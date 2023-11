Gaza-News: Israel stürmt Schifa-Krankenhaus – Erdogan spricht von Terrorstaat und Genozid

Von: Mark Stoffers

„Gezielte Operation“ von Israel im Gaza-Krieg gegen die Hamas: Israelische Truppen drangen in das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ein.

Israel-Gaza-Krieg: Streitkräfte dringen in Al-Schifa-Klinik im Gazastreifen ein

Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg eine mutmaßliche Hamas-Kommandozentrale

Wegen Hamas-Nutzung: Al-Schifa-Krankenhaus verliert „völkerrechtlichen Schutz“

Update vom 15. November, 14.46 Uhr: Kurz vor seinem Besuch in Deutschland teilte der türkische Präsident Erdogan erneut gegen Israel und dessen aktuellen Krieg im Gazastreifen heftig aus. Im Parlament in Ankara nannte er Israel einen Terrorstaat und warf dem Land die Ausübung eines Genozids vor. Seiner Aussage nach würde Israel in seinem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen Kriegsverbrechen begehen und so das internationale Völkerrecht verletzen. Das berichtet der Deutschlandfunk.

Zugleich betonte er, die Hamas sei keine Terrororganisation. Die Hamas sei eine politische Partei, die die Palästinenser gewählt hätten. Ähnlich hatte sich Erdogan in den vergangenen Wochen geäußert. In Deutschland gibt es Kritik am Staatsbesuch Erdogans. Unter anderem Vertreter von Kurden und Juden äußerten Unverständnis über den Empfang des türkischen Präsidenten zum jetzigen Zeitpunkt. Bundeskanzler Scholz erwartet, Erdogan am Freitagabend im Kanzleramt zu empfangen. Vorher sieht der Plan vor, dass Erdogan Bundespräsident Steinmeier zusammenkommen.

News im Gaza-Krieg: Warnsysteme schlagen wegen Raketenbeschuss im Süden

Update vom 15. November, 14.00 Uhr: Rund 18 Stunden dauerte die Pause, doch nun schlagen die Warnsysteme in Israel aufgrund des Gaza-Kriegs wieder an. Sie melden erneut Raketenabschüsse aus dem Gazastreifen, die sich offenbar vor allem auf Aschkelon im Süden des Landes konzentrieren.



Bereits vergangene Woche hatte das Militär mitgeteilt, seit Beginn des Gazakriegs am 7. Oktober seien 9500 Raketen und Mörsergranaten Richtung Israel abgefeuert worden. Darüber hinaus wäre es zum Einsatz Dutzender Drohnen gekommen.

Dennoch sei die Zahl der Raketenabschüsse aufgrund der Bodeneinsätze im Gazastreifen durch Israels Armee deutlich zurückgegangen, hieß es. Ob dazu auch Geschosse aus dem Libanon, aus dem Jemen und Syrien zählen, ließ die Armee offen. Israelischen Medien zufolge waren im 50 Tage dauernden Gaza-Krieg im Jahr 2014 mit etwa 4000 Raketen deutlich weniger Abschüsse Richtung Israel verzeichnet worden.

Israels Gaza-Krieg: Philosoph Habermas nennt Reaktion auf Hamas-Terror „prinzipiell gerechtfertigt“

Update vom 15. November, 13.34 Uhr: Bereits am 14. November hat sich der Philosoph Jürgen Habermas zum Israel-Krieg gegen Hamas geäußert. In einer Stellungnahme zu Israels Gaza-Krieg ließen der Philosoph sowie der Politikwissenschaftler Rainer Forst, der Jurist Klaus Günter und die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff ihre Solidarität zu Israel.

Der drei Absätze umfassende Text „Grundsätze der Solidarität“ erschien auf der Website des Forschungszentrums „Normative Orders“ der Frankfurter Goethe-Universität. Darin nennen die Autorin und die drei Autoren um Habermas die Reaktion Israels auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober „prinzipiell gerechtfertigt“.

Habermas äußert sich zu Israels Gaza-Krieg: „Gegenschlag“ gegen Hamas ist gerechtfertigt

Es gebe viele „widerstreitende Sichtweisen“ zu der aktuellen Situation, schrieben die Autoren, daher müsse man einige Grundsätze festhalten. Der Gegenschlag Israels sei gerechtfertigt, die Ausführung aber werde kontrovers diskutiert, deshalb sprechen sich die Autoren für Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der Vermeidung ziviler Opfer und der Führung eines Krieges mit Aussicht auf künftigen Frieden aus.

