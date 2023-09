Generalbundesanwalt ermittelt zu Brandstiftungen bei Bahn

Polizisten sichern am 8. September einen möglichen Tatort an einem Bahndamm im Hamburger Stadtteil Lokstedt. © Bodo Marks/dpa

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen in Hamburg übernommen. Das sagte ein Sprecher am Donnerstag in Karlsruhe. Zuerst hatte die „Bild“ online darüber berichtet.

Karlsruhe/Hamburg - Mehr erfahren Sie in Kürze hier. dpa