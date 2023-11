Für Waffenproduktion im Gazastreifen: Hamas buhlt um Sprengstoffausbildung im Iran

Von: Lisa Mariella Löw

Ein Brief soll beweisen, dass sieben Hamas-Kämpfer im Iran lernen sollen, wie sie militärisch gegen Israel Erfolg haben. Studieren sie bereits im Iran?

Gaza - Ausbildung für die Hamas: Die Terrororganisation hat angeblich mehrere Stipendien beantragt, um ihre Streitkräfte in Ingenieurwesen, Physik und Technologie an Universitäten im Iran studieren zu lassen. Der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtete, dass israelische Beamten ein entsprechendes Dokument in einem Hamas-Pickup außerhalb von Gaza gefunden hätten. In dem Bildungsprogramm, ginge es unter anderem um Sprengstofftechnik.

In dem Brief stünden alle potentiellen Studenten mit Namen. Ebenso werde ihre Militärnummer, ihre Telefonnummer und ihre „Spezialisierung“ genannt. Darunter gebe es einen mit der Fachrichtung „Technologien“, einen mit dem Fachgebiet „Physik“, einer mit dem Studiengang Ingenieurwissenschaften, einer für das Programmieren, einer für das Rechtswesen und zwei Studenten Management-Bereich.

Gaza-Krieg: Hamas bewirbt sich im Iran um Ausbildung für Waffenherstellung

Laut CNN stuft Israel das Dokument als Beweis dafür ein, dass der Iran im Vorfeld des Gaza-Krieges versucht hat, der Hamas mit einer technischen Ausbildung und Waffenherstellung zu helfen. Israelische Regierungsquellen hätten die Echtheit des Papiers bestätigt. CNN konnte die Angaben aus dem Schriftstück aber nicht unabhängig überprüfen. Allerdings bestätigte der US-Geheimdienst, dass das Dokument im Einklang mit der Machtausübung des Irans im Nahen Osten stehen könnte.

Bei dem Dokument handelt es sich offenbar um einen Brief eines Hamas-Militärkommandanten an die iranische Regierung. Das Schriftstück sei vom Juli, hieß es. Darin bitte der Hamas-Anhänger, sieben Mitgliedern seiner Terrormiliz die Reise in den Iran zu gestatten, um an einem Stipendienprogramm teilzunehmen. Laut dem US-Geheimdienst bietet der Iran Studenten aus verbündeten Ländern an, mit dem Programm „Soft-Power-Einfluss“ auszuüben.

Wasserversorgung vor Israel-Krieg schlecht in Gaza: Hamas-Ausbildung im Iran für zivile Zwecke?

Laut Israel ist den Hamas-Kämpfern dabei auch eine Ausbildung in Sprengstofftechnik von der Islamischen Revolutionsgarde angeboten worden. Jonathan Panikoff, ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstanalyst, sagt, dass Iran mit dem Universitätsprogramm die Hamas militärisch befähigen möchte, damit sie nicht von Teheran abhängig sind: „Es ist wie bei der Analogie ‚Bringe einem Mann das Fischen bei‘.“

Panikoff hält es für möglich, dass die Hamas das Ingenieursstudium auch für zivile Zwecke nutzt. Denn bereits vor dem Krieg sei die Versorgung mit Wasser und Abwasser teilweise sehr schlecht in Gaza gewesen. „Aber ihr Hauptaugenmerk wird immer auf den Brigaden und der Entwicklung von Waffen liegen, die gegen Israel eingesetzt werden können.“

50 Studenten aus Gaza im Iran: Angeblich erster bekannter Fall der Hamas laut Israel

Den Angaben zufolge erwartet Israel, dass mindestens 50 Studenten aus dem Gazastreifen teilnehmen könnten. Nicht alle von ihnen seien Hamas-Kämpfer. Bisher seien dem israelischen Geheimdienst nur wenige Hamas-Militäraktivisten bekannt, die bereits im Iran angekommen sind.

„Dieses Beispiel ist ein weiterer Teil eines komplexen Puzzles“, sagte ein israelischer Beamter laut CNN. Das Dokument sei ein Bruchstück des Aufbaus, der Unterstützung, Finanzierung und Ausbildung von Terror-Stellvertretern durch das iranische Regime auf der ganzen Welt. Während Israel sagt, der Brief sei der erste bekannte Fall, in dem der Iran versuche, universitäre Ausbildung für die Hamas zu finanzieren, so konnten US-Geheimdienste dies nicht bestätigen.

Seit der Gründung der libanesischen Hisbollah in den 1980er Jahren nutzt der Iran Stipendien, um seinen Einfluss auszubauen, potenzielle Geheimdienstressourcen zu entwickeln und seine Ideologie zu fördern. Seit dem 7. Oktober, dem Beginn des Gaza-Krieges, versuchen israelische Regierungsvertreter, die Verbindungen der Hamas zum Iran hervorzuheben. Teheran scheint nicht direkt an der Durchführung des Angriffs beteiligt gewesen zu sein, aber sowohl Israel als auch die USA haben erklärt, dass Iran aufgrund seiner historischen Unterstützung der Hamas weitgehend mitverantwortlich sei.

Laut Informationen von tagesschau.de unterstützt Teheran die Hamas mit monatlichen Zahlungen von bis zu 30 Millionen. Von dem geteilten Wissen im Raketenbau und in den Schulungen durch die Revolutionsgarden profitierte nicht nur die Terrormiliz in Gaza, sondern auch die Terrorgruppe Islamischer Dschihad. (Lisa Mariella Löw)