Hingegen helfe es bei der Beurteilung nicht, wenn dem „israelischen Vorgehen genozidale Absichten zugeschrieben werden“.

News im Gaza-Krieg: Israels Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus geht weiter

Update vom 15. November, 12.50 Uhr: Der Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen dauert aktuell weiter an. Wie die israelischen Streitkräfte (IDF) in einem Update zu ihrem Manöver im Gaza-Krieg erklärten, setzten die Truppen die „präzise und gezielte Operation gegen die Hamas in einem bestimmten Bereich im Schifa-Krankenhaus fort, in der sie nach Terrorinfrastruktur und Waffen der Hamas suchen“. Wie örtliche Medien berichten, sollen vor Ort auch Übersetzer und Mediziner im Einsatz sein und den Kontakt zu Personal sowie Patienten suchen.

Im Krieg in Israel steht das Al-Schifa-Krankenhaus seit Tagen im Zentrum schwerer Kämpfe. Mehrere Hilfsorganisationen hatten bemängelt, dass die medizinische Versorgung im Gazastreifen wegen der Einsätze im Nah-Ost-Konflikt nicht mehr gewährleistet werden könne. Die IDF sagte nun, sie habe humanitäre Hilfe bis zum Eingang des Krankenhauses geliefert.

Gaza-News: Israel führt Manöver am Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen durch

Update vom 15. November, 12.31 Uhr: Aktuelle Satellitenbilder aus dem Gaza-Krieg zeigen, wie Israel im Kampf gegen die Hamas auf das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen vorgerückt ist. Wie BBC berichtet, lässt sich anhand der verifizierten Aufnahme erkennen, dass israelische Streitkräfte bereits am 14. November etwa 300 m nördlich und südlich des Krankenhauses in Gaza-Stadt Stellungen hielten.

Aufnahme vom 15. November: schwerer Rauch über dem bombardierten Gazastreifen

Insgesamt rückten im Gazastreifen etwa 20 Fahrzeuge auf das Gebäude vor, darunter Panzer und Bulldozer. Scheinbar kleine Ansammlungen mit etwa zehn weiteren Fahrzeugen befinden sich 250 m südlich auf offenem Gelände, heißt es in dem BBC-Bericht weiter.

Gaza-News: Treibstoff in den Gazastreifen geliefert – Tankwagen passiert erstmals Grenzübergang Rafah

Update vom 15. November, 11.57 Uhr: Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs ist ein mit Treibstoff befüllter Tankwagen von Ägypten aus über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen eingefahren. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Lieferung sei möglich geworden nach intensiven Gesprächen der Geheimdienste Ägyptens, Israels und der USA, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen.

Wie regionale Nachrichtensender vermelden, soll der Tankwagen insgesamt 24.000 Liter Diesel in den Gazastreifen gebracht haben. Seit dem Überfall der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des Gaza-Kriegs im Nahen Osten war Treibstoff zum raren Gut in dem Landstreifen geworden.

News im Gaza-Krieg: Israel ermöglicht Zivilisten die Flucht

Update vom 15. November, 11.04 Uhr: Die israelischen Streitkräfte haben für heute eine weitere vierstündige „taktische Pause“ im Gaza-Krieg angekündigt, um der Zivilbevölkerung in Teilen des nördlichen Gazastreifens die Flucht nach Süden zu ermöglichen. Die Pausen, die nach Gesprächen mit den USA vereinbart wurden, sind in der letzten Woche zu einem regelmäßigen, täglichen Ereignis geworden, das jedoch unterschiedliche Gebiete betraf.

Die heutige Kampfpause dauert von 10 bis 14 Uhr (Ortszeit und betrifft die Stadtteile al Salam und al Nour. Während dieser Zeit konnten Zivilisten über die Salah al Din-Route - die Hauptverbindungsstraße zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Gazastreifens – nach Süden fliehen.

