Geheime Dokumente offenbaren blutige Pläne der Hamas im Israel-Krieg

Vor dem Angriff auf Israel erhielten Hamas-Kämpfer genaue Anweisungen. Nun kommen Details ans Licht.

Aschkelon – Ein Feldhandbuch der Hamas, das der Washington Post vorliegt, und andere Dokumente, die nach dem brutalen Angriff der Gruppe auf Israel vor zwei Wochen gefunden wurden, veranschaulichen einige ihrer militärischen Fähigkeiten und Vorbereitungen für blutiges Töten aus nächster Nähe.

Das auf das letzte Jahr datierte Handbuch, das bei einem Hamas-Kämpfer gefunden wurde, enthält Anweisungen zur Bedienung bestimmter Waffen, nennt Schwachstellen in der israelischen Militärausrüstung und gibt Tipps zum Töten mit einem Messer. Das Dokument scheint für verschiedene Einheiten der Hamas-Elitebrigaden Izzedine al-Qassam erstellt worden zu sein, darunter Panzerabwehr-, Technik-, Scharfschützen-, Infanterie- und Tunnelspezialisten sowie das, was in der Broschüre als „Schocktruppen“ bezeichnet wird.

„Dies ist ein geheimes Militärdokument“, beginnt die erste Seite. „Es sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Es ist verboten, sich damit zu bewegen, es sei denn, es liegen Befehle vor.“



1400 Tote nach Hamas-Terror in Israel

Auf der Rückseite befindet sich ein Bild des palästinensischen Scheichs Abdullah Azzam, eines Mentors von Osama bin Laden. „Wenn dies ihre Inspirationsquelle ist und dies die Figur, das Symbol ist, auf das sie schauen, dann verstehe ich etwas mehr von ihrem Verhalten am 7. Oktober“, sagte Michael Milshtein, ein ehemaliger Leiter der palästinensischen Abteilung des israelischen Militärgeheimdienstes, und bezog sich damit auf das Datum des Anschlags, bei dem 1400 Israelis starben. Milshtein untersuchte das Feldhandbuch auf Anfrage von The Post.

Experten, darunter Milshtein, sagten, das Handbuch scheine echt zu sein und passe zu einer Reihe anderer Dokumente, die von israelischen Streitkräften und Ersthelfern nach dem Anschlag gesammelt worden seien. Das Büro des israelischen Premierministers hat 17 Seiten der Dokumente für The Post überprüft. Einige Dokumente, darunter auch das Feldhandbuch, wurden nicht zur Überprüfung zur Verfügung gestellt, da sie keine Identifizierungsmerkmale aufweisen, die Aufschluss darüber geben könnten, wer sie zuerst gefunden und The Post übergeben hat.

Andere Hamas-Dokumente enthielten Karten und detaillierte Pläne für Angriffe auf einzelne Kibbuzim im Gazastreifen, einschließlich der Absicht, Zivilisten zu töten und zu entführen.

Ein israelischer Offizier hält eine Panzerfaust während einer Pressekonferenz auf einer Militärbasis im Süden Israels am 20. Oktober 2023. © Heidi Levine/The Washington Post

Das Dokument, das The Post erhalten hat, enthält Anleitungen für den Einsatz von Waffen, die die Hamas bekanntermaßen mit sich führt, sowie detaillierte Beschreibungen der Schwachstellen von israelischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen. Es enthält beispielsweise Anleitungen für den Einsatz nordkoreanischer F-7 Panzerfäuste, deren Lieferung an die Hamas von Pjöngjang bestritten wird. Nach Angaben des Militärs, das einen Teil der gefundenen Munition ausgestellt hat, fanden israelische Truppen nach den Angriffen etwa 50 dieser hochexplosiven Munition.

Hamas-Vertreter in Gaza und Beirut reagierten nicht auf Bitten um Stellungnahme.



Der geheimnisvolle militärische Flügel der Hamas, al-Qassam, verfügt schätzungsweise über 15.000 bis 40.000 kampfbereite Kämpfer, von denen nach eigenen Angaben 1.200 an dem Angriff vom 7. Oktober beteiligt waren.



In früheren Jahren, als die Tunnel nach Ägypten offen waren, konnte die Hamas problemlos Sprengstoff und Raketen in den Gazastreifen schmuggeln, sagte Mkhaimar Abusada, Analyst an der Al-Azhar-Universität in Gaza. Doch der ägyptische Präsident Abdel Fatah El-Sisi hat die Schmuggelrouten unter Kontrolle gebracht.



Ein israelischer Offizier, der bei der Einweisung als Major G. identifiziert wurde, zeigt am 20. Oktober 2023 auf einem Militärstützpunkt im Süden Israels ein Versteck mit beschlagnahmten Hamas-Waffen. © Heidi Levine/The Washington Post

„Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie sie es geschafft haben, diese militärischen Fähigkeiten aufzubauen“, sagte Abusada mit Blick auf die Sicherheitszone um Gaza. Mitglieder der Nukhba-Elitetruppen von al-Qassam, die den Angriff anführten, wurden bekanntermaßen im Iran ausgebildet und sind nach Gaza zurückgekehrt, um andere auszubilden, sagte er.



Die Militanten benutzten Gleitschirme, Motorräder und Lastwagen, um den Grenzzaun von Gaza nach Israel zu überqueren, und kleine Spezialeinheiten griffen israelische Gemeinden an, wie es in dem Handbuch beschrieben ist.



