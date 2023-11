Rauswurf gescheitert: Skandalrepubliklaner Santos bleibt im Kongress

Abgeordneter George Santos (R-N.Y.) geht zurück in sein Büro, nachdem er sich am Mittwoch im Plenum verteidigt hat. © Jabin Botsford/The Washington Post

All die Lügen gaben ihm nicht den Rest: Skandalrepublikaner George Santos darf sein Amt im Repräsentantenhaus behalten - dank der Hilfe seiner Partei.

Washington DC - Ein Antrag, den Abgeordneten George Santos (R-N.Y.) aus dem US-Repräsentantenhaus zu verweisen, scheiterte am Mittwochabend. Die New Yorker Republikaner übernahmen das Ruder bei dem Versuch, ihn wegen seiner öffentlichen Falschaussagen und seines laufenden Bundesstrafverfahrens zu entlassen.

Die Abstimmung verlief weitgehend entlang der Parteigrenzen, wobei die überwiegende Mehrheit der Demokraten für den Ausschluss stimmte und die Republikaner ihm weitgehend einen politischen Rettungsanker gaben - zumindest bis der Ethikbericht vorliegt, möglicherweise noch in diesem Monat. Bei den Republikanern, die für den Ausschluss stimmten, handelte es sich größtenteils um Gesetzgeber in umkämpften Bezirken, wie die New Yorker, die die Abstimmung erzwangen, und die Abgeordneten Thomas H. Kean Jr. (N.J.) und John James (Mich.).

Demokraten stimmen für Rauswurf von George Santos

Die Demokraten, die sich gegen den Ausschluss aussprachen, kamen aus allen Bezirken. Darunter befanden sich z.B. die Abgeordnete Rashida Tlaib (Mich.), die nur wenige Minuten zuvor knapp ihrer eigenen Bestrafung durch ein Misstrauensvotum wegen ihrer Opposition gegen den Krieg in Israel und Gaza entgangen war. Abgeordneter Brendan Boyle (Pa.), der ranghöchste Demokrat im Haushaltsausschuss, stimmte ebenso wie die Mitglieder des Ethikausschusses, die die Santos-Untersuchung beaufsichtigen, mit Ja.

Der jüngste Vorstoß zum Ausschluss von Santos, der sich zur Wiederwahl stellt, wurde von seinen republikanischen Kollegen aus New York angeführt. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses - Anthony D‘Esposito, Nick LaLota, Marcus J. Molinaro, Michael Lawler und Brandon Williams - repräsentieren Wahlbezirke und stehen vor schwierigen Wiederwahlkampagnen.



Einige Abgeordnete beider Parteien hatten sich jedoch gegen den Schritt gesträubt. Sie befürchteten, dass damit ein Präzedenzfall für den Ausschluss eines Abgeordneten geschaffen werden könnte, der nicht wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Einige Gesetzgeber befürchteten auch, dass die Absetzung von Santos den drastischen Schritt weiter normalisieren würde, und das zu einer Zeit, in der das Haus mit parteipolitischem Groll und abnehmendem Anstand zu kämpfen hat.

Skandal-Republikaner George Santos mehrfach beim Lügen erwischt

Die Gruppe, die sich für Santos‘ Absetzung einsetzte, argumentierte, es gebe genügend Beweise, um ihn auszuschließen. Santos hat zugegeben, seinen Lebenslauf geschönt zu haben, und Nancy Marks, seine frühere Schatzmeisterin, hat sich im Zusammenhang mit der auf 23 Anklagepunkte angewachsenen Anklage des Abgeordneten der Abgabe falscher Erklärungen, der Behinderung von Bundeswahlkampfbehörden und des Drahtbetrugs schuldig bekannt.



Santos bekannte sich in diesen Anklagepunkten, zu denen Betrug, Geldwäsche, Fälschung von Unterlagen und schwerer Identitätsdiebstahl gehören, nicht schuldig. Marks gab vor Gericht zu, dass sie sich mit Santos verschworen hatte, um fälschlicherweise anzugeben, dass sie der Kampagne 500.000 Dollar geliehen hatten, um Santos, der damals kandidierte, dabei zu helfen, sich für ein Hilfsprogramm der nationalen Republikanischen Partei zu qualifizieren.