Abseits von Israels Gaza-Krieg im Nahen Osten: USA bestätigt Angriffe vom Iran unterstützte Gruppen in Syrien

Update vom 15. November, 10.57 Uhr: Auch abseits von Israels Gaza-Krieg überschlagen sich die Ereignisse im Nahen Osten. So haben US-Kampfflugzeuge nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums Orte in Syrien angegriffen, die mit von Iranern unterstützten Gruppen in Verbindung stehen. Bei den Angriffen seien laut des Pentagons und US-Beamten Waffen zerstört, die in den beiden Zielen – einer Ausbildungseinrichtung und einem Unterschlupf – gelagert wurden. Das berichtet Sky News.

Die Ausbildungseinrichtung habe auch als Waffenlager gedient, und der Unterschlupf im Stadtteil Bulbul von Mayadin habe als Hauptquartier für mit dem Korps der iranischen Revolutionsgarden verbundene Gruppen in der Region gedient, sagte ein Beamter.

News im Gaza-Krieg: USA attackieren Waffenlager in Syrien

Es hieß auch, dass Angehörige der Revolutionsgarden zum Zeitpunkt der Angriffe anwesend waren und wahrscheinlich getroffen wurden, aber das Pentagon hat nicht bestätigt, ob sie getötet wurden. Die USA haben in den letzten zwei Wochen drei Angriffe auf mit dem Iran verbundene Waffendepots in Syrien durchgeführt.

Nach eigenen Angaben waren die Angriffe eine Vergeltung für mehr als 50 Raketen- und Drohnenangriffe militanter Gruppen, die ähnlich wie die Hamas vom Iran unterstützt werden und US-Stützpunkte im Irak und in Syrien angegriffen haben.

Nach Sturm auf Krankenhaus im Gaza-Krieg: Israel erlaubt Treibstofflieferungen in den Gazastreifen

Update vom 15. November, 10.44 Uhr: Israel hat sich im Gaza-Krieg offenbar bereit erklärt, Treibstofflieferungen für humanitäre Einsätze in den Gazastreifen zuzulassen, wie Verteidigungsbeamte des Landes erklärten.

Es ist das erste Mal, dass Israel die Einfuhr von Treibstoff in die belagerte palästinensische Enklave erlaubt, seit des Hamas-Terrorakts am 7. Oktober. Die israelische Verteidigungsbehörde COGAT, die für palästinensische Angelegenheiten zuständig ist, kündigte an, dass sie im Laufe des heutigen Tages UN-Lastwagen das Betanken am Grenzübergang Rafah an der ägyptischen Grenze erlauben werde.

Israels Gaza-Krieg gegen die Hamas: Treibstofflieferungen für humanitäre Zwecke im Gazastreifen erlaubt

Die COGAT teilte mit, dass diese Entscheidung auf ein Ersuchen der USA zurückgeht, nannte jedoch keine Einzelheiten über den Zeitpunkt der Auslieferung. Es hieß, dass 24.000 Liter (6.340 Gallonen) Treibstoff in den Gazastreifen geliefert werden dürfen.

Nach dem Angriff der militanten Terrorgruppe wurde der Zugang zu dieser Region gesperrt, da Israel behauptete, die Hamas würde den Treibstoff für ihre eigenen militärischen Zwecke im Gaza-Krieg umleiten. Die Hilfsorganisationen haben jedoch dafür plädiert, die Lieferungen wieder aufzunehmen, da die Krankenhäuser bereits geschlossen werden mussten und die humanitären Maßnahmen aufgrund der schwindenden Vorräte kurz vor dem Zusammenbruch stehen.

Neben Angriff auf Al-Schifa-Klinik im Gaza-Krieg: Israel nimmt wohl Flüchtlingslager ein

Update vom 15. November, 10.25 Uhr: Während sich alles auf Israels Sturm auf das Al-Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg konzentriert, haben israelische Truppen nach Angaben eines Militärsprechers offenbar ein Flüchtlingslager in der Nähe von Gaza-Stadt eingenommen.

Konteradmiral Daniel Hagari sagte, die Streitkräfte hätten die Übernahme des Flüchtlingslagers Shati abgeschlossen und bewegten sich frei in der gesamten Stadt. Die israelischen Streitkräfte haben diese Bilder veröffentlicht, die angeblich ihre Operation in dem Lager zeigen - diese Angaben ließen sich allerdings nicht unabhängig bestätigen.

