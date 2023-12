Angriffe aus der Dunkelheit: Vampir-Drohnen werden für Russland zum nächtlichen Albtraum

Von: Marius Gogolla

Die ukrainische Vampir-Drohne ist schnell, schwer zu entdecken und kann in der Dunkelheit eingesetzt werden. Das hat ihr in der russischen Armee einen bösen Spitznamen eingebracht.

Kiew – Sie können in der Nacht eingesetzt werden, sind schnell und agieren im Verborgenen – die ukrainischen Vampir-Drohnen sind zu einem Schrecken für die russischen Streitkräfte geworden. Die Soldaten haben sogar einen eigenen Spitznamen für die Drohnen: Baba Yaga, nach einer bösartigen Hexe aus der slawischen Folklore.

Mit den Vampir-Drohnen sei es laut ukrainischer Angaben möglich, in der Dunkelheit besonders nah an russische Panzer sowie Anlagen Russlands heranzufliegen und diese mit der großen Sprengladung der Drohne anzugreifen.

Am Dienstag, den 28. November, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium ein Video der von der Regierung betriebenen Crowdfunding-Plattform United24 über die Vampir-Drohne. Darin bezeichnete es das unbemannte Luftfahrzeug als den „Albtraum der Russen“.

Ukrainische Vampir-Drohnen sind schnell und können hohe Nutzlasten tragen

Laut Bericht der US-amerikanischen Nachrichten-Webseite Business Insider können die Vampir-Drohnen Nutzlasten von bis zu 15 Kilogramm transportieren und eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde erreichen. Sie haben eine Reichweite von etwa 10 Kilometern. Die Vampir-Drohnen werden in der Ukraine produziert.

Neben Sprengladungen sollen sie auch als Mutterschiffe für kleinere Drohnen genutzt werden können, wie in einem Video auf X, ehemals Twitter, des Users PStyleOne1 zu sehen sein soll. Während des Transportes würden die Akkus der kleineren Drohnen aufgeladen, sodass es möglich sei, Ziele in Entfernungen von bis zu 30 Kilometern anzugreifen. Das berichtet The New Voice of Ukraine. Ein weiterer Vorteil der Vampir-Drohnen ist laut Business Insider, dass sie wenig anfällig gegenüber russischer Funk-Störsignale sind.

Dank Wärmebildtechnik: Vampir-Drohnen können Feinde in der Nacht attackieren

Weil die ukrainischen Vampir-Drohnen mit Wärmebildtechnik ausgestattet sind, ist es möglich, auch nachts feindliche Stellungen und Fahrzeuge anzugreifen. Zwar verfügen andere Drohnen auch über Wärmebildtechnik, allerdings sei deren Nutzlast laut ukrainischer Angaben nicht so hoch wie die der Vampir-Drohnen.

Ein ukrainischer Soldat montiert eine RPG-Rakete an einer Kampfdrohne, September 2023. © IMAGO/Adrien Vautier / Le Pictorium

Bereits im August dieses Jahres stellte das Army of Drones-Projekt den ukrainischen Streitkräften über 270 Vampir-Drohnen zur Verfügung. Das hatte Mychajlo Fedorow, stellvertretender Ministerpräsident der Ukraine für Innovation und Minister für digitale Transformation, auf Telegram mitgeteilt. Er veröffentlichte ein Video auf X, in dem ein Raum voller Vampir-Drohnen zu sehen ist, die an die Front geschickt werden sollten, um „unsere ukrainischen Soldaten während der Gegenoffensive zu unterstützen“.

Drohnen spielen wichtige Rolle im Ukraine-Krieg

Seit Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 spielen Drohnen eine wichtige Rolle. Sowohl Russland als auch die Ukraine produzieren Drohnen für den Einsatz im Krieg, wobei ebenso moderne Hightech– und modifizierte Hobby-Modelle zum Einsatz kommen.

Russland und die Ukraine nutzen zunehmend Kamikaze-Drohnen im Krieg. Laut einer Analyse öffentlich verfügbarer Daten des Analysten Andrew Perpetua soll der Verlust von mehr als der Hälfte des Materials, das die Armee des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine verliert, auf den Einsatz von Drohnen zurückzuführen sein. Die Daten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (mag)