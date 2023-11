Gaza-Krieg wird zur Zerreißprobe für geplante Proteste der Jugend bei der Klimakonferenz COP28

Jugendprotest bei der COP27 in Sharm el Sheikh. © Henrik Montgomery/TT/Imago

Die Diskussion bei den internationalen „Fridays for Future“ über die Haltung zum Nahostkonflikt vertieft die Gräben zwischen jungen Klimaschützenden aus dem Globalen Norden und dem Globalen Süden.

Kurz vor der COP28 in Dubai ist die internationale Protestbewegung „Fridays for Future“ (FFF) mit einer internen Debatte über Strukturen und Verantwortlichkeiten beschäftigt. Die Positionierungen zu den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und dem Krieg der israelischen Armee im Gaza-Streifen gehen weit auseinander. Das schwächt die Bewegung. Nach den Debatten um israelfeindliche Aufrufe und Kommentare durch den Instagram-Account der internationalen „Fridays For Future“ und durch umstrittene Aussagen der Galionsfigur Greta Thunberg zu diesem Thema haben sich die deutsche und die internationale Jugendbewegung auseinanderentwickelt.

Auf der COP28 in Dubai wollen die Aktiven der Jugendbewegung den Riss möglichst kitten. Von der deutschen FFF-Sektion heißt es, man werde dazu das Gespräch mit den internationalen Partnern suchen. Außenministerin Annalena Baerbock lobte die Position der deutschen FFF-Sektion in diesem Zusammenhang: „Was diese Generation so stark macht, ist ihre Bereitschaft, vor der Komplexität der Klimakrise nicht klein beizugeben“, sagte sie am Mittwoch in Berlin.

Baerbock lobt Haltung der deutschen FFF-Sektion

Bei der Nahostkrise zeigten „politische Kreise, die für sich in Anspruch nehmen, progressiv zu denken, diese Bereitschaft leider nicht automatisch.“ Wer „vermeintlich antikolonialistische Rechtfertigungsversuche für die Gewalt der Hamas“ verbreite, rechtfertige Terror und Barbarei. „Freiheit für Palästinenserinnen und Plästinenser kann es nur geben, wenn es auch Freiheit für Israelis gibt,“ so Baerbock. „Deswegen war es so wichtig, dass sich so viele deutsche Klimaktivisten klar positioniert haben, gegen den Hamas-Terror und gegen offenen und versteckten Antisemitismus.“

Ob es auf der COP28 in Dubai zu einem FFF-Treffen und einer gemeinsamen Erklärung kommen wird, ist derzeit offen. Andere Teile der Protestbewegung halten sich bedeckt: Das Climate Action Network International, Dachverband der internationalen Umweltbewegung, wollte sich auf Anfrage von Table.Media nicht zu diesen Fragen äußern. Die Entwicklung zeigt: Die Strukturen von FFF International sind bisher so dezentral und offen, dass es keine einheitliche Linie etwa zur Frage der Palästina-Politik gibt. Die Position der deutschen FFF-Gruppe ist nicht repräsentativ für die globale Bewegung. Doch ihre Bedeutung ist groß – denn sie trägt einen großen Teil zur Finanzierung der Proteste bei.

FFF International: Eine Social Media-Fiktion

Am 25.10. war auf dem Instagram-Account von Fridays for Future International, „@fridaysforfuture“, ein Post veröffentlicht worden, in dem westlichen Medien Gehirnwäsche in Bezug auf Israel vorgeworfen wurde. Es war nicht die erste pro-palästinische Positionierung auf diesem Account; auch Greta Thunberg hatte zuvor ein Foto mit einem „Stand-with-Gaza“-Schild veröffentlicht. Doch die Wortwahl in diesem mittlerweile gelöschten Posting war verschärft: Die israelische Regierung wird als „Apartheid-Regime“ bezeichnet, das einen „Genozid“ an der palästinensischen Bevölkerung vornehme.

Die israelische Sektion von FFF dagegen erklärte ihre Anteilnahme mit den Opfern der Gewalt. Yarden Israeli, Sprecher der Sektion, erklärte gegenüber Table Media: „Es fehlt eine Koordinierung zwischen den verschiedenen Zweigen von FFF nach dem derzeitigen Krieg. Wir haben diesen Mangel gespürt, denn keine Repräsentanten von FFF international haben uns als den Zweig kontaktiert, dessen Aktivisten direkt betroffen sind. Wir waren tief enttäuscht, dass sie uns nicht kontaktiert haben. Und wir waren tief enttäuscht, dass die Massaker vom 7. Oktober nicht öffentlich verurteilt wurden.“ Weil FFF Israel die COP28 hauptsächlich als Greenwashing betrachte, werde man keine Delegierten nach Dubai schicken.