Neben Angriff auf Al-Schifa-Klinik im Gaza-Krieg: Israel weitet offenbar Kontrolle im Gazastreifen aus

Die IDF haben in den letzten Tagen ihre Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen ausgeweitet und behauptet, das Parlamentsgebäude und das Polizeipräsidium des Gebiets im Gaza-Krieg eingenommen zu haben. In einigen der Gebäude zeigte die IDF Bilder von Soldaten, die zur Feier des Tages die israelische Flagge hochhalten.

Auch diese Behauptungen lässt unabhängig nicht überprüfen, da die Kommunikation in der Region weitgehend zusammengebrochen ist.

Vor Angriff auf Schifa-Krankenhaus: Israel tötet wichtige Hamas-Kommandeuere im Gaza-Krieg

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, die Hamas habe die Kontrolle über den nördlichen Gazastreifen verloren und Israel habe erhebliche Fortschritte in Gaza-Stadt gemacht. Die IDF erklärten, sie hätten Waffen gefunden und Kämpfer in Regierungsgebäuden, Schulen und Wohnhäusern eliminiert.

Die IDF haben nach eigenen Angaben mehrere tausend Hamas-Kämpfer getötet, darunter auch wichtige Kommandeure der mittleren Ebene, während 46 israelischen Soldaten in Gaza getötet wurden.

Sturm auf Schifa-Krankenhaus in Israels Gaza-Krieg: Angriff findet an einem bestimmten Ort statt

Update vom 15. November, 10.13 Uhr: Der Sprecher der IDF, Oberstleutnant Peter Lerner, hat bereits in der Nacht einen aktuellen Bericht über die Operation im Al-Schifa-öKrankenhaus gegeben. Er sagt, dass die israelischen Streitkräfte „das Krankenhaus nicht überrennen“ und stattdessen eine gezielte Operation an einem „bestimmten Ort“ des medizinischen Komplexes der Schifa-Klinik im Gaza-Krieg durchführen.

Angriff auf Al-Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg: Israels Operation gegen Hamas „militärisch notwendig“

In einem Interview mit CNN sagte er, die Operation sei „militärisch notwendig“ und beruhe auf israelischen und US-amerikanischen Geheimdienstinformationen über Aktivitäten der Hamas in der Einrichtung - was die militante Gruppe bestreitet.

Er sagt, dass die israelischen Streitkräfte schätzen, dass sich noch etwa 1.000 Menschen auf dem Gelände von al Shifa aufhalten, obwohl er sagt, dass „nicht alle“ sich an dem „spezifischen Ort“ befinden, auf den die IDF-Truppen abzielen. Er fügt hinzu, dass die israelischen Truppen im Rahmen der Operation, die er als „komplex“ bezeichnet, möglicherweise auch Geiseln befreien können. Bisher gab es aber keine Berichte, dass es dazu auch gekommen sei.

Gaza-Krieg: Hamas macht Biden für Angriff auf Schifa-Krankenhaus verantwortlich

Update vom 15. November, 10.09 Uhr: Die Hamas hat im Israel-Gaza-Krieg hat eine Erklärung zum Angriff der IDF auf das Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen abgegeben. Die militante Gruppe macht demnach US-Präsident Joe Biden für die „Erstürmung“ der Einrichtung verantwortlich.

Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg: Hamas macht USA für Erstürmung der Klinik mitverantwortlich

Die Hamas beschuldigte die USA im Gaza-Krieg, Israel „grünes Licht“ für die Razzia gegeben zu haben, indem sie Israels Behauptungen, das Krankenhaus werde von den islamistischen Kämpfern der Gruppe genutzt, „übernommen“ hätten.

Die Hamas erklärte, sie mache Israel, Präsident Biden und seine Regierung „in vollem Umfang verantwortlich für die Folgen der Erstürmung des Shifa Medical Complex durch die Besatzungsarmee und für das, was das medizinische Personal und Tausende von Vertriebenen infolge dieses brutalen Verbrechens gegen eine durch die Vierte Genfer Konvention geschützte Gesundheitseinrichtung erleiden müssen“.

Hamas-Kommandozentrale im Schifa-Krankenhaus: Terrorgruppe weist Vorwürfe zurück

Zum Kontext: Israel hat wiederholt behauptet, dass das Al-Shifa-Krankenhaus von Hamas-Kämpfern benutzt wurde - möglicherweise sogar als Hauptoperationsbasis der Gruppe.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, sagte am Dienstag, dass die USA über eigene Geheimdienstinformationen verfügten, die belegten, dass die Hamas-Kämpfer von Al Shifa aus operierten. Die Hamas reagierte mit einer „scharfen Verurteilung und Zurückweisung der Behauptungen“.

