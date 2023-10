Geiseldrama in Israel: Hintergründe zum Hamas-Terror

Die Hamas sorgt mit ihrem Terror-Angriff auf Israel für Entsetzen. Wie viele Menschen die radikalen Islamisten verschleppt haben, ist unklar.

Gaza – Palästinensische Kämpfer haben bei dem beispiellosen Überfall auf Israel, der am Samstagmorgen (7. Oktober) begann, mindestens 64 Menschen in den Gazastreifen verschleppt, wie eine Auswertung von Bildmaterial durch die Washington Post zeigt.

Darunter befanden sich 49 Menschen, die offenbar Zivilisten waren - neun von ihnen Kinder - und 11, die offenbar dem israelischen Militär angehörten, so die Auswertung der Post. In vier Fällen war es nicht möglich festzustellen, ob es sich bei den Gefangenen um Zivilisten oder Soldaten handelte.

Weder die israelische Regierung noch die Hamas, die militante Gruppe, die den Gazastreifen kontrolliert und den Angriff vom Samstag gestartet hat, haben genau gesagt, wie viele Menschen im Gazastreifen gefangen gehalten werden, aber das Thema hat Familien in Israel und im Ausland erschüttert und wird immer wichtiger, da sich Israel auf eine mögliche Invasion vorbereitet.



Insgesamt fand The Post visuelle Beweise dafür, dass palästinensische Kämpfer während des Einmarsches mindestens 106 Menschen gefangen genommen haben. Neben denjenigen, die anscheinend nach Gaza gebracht wurden, wurden 26 Gefangene an Orten gesehen, die nicht überprüft werden konnten, und 16 wurden nur in Israel gesehen. Die Hamas hat erklärt, dass sie „Dutzende“ von Menschen festhält. Die israelischen Behörden schätzen, dass palästinensische Kämpfer zwischen 100 und 150 Menschen als Geiseln genommen haben.

Hamas-Terror in Israel: Zahl der verschleppten Geiseln unklar

Die tatsächliche Zahl der Geiselnahmen und der von palästinensischen Kämpfern im Gazastreifen gefangen genommenen Soldaten ist mit ziemlicher Sicherheit höher als die in den von The Post geprüften Videos und Bildern angegebene. Weder die Hamas noch das israelische Militär reagierten sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

The Post hat Hunderte von Videos und Bildern untersucht, die seit Beginn der Kämpfe in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Um festzustellen, ob die Gefangenen in den Gazastreifen gebracht wurden, verortete The Post einige Bilder, auf denen diese Personen zu sehen waren, oder verließ sich allgemeiner auf visuelle Indikatoren wie eine sichtbare Umgebung oder die Tatsache, dass sie von bewaffneten palästinensischen Kämpfern transportiert wurden, die ihre Gefangennahme feierten. In vielen Fällen bestätigten Familienangehörige der Gefangenen, dass sie nach Gaza gebracht wurden.

In mehreren Fällen reichten die visuellen Beweise nicht aus, um festzustellen, ob ein Gefangener nach Gaza gebracht worden war, und andere Entführungen, über die in den Medien berichtet wurde, wurden überhaupt nicht auf Videos oder Fotos festgehalten.



Die von The Post gesichteten Videos zeigen eine Mutter und ihre Kinder, die in einem Lastwagen weggefahren werden, ausländische Arbeiter, die in einem unterirdischen Raum festgehalten werden, und junge Leute, die von einem nächtlichen Wüsten-Rave entführt werden, der kurz nach Sonnenaufgang am Samstag angegriffen wurde. In einem Fall benutzten die Kämpfer das Telefon einer Frau, um die Entführung von ihr, ihrem Mann und ihren drei Kindern aus ihrem Haus in Nahal Oz, einem Kibbuz, live zu übertragen. The Post sah sich den Livestream an und verglich die Kleidung einer der Töchter mit Bildern, die später von Pro-Hamas-Telegram-Konten gepostet wurden, auf denen dasselbe Mädchen in einem nicht identifizierbaren Raum festgehalten wird.

Die Bilder zeigen, dass die Gefangenen an zahlreichen Orten in einem Gebiet von mehr als 20 Meilen Breite entführt wurden, vom Dorf Nir Oz im Süden bis zum Hauptgrenzübergang Erez im Norden, was die weite Ausdehnung des Einmarsches der Hamas über fast die gesamte Grenze des Gazastreifens im Süden Israels widerspiegelt.



Die Frage, wie viele Menschen von der Hamas, verbündeten bewaffneten Gruppen und anderen im Gazastreifen festgehalten werden, wird in den kommenden Tagen entscheidend sein. Seit dem Krieg zwischen Israel und den benachbarten arabischen Staaten im Jahr 1973 wurden noch nie so viele israelische Zivilisten oder Soldaten gefangen gehalten. Am Montag drohte die Hamas mit der Hinrichtung einer Geisel für jeden israelischen Luftangriff, der Palästinenser in ihren Häusern „ohne Vorwarnung“ trifft. Das israelische Militär bombardiert weiterhin Orte im Gazastreifen und bereitet sich auf eine mögliche Invasion vor, die Geiseln in einen verheerenden Bodenkrieg verwickeln könnte. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei den Luftangriffen bisher mindestens 1.100 Palästinenser getötet und 5.339 verwundet.

