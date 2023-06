Soros benennt Sohn zum Nachfolger und Haupterbe: „Wir müssen Geld in der Politik behalten“

Von: Linus Prien

George Soros benennt Sohn Alexander Soros als Haupterbe und Nachfolger (Symbolbild). © M. Popow/ IMAGO

Der Sohn von Investor und Philanthrop George Soros soll seine Arbeit weiterführen. Dieser sei laut eigenen Aussagen „noch politischer“ als sein Vater und wolle den Demokraten helfen.

Washington, DC - Der Milliardär George Soros ist seit langer Zeit bereits Ziel unterschiedlichster Verschwörungsmythen, gerade bei Ultrarechten und Esoterikern in den USA. Ein Grund dafür ist mit Sicherheit die politische Gesinnung des Investors, der anders als viele andere Superreiche in den USA eher linke Anliegen unterstützt. Unterstützung von Soros bedeutet häufig vor allem Geld für Kampagnen. Als Investor und Philanthrop, der sich ins politische Geschäft einmischt, ist Soros gefundenes Fressen für Verschwörungsgläubige. Damit jedoch noch nicht genug: Soros hat eine jüdische Familiengeschichte.

Nun soll die Verantwortung für das Geschäft von Soros und seiner Organisation Open Society Foundations jedoch an seinen Sohn, Alexander Soros, übergeben werden. Dieser behauptet von sich „noch politischer“ als sein Vater zu sein, wie das Wallstreet Journal berichtet. Ein Ende der Verschwörungserzählungen über die Familie scheint dementsprechend nicht in Aussicht zu stehen.

George Soros übergibt an seinen Sohn: „Wir müssen Geld in der Politik behalten“

Die politische Ausrichtung von Alexander Soros ist klar. Er sagt von sich selbst, er wolle den Demokraten in den USA helfen. Dazu gehöre auch, bei den Wählergruppen der Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner sowie der Schwarzen in den USA besser abzuschneiden, meint Alexander Soros. In der vergangenen Präsidentschaftswahl konnten die Demokraten nicht derartig auf die Stimmen dieser Gruppen zählen, wie noch bei vergangenen Wahlen.

Ein klarer Widerspruch besteht in dem Vorhaben von Vater und Sohn Soros definitiv: Eine liberale politische Gesinnung in den USA passt nicht zu Milliardären, die ohne gewählt zu sein, Einfluss auf das politische Geschehen nehmen. Dies sei Alexander Soros auch bewusst, berichtet Newsweek: „Wie gern ich es auch hätte, dass Geld in der Politik keine Rolle mehr spielt, solange es die andere Seite verwendet, müssen wir Geld in der Politik behalten.“

George Soros übergibt an seinen Sohn: Alexander möchte gemäßigte ansprechen

Wahlen in den USA entscheiden sich häufig daran, welcher Kandidat es schafft, die Parteilosen von sich zu überzeugen. Dieser Auffassung scheint auch Alexander Soros zu sein. Dieser möchte wohl viele Leute zur demokratischen Partei zurückbringen, die in der Vergangenheit Donald Trump gewählt haben: „Nur weil man Trump gewählt hat, bedeutet dies nicht, dass man verloren oder ein Rassist sei“, meint er. Nichtsdestotrotz warnt er stark vor einer erneuten Wahl des ehemaligen US-Präsidenten.

Ein weiteres Indiz dafür, dass der Sohn von George Soros einen gemäßigteren Kurs fahren möchte, lautet, dass er sich Sorgen über die Meinungsfreiheit in den USA - gerade an den Universitäten - macht. Damit positioniert er sich in der einer Debatte, die intensivst geführt wird, eher weniger bei den Linken. Diese teilen die Auffassung, dass Losungen, wie das Ende der Meinungsfreiheit an amerikanischen Universitäten republikanische Panikmache sei. (lp)