FFF ohne formelle Organisationsstruktur – keine offiziellen Ansprechpartner:innen

Hinter den Social Media Accounts von Fridays for Future International verbirgt sich keine formelle Organisationsstruktur wie in Deutschland. Veröffentlichungen auf dem internationalen Account können von Einzelpersonen vorgeschlagen werden, darüber abgestimmt wird in Chat-Gruppen mit über 100 Leuten. Es gibt keine offiziellen Ansprechpartner:innen für Presse. FFF International ist gewissermaßen eine Social Media-Fiktion.

Die Kritik traf dennoch auch Fridays for Future Deutschland. Auf dem Instagram-Account „@fridaysforfuture.de“, der fast den gleichen Namen hat und auch das gleiche Logo als Profilfoto nutzt, schrieb die deutsche Organisation am 26.10.: „Nein, der internationale Account spricht, wie zuvor betont, nicht für uns. Nein, der Post ist nicht mit uns abgestimmt. Nein, wir stimmen nicht mit den Inhalten überein.“

Auch Luisa Neubauer sagte der dpa: „Wir distanzieren uns von den antisemitischen Posts auf internationalen Kanälen nachdrücklich.“ Dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland war das nicht genug. Er forderte die hiesigen Aktivistinnen und Aktivisten auf, sich von Fridays for Future International abzukoppeln und den Namen zu ändern. Gleichzeitig machten verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten darauf aufmerksam, dass sie als Klimabewegung nicht im Mittelpunkt der Debatte um den Nahostkonflikt stehen möchten.

„Die Bewegung kann im Nahostkonflikt nur verlieren“

„Klima-Aktivist:innen von Fridays for Future haben sich bereits in den letzten Jahren vermehrt im Nahostkonflikt oder in Transgender-Fragen positioniert“, beobachtet der Soziologe Sven Hillenkamp. Hillenkamp bezeichnet sich selbst als Teil der Klimabewegung und berät verschiedene Akteure der Zivilgesellschaft strategisch. Er habe schon länger davor gewarnt, sich in diesen Themen zu engagieren. „Ich verstehe den Sog der Addition, dass Klima-Aktivist:innen sich auch in anderen Fragen positionieren wollen. Aber damit verliert man immer an Zustimmung.“

Hillenkamp warnt vor einer Spaltung der Bewegung: Greta Thunberg habe die Unterstützung von Fridays for Future Deutschland und die Sympathie der westlichen bürgerlichen Mitte verloren. Luisa Neubauer dagegen gerate in eine Distanz zum Globalen Süden und dem großen links-progressiven Teil der Bewegung. Beiden habe es an Nuanciertheit gefehlt. Die eine Seite sei weitgehend stumm zu israelischem Leid und den palästinensischen Verbrechen geblieben – die andere Seite dagegen weitgehend stumm zu palästinensischem Leid und der israelischen Gewalt. „Wenn sich Fridays for Future jetzt an einem bewegungsfremden Thema spaltet, wäre das absurd.“

Klimagerechtigkeit im Konflikt Israel-Palästina

Allerdings sei für einen Teil der FFF-Bewegung der Israel-Palästina-Konflikt kein bewegungsfremdes Thema; er gehe an die Substanz des Selbstverständnisses als Klimagerechtigkeitsbewegung. Sven Hillenkamp teilt Fridays for Future in zwei unterschiedliche Bewegungen auf: „Der eine Teil ist einfach eine Umweltbewegung mit Fokus auf den Klimawandel. Der andere ist quasi eine autonome, linksradikale Bewegung ohne Gewalt. Die sagen, wenn wir Gerechtigkeit herstellen wollen, müssen wir alles ändern. Die Produktionsweise, die politischen Strukturen, unseren Lebensstil.“ Dieser Teil der Bewegung, zu dem auch Thunberg gehöre, habe in den letzten Jahren die Perspektiven von Indigenen und MAPA-Aktivist:innen in den Vordergrund gestellt. (MAPA steht für Most Affected Peoples and Areas.) Für sie seien Palästinenser Indigene, die von Israel vertrieben und ausgebeutet werden.