Nach Hamas-Terror: Israel verkündet „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens

Die Hamas selbst hat den Kontakt zu einigen ihrer gefangenen Kämpfer verloren, und auch Zivilisten aus dem Gazastreifen haben auf eigene Faust Geiseln genommen, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf einen hochrangigen Hamas-Beamten und ägyptische Beamte. Die von den israelischen Behörden verkündete „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens wird, wenn sie fortgesetzt wird, ebenfalls zu einer raschen Verschlechterung der Lage in diesem Gebiet führen.

Einige der von The Post eingesehenen Videos zeigen, wie palästinensische Kämpfer Gefangene aus mehreren kleinen Städten nur wenige Kilometer von der Grenze zum Gazastreifen entführen, von denen einige Schauplatz von Massentötungen von Zivilisten waren.

In einem weithin bekannten Fall zeigt ein Video einen Mann, der ein Kind auf einer Straße trägt, während er von bewaffneten palästinensischen Kämpfern umzingelt ist.



The Post sprach mit Gaya Kalderon, einer 21-jährigen Frau aus dem Süden Israels, die sagte, der Junge in dem Video sei ihr jüngerer Bruder, der 12-jährige Erez. Das Video wurde in der Nähe des Hauses ihres Vaters im Kibbuz Nir Oz gefilmt, sagte sie. The Post bestätigte unabhängig den Drehort des Videos.

Kalderons Bruder habe sich während des Angriffs zusammen mit ihrem Vater, ihrer Schwester, ihrem Cousin und ihrer Großmutter im Schutzraum der Familie versteckt, sagte sie. Sie alle werden vermisst.



Ein anderes, weit verbreitetes Video zeigt eine ältere Frau, die von bewaffneten Kämpfern in einem Golfwagen durch den Gazastreifen gefahren wird, während Frauen zu hören sind, die ihr Grüße zurufen.



Adva Adar, die in Israel lebt, sagte gegenüber The Post, dass es sich bei der Frau um ihre 85-jährige Großmutter Yafa handelt, die krank ist und Medikamente nimmt, unter anderem zur Schmerzbehandlung.

„Wir wissen nicht, wie lange sie ohne ihre Medikamente auskommen kann“, sagte Adar.



Obwohl etwa drei Viertel der Menschen, die von palästinensischen Kämpfern nach Gaza gebracht wurden, Zivilisten zu sein schienen, nahmen die Kämpfer bei ihren Angriffen auf Militärposten auch Soldaten gefangen.



Ein Angriff in der Morgendämmerung auf den Grenzübergang Erez im Norden des Gazastreifens wurde auf Video aufgenommen und auf dem offiziellen Telegramm-Account der Hamas veröffentlicht. Es zeigt palästinensische Kämpfer, die drei Männer gefangen nehmen, bei denen es sich angeblich um israelische Soldaten handelt.



Ein Standbild des Angriffs zeigt, wie sie einen der gefangenen Männer durch eine Lücke in der Betonmauer ziehen, die Israel und Gaza trennt.



Hamas nutzte früher Leichen israelischer Soldaten für Verhandlungen

Am Montagmorgen veröffentlichte ein Telegram-Konto, das den militärischen Flügel der Hamas unterstützt und häufig Informationen über deren Aktionen verbreitet, den Namen, das Bild und die militärische Identifikationsnummer eines der drei Männer und gab an, er sei bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet worden.



Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, hat die Freilassung aller gefangenen Zivilisten gefordert. Der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen verurteilte die Entführungen und erklärte, Geiselnahmen seien nach internationalem Recht verboten.



Palästinensische Kämpfer brachten auch mindestens acht Leichen zurück in den Gazastreifen, darunter offenbar mindestens sechs getötete Soldaten, wie The Post berichtet. In der Vergangenheit waren die Leichen israelischer Soldaten Teil von Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch zwischen beiden Seiten.

Beim letzten großen Gefangenenaustausch in dem Konflikt im Jahr 2011 tauschte die Hamas Gilad Shalit, einen Gefreiten, der fünf Jahre zuvor bei einem Angriff auf einen israelischen Posten gefangen genommen worden war, gegen rund 1.000 inhaftierte Palästinenser aus. Während des Konflikts zwischen Israel und Gaza im Jahr 2014 nahm die Hamas die Leichen zweier israelischer Soldaten an sich, die bei einem Angriff auf ihren gepanzerten Mannschaftstransportwagen getötet worden waren, und bewahrt ihre Überreste bis heute auf.



Steve Hendrix und Loveday Morris in Jerusalem, Imogen Piper in London, Sarah Dadouch in Beirut und Meg Kelly in Washington haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Evan Hill ist ein investigativer Reporter bei der Washington Post, der sich auf Open-Source- und visuelle forensische Techniken konzentriert. Er kam 2023 von der New York Times zur Post und war zuvor Reporter im Visual Investigations-Team der Times, wo er drei Pulitzer-Preise erhielt. Sarah Cahlan ist eine Videoreporterin und eines der Gründungsmitglieder von Visual Forensics. Joyce Sohyun Lee ist Videoreporterin für das Visual Forensics-Team der Washington Post. Bevor sie zur Post kam, arbeitete sie als Associate Video Producer für das Time Magazine.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 12. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.