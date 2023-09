Putin setzt Schoigu wohl Ukraine-Deadline – mit fragwürdigen Folgen für Russlands Strategie?

Von: Kilian Beck

Teilen

Wladimir Putin soll Verteidigungsminister Sergej Schoigu ein Ukraine-Ultimatum gestellt haben. (Archivbild) © IMAGO/Alexander Kazakov

Die Gegenoffensive der Ukraine zeigt weitere Erfolge. Putins Verteidigungsminister Schoigu droht ein Ultimatum. Das steigert die Gefahr für die Zivilbevölkerung.

Moskau/Kiew – Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu gerät wohl unter Druck, die Kämpfe in der Ukraine weiter zu eskalieren. Präsident Wladimir Putin soll ihm laut dem US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) ein Ultimatum gesetzt haben: Bis Anfang Oktober soll der Verteidigungsminister die Lage im Ukraine-Krieg aus russischer Sicht verbessern. Das schreibt die Denkfabrik unter Berufung auf Kreml-Insider.

Zu den Forderungen gehöre auch eine Offensive auf eine „größere ukrainische Stadt“. Dies könnte militärische Entscheidungen stark beeinflussen, so die US-Experten. So könnte die russische Militärführung wegen der Putin-Forderung „unerbittliche Gegenangriffe anordnen, (...) selbst wenn dies hohe Kosten für die militärischen Fähigkeiten Russlands mit sich bringt.“ Zudem mutmaßen die Experten, dass Putin Schoigu womöglich befohlen habe, alle anfänglichen Verteidigungspositionen zu halten, „um die Illusion zu erwecken, dass ukrainische Gegenoffensiven trotz erheblicher westlicher Unterstützung keine taktischen oder operativen Auswirkungen erzielt hätten“. Genau dieses Narrativ wird in der russischen Öffentlichkeit durch die politische Führung propagiert.

Ukraine-Deadline für Schoigu? Putin soll direkt eingegriffen haben

Laut ISW ist Russland aktuell tatsächlich nicht bereit, taktische Gebiete aufzugeben und kämpft um jeden Meter, „anstatt von der Tiefe ihrer vorbereiteten Verteidigung zu profitieren“. Insofern könnte Putins Befehl letztlich zu militärisch fragwürdigen Entscheidungen führen.

Am Wochenende vermeldete der ukrainische Brigadegeneral Olexandr Tarnawski in einem Interview mit CNN „einen Durchbruch“ in der Nähe des schwer befestigten Dorfes Werbowe in der Region Saporischschja.

General Tarnawski gab auch ein Ziel aus: Die Stadt Tokmak. Sie liegt circa 20 Kilometer hinter der Front und steht seit Beginn des Einmarsches unter russischer Besatzung. Das ISW berichtete über geo-verifizierte Aufnahmen ukrainischer Schützenpanzer am Rande der Ortschaft Werbowe. Eine Quelle aus einem russischen Fallschirmjägerregiment habe Schoigu vorgeworfen, den Durchbruch zu „vertuschen“. Ein Vorstoß der Ukraine durch die berüchtigte Surowikin-Verteidigungslinie, die das russische Militär über Monate befestigt hatte, wäre ein großer Erfolg für Kiew. Gesichert sind diese Linien durch Minenfelder, Anti-Panzer-Gräben und Betonsperren.

Ukraine-General: Winter wird die Gegenoffensive „nicht stark beeinflussen“

Trotzdem bleibt der Vormarsch der ukrainischen Truppen zäh. „Wir bewegen uns von Baumreihe zu Baumreihe, manchmal 50 bis 100 Meter am Tag, manchmal 300 bis 400 Meter am Tag“, sagte Tarnwaski. Angesichts des nahenden Winters sah er diese Art der Fortbewegung „meist ohne Fahrzeuge“ als Vorteil. Er „glaube nicht, dass es die Gegenoffensive stark beeinflussen wird“. Am Montag meldete die Ukraine außerdem den Tod des Kommandanten der russischen Schwarzmeerflotte Wiktor Sokolow. Kiews Armee hatte das Schwarzmeerflotten-Hauptquartier in Sewastopol nach eigenen Angaben durch einen Luftangriff zerstört.

Die Kritik an Schoigu und der russischen Armee wächst: Einige russische Militärblogger sehen die Moral der Truppen an der Saporischschja-Front auf dem Level der „Sowjetarmee in Afghanistan“. Die Sowjetunion führte in den 1980er-Jahren einen brutalen Krieg gegen islamistische Aufständische. Nach zehn Jahren mussten sich die Rotarmisten zurückziehen. Angesichts dieser historischen Vergleiche und der jüngsten Erfolge der Ukraine, könnte nun insbesondere die Gefahr für die ukrainische Zivilbevölkerung steigen. Schoigu könnte unter Eindruck von Putins Ultimatum die Angriffe auf ukrainische Städte noch weiter eskalieren. (kibec)

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen