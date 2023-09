Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Doppelter Angriff lässt Militärstellung in Rauch aufgehen

Von: Sandra Kathe

Die ukrainische Gegenoffensive geht weiter langsam voran. Doch vonseiten der Truppen Kiews gibt es immer wieder Erfolgsmeldungen – wie nun bei Bachmut.

Kiew – In der ukrainischen Region Donezk, unweit von Bachmut, wollen ukrainische Truppen bei einem doppelten Bombenangriff einen russischen Militärstützpunkt in der Stadt Switlodarsk zerstört haben. Das berichtet das Portal T-Online.de, das auf veröffentlichtes Videomaterial zu dem Angriff verweist, das das Verteidigungsministerium der Ukraine auf dem Nachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlicht hat. Die Luftaufnahmen zeigen, wie kurz nacheinander zwei Gebäude in Rauch aufgehen. Dass es sich wirklich um Bildmaterial aus der besetzten, ehemals 12.000 Einwohner zählenden Stadt handelt, legt ein Vergleich mit Kartenmaterial und Satellitenbildern nahe.

Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtet über ukrainische Angriffe auf Ziele in der besetzten Region Donezk, unter anderem auf Switlodarsk und beruft sich dabei auf Angaben eines Sprechers der durch Russland eingesetzten Verwaltung. Dessen Informationen zufolge sei bei einem Angriff auf die Stadt am Sonntag eine Frau verletzt worden. Die Luftaufnahmen und Videos aus den sozialen Netzwerken, die T-Online.de zeigt, legen dagegen weitaus größere Zerstörung und Verluste nahe. Die Stadt gilt bereits seit Mai 2022 als von russischen Truppen besetzt.

Befreite Orte bei Bachmut: Ukraine meldet Befreiung von Andrijiwka und Klischtschijiwka

Obwohl die im Sommer begonnene ukrainische Gegenoffensive immer noch langsamer vorangeht als die ersten Befreiungsaktionen durch die ukrainische Armee im ersten Jahr des Ukraine-Kriegs, gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Meldungen über befreite Ortschaften im Süden und Osten des Landes. Laut Angaben der Nachrichtenagentur AFP seien binnen einer Woche sieben Quadratkilometer durch russische Truppen besetzte Fläche zurückerobert worden, davon ein großer Teil in der Nähe der über Monate heftig umkämpften Stadt Bachmut.

Zu den Orten, deren Befreiung die ukrainische Armeeführung über die vergangenen Tage vermeldete, zählen Andrijiwka und Klischtschijiwka, die ebenfalls im Bereich der erst vor wenigen Monaten durch Kämpfer der Wagner-Gruppe eingenommenen Stadt Bachmut liegen. Laut Angaben des Generalstabs gingen die Befreiungsversuche in den besetzten Gebieten im Umfeld der Dörfer auch am Montag weiter. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

Gegenoffensive der Ukraine: Über 300 Quadratkilometer besetzte Fläche befreit

Die ukrainische Luftwaffe erklärte derweil am Montag, bei neuen nächtlichen russischen Angriffen 18 von 24 gestarteten Angriffsdrohnen und 17 Marschflugkörper abgeschossen zu haben. Die Drohnen wurden demnach in Richtung der Regionen Mykolajiw und Odessa gestartet.

Ukrainische Soldaten haben nach Angaben aus Kiew mehrere Dörfer bei Bachmut zurückerobert. © Handout/AFP

Insgesamt soll sich die Größe der seit Beginn der Gegenoffensive zurückeroberten Gebiete im Gebiet um Bachmut auf 51 Quadratkilometer belaufen. An der Südfront spricht Kiew von zurückeroberten 262 Quadratkilometer Fläche. (saka mit AFP/dpa)