Wie sehr das Thema die Bewegung polarisiert, zeigte sich wieder am vergangenen Sonntag: Greta Thunberg sorgte auf einer großen Klimademo in den Niederlanden für Aufregung, als sie sich erneut mit den Palästinensern solidarisierte. “No climate justice on occupied land” rief sie von der Bühne ins Mikrofon, das ein anderer Demonstrant ihr kurz zuvor in einem Gerangel wegnehmen wollte. Er hatte moniert, die Veranstaltung sei dadurch zu sehr politisiert worden, keine Klimademo mehr.

Das „Ende der Besetzung Palästinas“ ist in diesem Verständnis eine Frage der Klimagerechtigkeit und wird auch von prominenten Akteuren der internationalen Klimabewegung wie dem Climate Action Network gefordert.

Abspaltung in Deutschland

Auch innerhalb von Fridays for Future Deutschland gibt es schon länger verschiedene Positionen zum Nahostkonflikt. Einige Aktivistinnen und Aktivisten, die sich in ihrer Arbeit internationaler ausgerichtet haben, sind aus der deutschen Organisation ausgestiegen, aus diversen Gründen. „Ich habe lange versucht, mehr internationalistische Perspektiven und Strukturen aufzubauen, was immer wieder blockiert wurde und zu Frustration geführt hat“, erzählt zum Beispiel Line Niedeggen, die lange die Öffentlichkeitsarbeit von Fridays for Future Deutschland mitgestaltet hat.

Niedeggen ist jetzt vor allem international aktiv und hilft derzeit bei der Vorbereitung auf den bevorstehenden Weltklimagipfel in Dubai. Die Delegation von Fridays for Future International soll aus 20 MAPA-Aktivistinnen und Aktivisten bestehen. Um ihre Teilnahme zu finanzieren, gibt es in Deutschland ein Crowdfunding – bis jetzt sind etwas über 30.000 Euro eingegangen. Eine internationale Spendenkampagne hat bisher nur knapp 2.100 Pfund gesammelt. Zwar habe Fridays for Future International nie direkt Geld von Fridays for Future Deutschland erhalten, doch gerade mit Blick auf die COP liegen Niedeggen zufolge viele Ressourcen bei deutschen Organisationen. „Einige Aktivist:innen haben jetzt Sorge, weniger Unterstützung aus Deutschland zu bekommen.“

Dabei wird die Perspektive der Jugend von den Organisatoren der COP28 hervorgehoben: Es gibt einen eigenen Thementag zur Jugend. Die VAE als Ausrichter vergeben Stipendien an 100 „Youth Delegates“ aus den Ländern des Globalen Südens nach Dubai. Zwei dieser Jugend-Delegierten kommen aus Palästina. Deren Einfluss auf die Verhandlungen ist jedoch sehr begrenzt. Ob die offiziellen Jugend-Delegierten sich an den Protesten der Klimabewegung beteiligen werden, ist bislang unklar.

„Deutschland kann die anderen nicht lenken“

Einer der MAPA-Aktivisten, die für Fridays for Future zur COP28 fahren, ist Daffa Praditya. Der 19-Jährige leitet Fridays for Future in Indonesien und lebt in Jakarta in einer Straße, die in 20 bis 30 Jahren wegen des steigenden Meeresspiegels unter Wasser stehen wird. Er hat die Kontroverse über den Instagram-Post mitbekommen, doch die Position von Deutschland spiele international keine so große Rolle: „Es ist toll, dass in Deutschland so viele Menschen ein Bewusstsein für die Klimakrise haben und zu den Streiks gehen. Aber Fridays for Future Deutschland ist deshalb nicht das Zentrum der internationalen Klimabewegung, es kann nicht lenken, was andere Gruppen tun.“

Die Planung für den Weltklimagipfel bleibe von der Kontroverse unbeeinflusst. „Unsere Forderungen werden ähnlich wie letztes Jahr sein: Wir fordern immer noch Geld vom Globalen Norden, mit dem der Globale Süden Schäden und Verluste durch die Klimakrise bezahlen kann.“ Ein großer Fokus von Fridays for Future auf der COP28 sei außerdem ein „gerechtes Ende von fossilen Energien“ (equitable fossil fuel phaseout). Auch dafür brauche es laut Line Niedeggen „massive Finanzierungszusagen von Industriestaaten“. Von Leonie Sontheimer