Vor der Abstimmung über den Ausschluss am Mittwoch argumentierte D‘Esposito im Plenarsaal des Repräsentantenhauses, dass dies eine Gelegenheit sei, „einen neuen Präzedenzfall zu schaffen“. LaLota, der sich ebenfalls zu Wort meldete, sagte, dass „die Konsequenzen und Präzedenzfälle, wenn er nicht wegen seiner Lügen und seines Betrugs aus dem Repräsentantenhaus verwiesen wird, dieser Institution weitaus mehr Schaden zufügen könnten“.

George Santos fühlt sich unfair behandelt

Er wies auch auf die offensichtlichen Lügen hin, die Santos über seine jüdische Herkunft und die Nähe seiner Mutter zu den Zwillingstürmen während der Terroranschläge vom 11. September 2001 erzählte. LaLota behauptete, dass Santos diese spezifischen falschen Behauptungen aufstellte, um politische Unterstützung zu erlangen, „als Teil eines umfassenderen Plans, Wähler und Spender zu betrügen, um ihn in den Kongress wählen zu lassen, um Wähler weiter zu betrügen und Spender um Millionen zu betrügen“.



Santos sagte, die Eile seiner Kollegen, ihn vor Abschluss seines Strafverfahrens auszuschließen, sei unfair und würde ihm sein verfassungsmäßiges Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verweigern. Nachdem die New Yorker Republikaner ihre Argumente vorgetragen hatten, sagte Santos: „Ich muss meine Kollegen warnen, dass eine Abstimmung über einen Ausschluss zum jetzigen Zeitpunkt das Recht der Justiz auf ein ordnungsgemäßes Verfahren, auf das ich Anspruch habe, umgehen und die seit langem geltende Prämisse aufheben würde, dass man als unschuldig gilt, bis die Schuld bewiesen ist. „Es ist unverschämt zu glauben, dass dieses Gremium, das sich mit dem [Justizministerium] wegen dessen politisch motivierter Praktiken auf Kriegsfuß befindet, deren Anschuldigungen gegen ein Mitglied einer anderen Regierungsbehörde blindlings akzeptieren würde“, fügte er hinzu.

13 Anklagepunkte gegen George Santos seit Mai

Ende Februar setzte der Ethikausschuss des Repräsentantenhauses einen Unterausschuss ein, der sich mit den Vorwürfen gegen Santos befassen sollte. Santos wurde im Mai von der Bundesstaatsanwaltschaft in 13 Anklagepunkten angeklagt, darunter Betrug an seinen Spendern, Verwendung ihrer Gelder zu seinem persönlichen Vorteil und unrechtmäßige Beantragung von Arbeitslosenunterstützung. Weitere Anklagepunkte wurden in einer ergänzenden Anklageschrift erhoben, die letzten Monat veröffentlicht wurde. Als Reaktion auf diese Anklage beantragten die Demokraten im Repräsentantenhaus den Ausschluss von Santos.

Der Abgeordnete Daniel S. Goldman (D-N.Y.), der diesen Antrag mitunterstützt hat, sagte am Mittwoch im Repräsentantenhaus, dass die New Yorker Republikaner, die den jüngsten Ausschlussantrag eingebracht haben, zum Teil durch den politischen Druck in ihren umkämpften Wiederwahlrennen motiviert sind.



Der Abgeordnete Kevin McCarthy (R-Calif.), der zum Zeitpunkt des ersten Ausschlussversuchs Sprecher war, sagte im Mai, dass die Frage, ob Santos ausgeschlossen werden solle, warten solle, da der Ethikausschuss „dies sehr schnell prüfen könne“. Am Dienstag sagte der Ausschuss in einer Erklärung, dass er „sein weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit am oder vor dem 17. November 2023 bekannt geben“ werde.