Anweisungen für „Schocktruppen“ der Hamas

„Wir haben gesehen, dass sie wie professionelle Truppen arbeiten“, sagte Major G., ein Kommandeur des israelischen Instituts für Waffenforschung, am Freitag, als er Waffen zeigte, die bei der Hamas beschlagnahmt worden waren. Der Major konnte aufgrund der von den israelischen Instrukteuren festgelegten Regeln nur mit seinem Rang und Vornamen genannt werden. „Sie haben sehr gezielt gearbeitet. Es war sehr gut organisiert. Ein Fahrzeug war ein IED, ein Fahrzeug war eine Panzerfaust, ein Fahrzeug war ein Kommandoteam.“



Die Anweisungen für die „Schocktruppen“ beinhalteten auch die besten Stellen, um jemanden zu erstechen, wie aus dem Feldhandbuch hervorgeht, das The Post erhalten hat. Der „Hals im Bereich des Schlüsselbeins“, die „Wirbelsäule“ und die „Achselhöhlen“ sind aufgeführt.

Aymenn al-Tamimi, ein Experte des Nahost-Forums, der sich eingehend mit Dokumenten befasst hat, die auf Schlachtfeldern im Irak und in Syrien gefunden wurden, stimmte zu, dass es echt zu sein scheint. „Es wäre nicht verwunderlich, wenn sich solche Dokumente im Besitz von Kämpfern befänden“, sagte er.



Nach Angaben des israelischen Militärs wurden Hunderte von Dokumenten und anderem Material von der Geheimdienstabteilung und der technischen Einheit Yahalom gesammelt, darunter Handys, Kommunikationsgeräte, Kameras und Geheimdienstberichte der Hamas.



Viele Dokumente sind in einem Telegram-Kanal namens South First Responders aufgetaucht, der Beweise zusammenstellt, die nach den Angriffen von denjenigen gesammelt wurden, die die Gebiete räumten. Die Gruppe lehnt es ab, Fragen zu ihren Methoden der Sammlung von Dokumenten und Material zu beantworten - unter Hinweis auf Risiken für die Quellen.



Diejenigen, die an der Beseitigung der Leichen von Hunderten von militanten Palästinensern, die bei den Angriffen getötet wurden, gearbeitet haben, sagen, dass die Leichen zunächst von Bombentrupps untersucht werden, um sicherzustellen, dass sie keinen versteckten Sprengstoff enthalten.



„Sie kamen mit allem, voll ausgerüstet, mit Dokumenten, Karten und Anweisungen“, sagte Yossi Landau, ein Mitarbeiter der medizinischen Organisation Zaka, die an der Bergung der Leichen beteiligt war.



Hamas-Kämpfer hatten detaillierte Kibbuz-Pläne

Ein 14-seitiges Dokument, das teilweise von South First Responders veröffentlicht und von den israelischen Behörden überprüft wurde, enthielt Angriffspläne für Mefalsim, einen kleinen Kibbuz mit 1.000 Einwohnern, der den Angriff relativ unbeschadet überstand. Die Sicherheitskräfte des Kibbuz wehrten eine Gruppe von etwa 30 mit Granaten und AK-47 bewaffneten Kämpfern am Eingangstor ab.

In dem Dokument werden die Größe des Kibbuz-Sicherheitsteams, die Anzahl der Minuten, die es für die Fahrt zwischen verschiedenen Punkten in der Gemeinde benötigen würde, und das Ziel, „Soldaten und Zivilisten als Gefangene und Geiseln zu nehmen und über ihre Freilassung zu verhandeln“, genau beschrieben.

Laut vier weiteren Seiten, die The Post erhalten hat, sollte das Team am vorderen Tor die Sicherheitskräfte des Kibbuz ablenken, während eine Sprengstoffeinheit der Hamas ein Loch in das hintere Tor sprengte.

„Die Gruppe sollte den Kibbuz beschäftigen, bis der Rest der Truppen eintrifft“, hieß es in dem Planungsdokument. Doch die Verstärkung kam nie an, wie die Kämpfer im Kibbuz berichten.



„Sie wussten, wo die Tore waren, sie wussten, wo die Generatoren waren, um den Strom abzuschalten“, sagte Yarden Reskin, ein Landschaftsarchitekt und Freiwilliger im Sicherheitsteam des Kibbuz. Mit Blick auf die Anschlagspläne und die Zahl der Toten in den umliegenden Gemeinden: „Wir haben das Gefühl, dass wir viel Glück hatten“, sagte er. „Wir haben unseren Teil getan, wir haben ihn gut gemacht, aber wir hatten viel Glück.“



Hendrix berichtete aus Jerusalem. Mustafa Salim in Bagdad trug zur Berichterstattung bei.

Zu den Autoren Loveday Morris ist die Berliner Büroleiterin der Washington Post. Zuvor war sie für The Post in Jerusalem, Bagdad und Beirut tätig. Steve Hendrix ist seit 2019 Leiter des Jerusalem-Büros der Washington Post. Er kam im Jahr 2000 zur Post und hat für so ziemlich jeden Bereich der Zeitung geschrieben: Foreign, National, Metro, Style, Travel, the Magazine. Er hat aus dem Nahen Osten, Europa, Afrika, Asien, Amerika und den meisten Ecken der Vereinigten Staaten berichtet.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 22. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.