Israel stürmt Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen: „Gezielte Operation“ in Klinik gegen Hamas

Erstmeldung vom 15. November, 9.59 Uhr: Tel Aviv – Der Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas hat in der Nacht eine neue Qualität erhalten. Bereits in den vergangenen Tagen zeichnete sich durch die Kämpfe auf und um das Gelände der größten Klinik im Gazastreifen bereits eine größere Aktion im Krieg im Nahen Osten ab. Israelische Soldaten sind nun in der vergangenen Nacht in ihrem Kampf gegen die islamistische Hamas in das Schifa-Krankenhaus in Gaza eingedrungen.

Israel dringt in Schifa-Krankenhaus ein: „Gezielte Operation“ im Gaza-Krieg gegen die Hamas

Auf Grundlage von Geheimdienstinformationen laufe „eine präzise und gezielte Operation“ in einem bestimmten Bereich der Klinik, wie die Armee am frühen Mittwochmorgen zur Lage im Gaza-Krieg mitteilte. Mit dabei seien medizinische Teams und arabischsprachige Militärangehörige. „Wir fordern alle im Krankenhaus anwesenden Hamas-Terroristen auf, sich zu ergeben“, erklärte die Armee.

Israel vermutet unter dem größten Klinik-Komplex im Gazastreifen eine Kommandozentrale der Hamas. Die Palästinenserorganisation bestreitet das. Hamas-Terroristen hatten am 7. Oktober Israel überfallen und rund 1200 Menschen getötet. Dies war der jüngste Auslöser für den Krieg in Israel, der die Lage im Nahen Osten erneut verschärfte.

Israel stürmt Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg: Hamas-Kommandozentrale in Klinik vermutet

Die BBC zitierte einen Augenzeugen über Israels Sturm auf die Schifa-Klinik im Gaza-Krieg. Dieser sprach von sechs Panzern und mehr als Hundert Soldaten auf dem Krankenhausgelände im Gazastreifen. Einige seien maskiert gewesen und hätten auf Arabisch gerufen: „Nicht bewegen, nicht bewegen!“ Auch seien Rauchbomben im Einsatz gewesen.

Ein Klinikarzt, Ahmed Muchallalati, berichtete der Washington Post von stundenlangen Schusswechseln und Explosionen rund um das Krankenhaus im Gazastreifen. Er habe israelische Panzer in Nähe des Gebäudekomplexes gesehen. Unabhängig überprüfen ließen sich diese Angaben am Morgen nicht.

Israels Sturm auf die Al-Schifa-Klinik im Gaza-Krieg: WHO spricht von 2000 Menschen im Krankenhaus

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befanden sich mit Stand Montag mehr als 2000 Menschen in der Schifa-Klinik im Norden des abgeriegelten Gazastreifens, darunter vermutlich mehr als 600 Patienten und rund 1500 Vertriebene. Die Angaben beruhen auf Schätzungen des dortigen Gesundheitsministeriums, das im Gaza-Krieg von der Hamas kontrolliert wird. Augenzeugen bestätigten die Zahlen.

Seit Tagen kommt es in der Nähe von Krankenhäusern zu Gefechten im Gaza-Krieg zwischen israelischen Bodentruppen und palästinensischen Extremisten. Mitarbeiter des Schifa-Krankenhauses berichteten von anhaltendem Beschuss in dem Gebiet.

Israel-Operation im Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg: Einheiten speziell geschult

Die Medizin-Teams und arabisch sprechenden Kräfte haben nach Armeeangaben eine spezielle Ausbildung durchlaufen und sollten sicherstellen, dass Zivilisten, die von der Hamas als menschliche Schutzschilde benutzt werden, kein Schaden im Gaza-Krieg und dem Sturm der Al-Schifa-Klinik zugefügt werde, hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte weiter.

Medienberichten zufolge hat das Militär palästinensische Gesundheitsbeamte vor dem Einsatz im Gaza-Krieg kontaktiert und über den bevorstehenden Angriff informiert, sagte ein Sprecher des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium dem Fernsehsender Al-Dschasira.

