskyj werde per Video zugeschaltet.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, hier per Videoschalte beim Gipfel des Europarates am 16. Mai. Zum G7-Gipfel reist er nun überraschend persönlich nach Japan. © Kay Nietfeld/dpa

G7-Gipfel in Hiroshima gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs

Update vom 19. Mai, 07.10 Uhr: Die G7-Staats- und Regierungschefs haben am Ehrenmal von Hiroshima der Opfer des US-Atombombenabwurfs auf die Stadt im Jahr 1945 gedacht. Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen der Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte legten an einem Betonbogen im Friedenspark der Stadt Kränze nieder, die ihnen von japanischen Schulkindern überreicht wurden. Vor der Kranzniederlegung besuchten die G7-Staats- und Regierungschefs das Friedensmuseum. Angesichts der weltweit zunehmenden atomaren Bedrohung bekamen sie dort Zeugnisse des Schreckens dieser Waffen zu sehen.

Update vom 19. Mai, 06.15 Uhr: Die G7-Staaten wollen Russlands milliardenschweren Rohstoffhandel weiter einschränken. Die USA und Großbritannien kündigten neue Strafmaßnahmen an. London will ein Importverbot für russische Diamanten sowie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verhängen. Die USA planen unter anderem, etwa 70 Unternehmen und Organisationen aus Russland und anderen Ländern von US-Exporten abzuschneiden, wie ein Regierungsvertreter in Hiroshima sagte. Mehr als 300 Personen, Unternehmen und Organisationen, Schiffe und Flugzeuge wollen die USA demnach mit anderen Strafen belegen. Auch Großbritannien will 86 Personen und Unternehmen bestrafen.

G7-Gipfel in Japan: Sanktionen gegen Russland - USA kündigen neues Paket an

Erstmeldung vom 19. Mai: Hiroshima – Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten treffen sich in Japan. Kurz vor offiziellem Beginn des Treffens gab es die erste große Ankündigung: Die USA stellten ein neues Sanktionspaket gegen Russland in Aussicht. Geplant sei unter anderem, etwa 70 Unternehmen aus Russland und anderen Ländern von US-Exporten abzuschneiden. Das sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter kurz vor dem offiziellen Start des G7-Gipfels.

Russlands Krieg gegen die Ukraine gehört zu den Hauptthemen des Treffens der sieben führenden demokratischen Industrienationen, das am Freitag offiziell beginnt. Für Deutschland ist Kanzler Olaf Scholz mit dabei. Der Westen hatte als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine in den vergangenen Monaten bereits beispiellose Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt, unter anderem weitreichende Handelsbeschränkungen. Die G7-Staaten wollen in Hiroshima unter anderem darüber beraten, wie sie die Durchsetzung bestehender Sanktionen verbessern und deren Umgehung verhindern können.

G7-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA.(in Japan vertreten durch Staats- und Regierungschefs). Bis 2014 hieß die Gruppe G8 - Russland wurde jedoch aufgrund des einsetzenden Ukraine-Konflikts samt der Krim-Annexxion ausgeschlossen.

Der US-Regierungsvertreter sagte, alle G7-Staaten bereiteten zugleich neue Sanktionen und Ausfuhrkontrollen vor. Zu den Plänen der Partner wolle er sich nicht im Detail äußern. „Aber die Vereinigten Staaten werden ein umfangreiches eigenes Maßnahmenpaket auf den Weg bringen.“ Ziel sei es, den wirtschaftlichen Druck auf Russland zu erhöhen und es noch schwerer zu machen, seine Kriegsmaschinerie zu unterhalten. Geplant sei, den Zugang zu Gütern weiter zu erschweren, die auf dem Schlachtfeld wichtig seien. (mit Agenturmaterial)