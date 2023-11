Geheimwaffe im Krieg gegen Russland: Ukraine prahlt mit seltenem Evakuierungstransporter

Kürzlich veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium Bilder des bislang nur selten zu sehenden Evakuierungsfahrzeugs BREM-4.

Kiew - Abrams, Gepard, Iris-T - viele Begriffe militärischer Fahrzeuge und Waffensysteme tauchen im Rahmen des Ukraine-Kriegs immer mal wieder auf und sind vielen Personen hierzulande mittlerweile präsent. Das gilt allerdings eher nicht für ein Evakuierungsfahrzeug der ukrainischen Armee, von dem nur sehr wenige öffentliche Auftritte und Aufnahmen bekannt sind: dem BREM-4.

Ein ukrainischer Soldat posiert stolz vor dem ukrainischen Evakuierungsfahrzeug BREM-4. Von diesem existieren nur wenige bekannte Aufnahmen. © Facebook/92. mechanisierte Brigade der Streitkräfte der Ukraine

Ukraine-Krieg: Seltener Militär-Transporter gesichtet

Die Pressestelle der 92. mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine veröffentlichte kürzlich anlässlich des sogenannten „Tag der Autofahrer“ am 27. Oktober, einige Erinnerungsfotos auf ihrem offiziellen Facebook-Kanal. Auf einem der Fotos ist ein Soldat der Brigade zu sehen: Stolz posiert dieser vor dem gepanzerten Evakuierungsfahrzeug, der nur selten vor die Linsen von Fotografen fährt. Tatsächlich dürfte es nur eine Handvoll allgemein bekannter oder zugänglicher Aufnahmen des BREM-4 geben.

Wie das Online-Portal Defense Express schreibt, hatte die 92. Brigade allerdings im Februar, während ihrer Kämpfe gegen die russischen Angreifer in der Ost-Ukraine, schon einmal ein Bild des BREM-4 publiziert. Generell sei die Anzahl der vorhandenen Evakuierungsfahrzeuge nicht valide zu bestimmen, da keine stichhaltigen Zahlen von Seiten der ukrainischen Armeeführung veröffentlicht werden - allzu groß soll der BREM-4-Fuhrpark jedoch nicht sein.

Ukraine-Geheimwaffe BREM-4?

Doch was macht den scheinbar sagenumwobenen BREM-4 nun so besonders? Das Truppenfahrzeug basiert zunächst einmal auf der Technologie des BTR-4, einem achträdrigen, allradgetriebenen sowie amphibischen Schützenpanzer, den die Ukraine selbst produziert. Der BREM-4 kann verschiedene wichtige Aufgaben erfüllen. So ist das Fahrzeug in der Lage beschädigte Ausrüstung von der Front zu evakuieren oder schwere Frachten zu heben, außerdem vermag es Erde oder andere Untergründe auszuheben. Zudem soll der BREM-4 die Wartung und Reparatur anderer Fahrzeuge erleichtern, schreibt Defense Express, ebenso ist er in der Lage, Motoren mit einem Anlasser oder einem Kaltstartsystem anzukurbeln.

Das ukrainische Evakuierungsfahrzeug wiegt satte 21 Tonnen und benötigt für seinen Betrieb eine vierköpfige Besatzung. Auf der Straße bringt es der BREM-4 auf 100 km/h, wobei eine einzelne Einsatzreichweite bei rund 700 Kilometern liegt. Der integrierte Kran kann Gewichte bis zu drei Tonnen in die Höhe ziehen. Die 92. mechanisierte Brigade scheint in jedem Fall sehr stolz auf ihre „Geheimwaffe“ und den Einsatz ihrer Soldaten zu sein. In dem Post schreiben die Social Media-Verantwortlichen: „Bei der Erfüllung von Kampfaufgaben zeigen unsere Soldaten einfach einzigartige Fähigkeiten und Willenskraft. Respekt und Dank an alle Beteiligten!“ Eine weitere ukrainische Brigade, nämlich die 47, postete vor wenigen Tagen ebenfalls einen Beitrag, in dem ein zerstörter russischer Minenräumer vom Typ UR-77 zu sehen ist.