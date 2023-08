Genozid-Mahnmal in Köln: Türkische Vereine machen mobil - Neue Aktion sorgt für heftige Kritik

Von: Erkan Pehlivan

Ein Mahnmal in Köln erinnert an den Völkermord im Jahr 1915. Eine Initiative will das nicht hinnehmen. Ihre Aktion ruft Empörung hervor.

Köln - 1915 wurden rund 1,5 Millionen Menschen aus Armenien im Osmanischen Reich ermordet. Ein Mahnmal in Köln erinnert an die Opfer des Völkermordes. Doch das soll jetzt abgebaut werden. Dafür wirbt weiterhin die „Inisyatif Türk“. Auf Ihrer Internetseite wirbt der Zusammenschluss mehrerer türkeistämmiger Vereine gegen ein solches Mahnmal und kritisiert die „Initiative Völkermord erinnern“, die das Mahnmal an den Genozid errichten ließ.

Initiative fordert „Toleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen“

„Die Inisiyatif Türk Köln, als Vertreterin zahlreicher türkischer Vereine, missbilligt diese rücksichtslose Haltung und plädiert für eine respektvollere und inklusive Umgangsart“, heißt es dort. „Die Aussöhnung geschichtlicher Ereignisse erfordert einen gesellschaftlichen Austausch aller Akteure und Parteien, der in einen umfassenden, strukturierten Dialogprozess eingebettet sein sollte.“ Auf ihrer Website fordert der Zusammenschluss türkischstämmiger Vereine „Toleranz gegenüber unterschiedlichen Meinungen“. Eine Unterschriftenaktion soll daher einem solchen Mahnmal ein Ende setzen.

Insgesamt 61 Vereine stecken laut „Inisyatif Türk“ hinter der gemeinsamen Forderung. Darunter befinden sich allerdings auch Vereine, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden – wie der AKP-Lobbyverein UID („Union Internationaler Demokraten“) oder die zwei Vereine des Islamverbandes IGMG (Milli-Görüs). Zudem finden sich auf der Liste der Initiative zwölf Vereine des Moscheeverbandes Ditib sowie der regierungsnahe Unternehmerverband MÜSIAD.

Das Mahnmal auf dem Kurt-Rossa-Platz an der Hohenzollernbrücke ist hier mit dem Kölner Dom im Hintergrund zu sehen. © IMAGO/Horst Galuschka

Linken-Abgeordnete sieht Verhöhnung von Opfern eines Völkermords

Die Unterschriftenaktion der „Türk Inisyatif“ führt zu heftiger Kritik. „Ich habe überhaupt kein Verständnis für die Unterschriftenkampagne nationalistischer türkischer Vereine in Köln, die sich gegen die Aufstellung dieses Mahnmals richtet, das an den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich erinnert“, sagte die Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. „Die Behauptung der Initiatoren dieser Kampagne, dass das Mahnmal richte sich gegen die ‚Verständigungskultur‘ und schließe ‚die gesellschaftliche Solidarität’ aus, ist einfach nur absurd.“ Die Leugnung des Genozides durch nationalistische türkische Kreise komme einer Verhöhnung der Opfer des Völkermordes gleich.

Auch der Zentralrat der Armenier warnt vor einem Einknicken der Stadt Köln und Oberbürgermeisterin Henriette Reker vor den Genozid-Leugnern. „Deutschland hat sich in der Bundestagsresolution vom 02.06.2016 dazu verpflichtet, sich entschieden der Verantwortung zu stellen, die aus dem Völkermord an den Armeniern erwächst, und sich jeder Form des Genozids – jeder ethnisch begründeten Bedrängung, Unterdrückung, Verfolgung und Vertreibung. Auch muss sich Deutschland dessen Leugnung energisch entgegenzustellen“, sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Armenier, Jonathan Spangenberg.

Forderungen der „Inisyatif Türk“ sind blanker Hohn

Auch der Türkei-Experte und stellvertretende Bundesvorsitzender der „Liberalen Vielfalt“, Eren Güvercin, zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion empört über die Unterschriftenkampagne. „Die Initiatoren fordern eine ‚respektvollere und inklusive Umgangsart‘. Dass Genozidleugner hier von einem respektvollen und inklusiven Umgang sprechen, ist blanker Hohn. Sogenannte Religionsgemeinschaften wie DITIB und IGMG agierten hier gemeinsam mit der AKP-Lobbyorganisation UID und Vereinen aus dem Graue Wölfe-Milieu.“

Die Leugnung des Genozids an den Armeniern sei nichts Neues im DITIB-Kontext. „Aber dass Vertreter von sog. Religionsgemeinschaften bei so einer Aktion mitwirken und Teil eines Forums sind, die für eine nationalistisch-identitäre Agenda stehen, muss von der Politik offen angesprochen und die Funktionäre dieser ‚Religionsgemeinschaften‘ müssen damit konfrontiert werden“, so Güvercin.

„Sammelbecken mehrheitlich nationalistischer, konservativer und völkischer Vereine“

Cahit Basar, Generalsekretär d. Kurdischen Gemeinde Deutschland, warnt im Gespräch mit IPPEN.MEDIA ebenfalls vor den Initiatoren der Unterschriftenaktion. „Die Plattform der türkischen Vereine und Vereinigungen in Köln und Umgebung ist ein Sammelbecken mehrheitlich nationalistischer, konservativer und völkischer Vereine, die in ihrer Demokratiefeindlichkeit, Homophobie und Antisemitismus vereint sind“, so Basar. Einig zeigten sich diese Vereine nicht nur in der Leugnung des Genozids an den Armeniern, sondern auch in der Feindseligkeit gegenüber ethnischen und religiösen Minderheiten in der Türkei wie z. B. Aleviten, Eziden, Kurden oder Aramäern.

„Weder diese Plattform, noch die darin befindlichen Vereine, können allen Ernstes Ansprechpartner, einer demokratischen Zivilgesellschaft und ihrer Institutionen sein. Wer sich mit ihnen an einen Tisch setzt oder ihre Forderungen übernimmt, kann sich auch gleich mit Nazis an einen Tisch setzen“, so Basar.

Die „Inisyatif Türk“ ließ die Anfragen von IPPEN.MEDIA zu ihrer Unterschriftenaktion unbeantwortet. (Erkan Pehlivan)