Nach Sturm auf Al-Schifa-Klinik: Israel geht im Gaza-Krieg gegen die Hamas in Krankenhäusern vor

Vor dem Sturm Israels auf die Schifa-Klinik im Gaza-Krieg hatte Militärsprecher Daniel Hagari bereits angekündigt, dass die Streitkräfte auch gegen die mutmaßliche Infrastruktur der Hamas in Krankenhäusern im Gazastreifen vorgehen werden. „Die fortgesetzte militärische Nutzung des Schifa-Krankenhauses durch die Hamas führt dazu, dass es seinen besonderen völkerrechtlichen Schutz verliert“, sagte Hagari.

„Wir sind gezwungen, vorsichtig und präzise gegen die militärische Infrastruktur der Hamas in den Krankenhäusern vorzugehen.“

Krankenhäuser im Gaza-Krieg: Hamas nutzt laut USA Kliniken für militärische Zwecke

Auch die USA gehen davon aus, dass die Hamas im Gazastreifen Krankenhäuser für militärische Zwecke nutzt. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung im Gaza-Krieg: „Hamas und Mitglieder des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) nutzen einige Krankenhäuser im Gazastreifen – auch die Schifa-Klinik – und unter ihnen liegende Tunnel, um ihre Militäroperationen zu verbergen und voranzutreiben und um Geiseln festzuhalten.“

Nach Sturm auf Schifa-Krankenhaus im Gaza-Krieg: Israel fordert Unterstützung im Kampf gegen die Hamas

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warb erneut für Unterstützung seines Landes im Israel-Gaza-Krieg und im Kampf gegen die Hamas im Gazastreifen. In einem Beitrag auf X (früher Twitter) wandte sich Netanjahu direkt an den kanadischen Premierminister Justin Trudeau: „Nicht Israel zielt absichtlich auf Zivilisten, sondern die Hamas enthauptet, verbrennt und massakriert Zivilisten im schlimmsten Horror, der seit dem Holocaust an Juden verübt wurde.“

Er forderte: „Die Kräfte der Zivilisation müssen Israel dabei unterstützen, die Barbarei der Hamas zu besiegen.“ Zuvor hatte Trudeau Berichten zufolge die israelische Regierung „dringend“ aufgefordert, in ihrem Kampf im Gazastreifen „maximale Zurückhaltung zu üben“ und eine humanitäre Pause zu gewähren. Er sagte: „Die Welt ist Zeuge dieser Tötung von Frauen, Kindern und Babys. Das muss aufhören.“

Israel-Gaza-Krieg: Humanitäre Hilfe im Gazastreifen wegen Benzinmangels unmöglich

Wegen Treibstoffmangels könnte die humanitäre Unterstützung von über zwei Millionen Menschen im Gazastreifen nach Einschätzung des UN-Hilfswerkes für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) bald zusammenbrechen. Ein Treibstoff-Depot innerhalb des Gazastreifens, das das Hilfswerk zuletzt genutzt habe, sei nun leer, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini zur aktuellen Lage im Israel-Gaza-Krieg. „Es ist ganz einfach. Ohne Treibstoff wird die humanitäre Operation im Gazastreifen zu Ende gehen. Viele weitere Menschen werden leiden und wahrscheinlich auch sterben.“

Feuerpause im Israel-Gaza-Krieg gefordert: UN-Chef appelliert „im Namen der Menschlichkeit“

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich „zutiefst beunruhigt“ über die Lage in den Krankenhäusern im Gazastreifen im Israel-Gaza-Krieg. Diese verzeichneten dramatische Verluste an Menschenleben, ließ Guterres mitteilen. „Im Namen der Menschlichkeit fordert der Generalsekretär eine sofortige humanitäre Waffenruhe“, hieß es in einer Mitteilung zur aktuellen Entwicklung, nachdem sich der Krieg in Israel nun hauptsächlich nach Gaza verlegt hat.

Israel kritisierte Guterres wegen seiner Rolle im Gaza-Krieg. „Guterres hat es nicht verdient, UN-Chef zu sein“, sagte der israelische Außenminister Eli Cohen. Er habe sich nicht entschieden genug gegen den Terror der Hamas gestellt. „Guterres sollte wie alle freien Nationen klar und laut sagen: „Befreit Gaza von der Hamas“, sagte Cohen weiter.