Ukraine rückt bei Bachmut vor – Russland setzt Schwarzmeerflotte in Alarmbereitschaft

Von: Andreas Apetz

Russland erleidet an den Fronten im Süden weiterhin schwere Verluste. Bei Bachmut kommen Kiews Truppen wohl voran. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 28. September, 10.40 Uhr: Russland hat einen Teil seiner Schwarzmeerflotte in Kampfbereitschaft gebracht. Ein Sprecher der ukrainischen Freiwilligenarmee „Süd“ und Vorsitzender der Militärverwaltung der Region Odessa teilte am Donnerstag (28. September) über Telegram mit, Russland habe ein seegestütztes Flugabwehrraketen-System in Stellung gebracht. „Ein feindlicher Überwasserraketenträger Cyclone, der mit acht Kalibr-Raketen bestückt ist, ist für den Kampfeinsatz auf See erschienen“, zitiert die Plattform Ukrinfrom den Sprecher. Zwei weitere Schiffe der russischen Marine seien bereits um 7 Uhr morgens in Alarmbereitschaft gegangen.

Atomkraftwerk Saporischschja in kritischem Zustand

Update vom 28. September, 09.30 Uhr: Das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja befindet sich laut einem Dossier der Umweltschutzorganisation Greenpeace in einem kritischen Zustand. Demnach können internationale Kontrolleure nicht ordnungsgemäß die Sicherheit des AKWs überwachen. Wie The Guardian mit Bezug auf das Dossier berichtet, unterliege das Gelände zu hohen Zugangsbeschränkungen. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat demnach zu wenige Beobachter vor Ort um seine Arbeit vorschriftsgemäß durchzuführen.

„Die IAEA riskiert, eine gefährliche Nuklearkrise zu normalisieren, die in der Geschichte der Atomenergie beispiellos ist, während sie ihren tatsächlichen Einfluss auf die Ereignisse vor Ort überschätzt“, schreiben Shaun Burnie und Jan Vande Putte, Atomexperten von Greenpeace. Nach Ansicht von Greenpeace möchten die Aufseher dies jedoch nicht öffentlich zugestehen. Deshalb werden Verstöße Russlands gegen Sicherheitsregeln nicht öffentlich kritisiert.

Ukraine macht Fortschritte bei Bachmut

Kiew – Die ukrainischen Streitkräfte machen offenbar Fortschritte an den Frontlinien nahe der Stadt Bachmut und in der Region Saporischschja. Das geht aus dem neusten Update des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) zurück. Geolokalisierte Aufnahmen würden nahelegen, dass die ukrainischen Truppen etwa zehn Kilometer nördlich von Bachmut nahe dem Dorf Orikhovo-Vasylivka vorankommen würden. Die Fortschritte seien jedoch „geringfügig“.

Aus weiteren Aufnahmen geht hervor, dass Russland offenbar die Kontrolle über eine etwa einen Kilometer lange Schützengraben-Linie in der Region Saporischschja verloren hat. Die Abwesenheit der russischen Truppen könnte weitere Geländegewinne naher der Ortschaft Orikhiv ermöglichen, vermuten die ISW-Experten.

Generalstab gibt russische Verluste bekannt

Der ukrainische Generalstab hat indes neue Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg mitgeteilt. Demnach sind bislang mehr als 277.000 russische Soldaten in den Gefechten entweder getötet oder verletzt worden.

Die Angaben der Kriegsparteien sind nicht unabhängig überprüfbar. Häufig neigen beide Seiten dazu, bei Aussagen über Verlusten des Gegners zu übertreiben. Die genannten Zahlen beziehen sich auf die gesamten Verluste seit Beginn des Ukraine-Kriegs. In Klammern stehen die Verluste innerhalb der vergangenen 24 Stunden.

Soldaten: 277.320 (+330 zum Vortag)

277.320 (+330 zum Vortag) Panzer : 4679 (+4)

: 4679 (+4) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8962 (+12)

: 8962 (+12) Artilleriesysteme : 6375 (+38)

: 6375 (+38) Marschflugkörper : 1529 (+0)

: 1529 (+0) Flugabwehrgeschütze: 535 (+1)

535 (+1) Mehrfachraketenwerfer: 793 (+1)

793 (+1) Drohnen : 4957 (+9)

: 4957 (+9) Fahrzeuge und Tanklaster : 8815 (+23)

: 8815 (+23) Schiffe und Boote: 20 (+0)

20 (+0) U-Boote : 1 (+0)

: 1 (+0) Flugzeuge : 315 (+0)

: 315 (+0) Hubschrauber : 316 (+0)

: 316 (+0) Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 28. September 2023

