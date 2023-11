Geiseldeal im Gaza-Krieg lässt auf sich warten: Austausch zwischen Hamas und Israel wohl erst am Freitag

Von: Robert Wagner, Christian Stör

Drucken Teilen

Die Feuerpause im Gaza-Krieg steht kurz bevor. Die erwartete Freilassung Dutzender Geiseln in Gaza verzögert sich. Der News-Ticker zum Krieg in Israel.

Nach Verzögerung : Beginn der Feuerpause soll „in ein paar Stunden“ bekannt gegeben werden

: Beginn der Feuerpause soll „in ein paar Stunden“ bekannt gegeben werden Komplizierter Prozess: Israel und Hamas vereinbaren Geiseldeal im Gaza-Krieg

Prozess: Israel und Hamas vereinbaren Geiseldeal im Gaza-Krieg Netanjahu stellt klar: Krieg in Gaza zwischen Israel und Hamas ist mit Waffenruhe nicht beendet

stellt klar: Krieg in Gaza zwischen Israel und Hamas ist mit Waffenruhe nicht beendet Die hier verarbeiteten Informationen zum Krieg in Israel stammen von lokalen und internationalen Medien sowie von Nachrichtenagenturen. Unabhängig überprüfen lassen sich viele Angaben zur Situation in Israel und im Gazastreifen nicht. Auch in diesen Fällen bleiben wir transparent.

Update vom 23. November, 11.49 Uhr: Der neue britische Außenminister David Cameron ist Medienberichten zufolge zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Fotos in den sozialen Medien zeigen ihn beim Besuch des Kibbutz Be‘eri nahe der Grenze zum Gazastreifen, der am 7. Oktober durch den Angriff der Hamas verwüstet wurde. Es wird erwartet, dass er während seiner Reise auch mit israelischen und palästinensischen Vertretern zusammentreffen wird.

Gestern Abend hatte Cameron ein Treffen mit Diplomaten arabischer und weiterer islamischer Länder in London geleitet. Dort bezeichnete er die Einigung auf einen vorübergehenden Waffenstillstand als „eine wichtige Gelegenheit, die Geiseln zu befreien und mehr Hilfe nach Gaza zu bringen, um dem palästinensischen Volk zu helfen“.

Nach einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen ist eine Explosion, vom Süden Israels aus zu sehen. Die zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen verzögert sich offenbar. © Leo Correa/dpa

Krieg in Israel: Hisbollah startet bisher größten Raketenangriff an der Nordgrenze Israels

Update vom 23. November, 10.57 Uhr: Während noch über die genauen Modalitäten einer Waffenruhe im Gazastreifen verhandelt wird, kam es heute Morgen im Norden Israels zu einem massiven Raketenbeschuss durch die libanesische Hisbollah, wie die Times of Israel berichtete. Ersten Schätzungen aus hebräischsprachigen Medien zufolge wurden zwischen 30 und 50 Raketen aus dem Libanon auf das Obere Galiläa abgefeuert. Damit würde es sich um den größten Beschuss durch die Hisbollah an der Nordgrenze seit Beginn des Krieges in Israel handeln.

Videoclips auf X zeigen, wie eine Reihe von Raketen über dem Gebiet abgefangen wird. Es gibt keine Berichte über Verletzte infolge des Angriffs. Die Hisbollah erklärte, sie habe 48 Raketen auf einen IDF-Stützpunkt bei Safed abgefeuert.

Israel-News: Beginn der Feuerpause soll „in ein paar Stunden“ bekannt gegeben werden

Update vom 23. November, 10.00 Uhr: Der genaue Zeitpunkt für den Beginn der Feuerpause in Gaza soll nach Angaben aus Katar „in ein paar Stunden“ bekannt gegeben werden. Das teilte Madschid al-Ansari, der Sprecher des katarischen Außenministeriums, am Morgen mit. Die Gespräche unter Vermittlung Katars und Ägyptens würden „auf positive Weise“ fortgesetzt, sagte Al-Ansari. Katar arbeite mit Ägypten und den USA daran, dass die Feuerpause „schnell beginnt und dass alles ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass sich beide Seiten der Vereinbarung verpflichten“.

Israel und Hamas vereinbaren Geiseldeal im Gaza-Krieg

Erstmeldung vom 23. November: Gaza/Tel Aviv – Der zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Austausch von Geiseln und Gefangenen sowie die damit verbundene Waffenruhe im Gazastreifen verzögern sich offenbar. „Der Beginn der Freilassung wird gemäß der ursprünglichen Vereinbarung zwischen den Seiten erfolgen, jedoch nicht vor Freitag“, teilte Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi mit. Die Gespräche über die Freilassung würden fortgesetzt.

Ähnlich hatte sich auch der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, vor der Presse geäußert. Die Vorbereitungen zur Umsetzung der Einigung seien „ein komplizierter Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist“. Dies könne Zeit in Anspruch nehmen. Der Krieg Israels gegen die Hamas werde fortgesetzt, bis ein Abkommen zur Waffenruhe in Kraft trete. Israelische Medien hatten zunächst berichtet, die geplante Waffenruhe werde am Donnerstag um 10 Uhr (9 Uhr MEZ) in Kraft treten und es werde mit dem Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene begonnen.

Krieg in Israel: Die Geschichte des Israel-Palästina-Konflikts Fotostrecke ansehen

Ein israelischer Beamter erklärte die Verzögerung laut Times of Israel damit, dass Israel und die Hamas noch ein Dokument zur Ratifizierung des Abkommens unterzeichnen müssten. Die Jerusalem Post sprach von einer „Komplikation in letzter Minute“. Beide Seiten hatten sich zuvor auf eine maximal zehntägige Feuerpause in Israel und Gaza geeinigt. Teil der Vereinbarung ist ein Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Insassen israelischer Gefängnisse.

Krieg in Gaza zwischen Israel und Hamas ist mit Waffenruhe nicht beendet

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte unterdessen klar, dass der Krieg in Gaza weitergehe, bis alle israelischen Ziele erreicht seien: „Alle Geiseln zurückzubringen, die Hamas zu eliminieren und sicherzustellen, dass am Tag nach der Hamas“ der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellen werde, sagte Netanjahu bei einer Pressekonferenz.

Verteidigungsminister Joav Galant sagte der Times of Israel zufolge, dass alle Hamas-Führer getötet werden würden. „Der Kampf ist weltweit: Vom Bewaffneten im Feld bis hin zu denen, die sich in Luxusjets vergnügen, während ihre Abgesandten gegen Frauen und Kinder vorgehen – sie sind dem Tod geweiht.“ (cs mit Agenturen)