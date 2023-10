60 Jahre in der SPD: Bezirk Hannover ehrt Altkanzler Schröder

Von: Andreas Apetz

Altkanzler Gerhard Schröder ist 60 Jahre Mitglied der SPD. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Der umstrittene Altkanzler Schröder wurde für seine 60-jährige Parteimitgliedschaft von der SPD geehrt. Die Parteivorsitzenden waren nicht dabei.

Update vom 27. Oktober, 11.50 Uhr: Der SPD-Bezirksverband Hannover hat Altkanzler Gerhard Schröder für seine 60-jährige Parteimitgliedschaft geehrt. Der Bezirksvorsitzende Matthias Miersch sagte am Freitag laut verbreitetem Redetext, die Ehrung des wegen seiner engen Russland-Kontakte in der Kritik stehenden Parteimitglieds polarisiere. „Bei allen Fragen und berechtigter Kritik“ hätten zwei Schiedsgerichte der Partei aber Anträge auf einen Ausschluss Schröders aus der Partei abgelehnt.

Rund 40 Gäste waren Teil der ansonsten nicht-öffentlichen Veranstaltung gewesen. „In den letzten Wochen habe ich viele Reaktionen zur bevorstehenden Ehrung von Gerhard Schröder erhalten – sowohl zustimmende als auch ablehnende“, sagte Miersch im Vorfeld. Nach dem gescheiterten Parteiausschluss stünden Schröder aber „die vollen Mitgliedsrechte“ – und damit auch die Ehrung wegen der 60-jährigen Parteizugehörigkeit.

SPD ehrt Altkanzler Schröder zu 60 Jahren Parteimitgliedschaft

Erstmeldung vom 27. Oktober, 8.21 Uhr: Hannover – Es wird keine einfache Veranstaltung für die SPD. Nach monatelangen Debatten soll Altkanzler Gerhard Schröder nun doch für 60 Jahre Parteimitgliedschaft geehrt werden. Bei der nicht-öffentlichen Veranstaltung am Freitagvormittag (27. Oktober) in Hannover soll Schröder eine Urkunde sowie eine Anstecknadel erhalten. Rund 40 Gäste sollen bei der Veranstaltung um 11 Uhr anwesend sein. Die Ehrung übernimmt der SPD-Bezirk Hannover.

Altkanzler seit Ukraine-Krieg in der Kritik

Schröder ist wegen seiner engen Kontakte zu Russlands Präsident Wladimir Putin und seiner langjährigen Lobbytätigkeit für russische Energiefirmen auch in der SPD umstritten. Damit hat sich spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Krieges das Verhältnis zwischen der Partei und dem Altkanzler gewendet: Schröder hat den russischen Angriffskrieg zwar stets kritisiert, aber für eine Beibehaltung von Beziehungen zu Russland geworben und wiederholt etwa von Verhandlungsbereitschaft des Kremls gesprochen.

Die SPD-Parteiführung hat sich seit der russischen Invasion immer wieder deutlich von Schröder distanziert und ihn etwa nicht zum Bundesparteitag im Dezember eingeladen. Ein von 17 Parteigliederungen ins Rollen gebrachtes Parteiausschlussverfahren scheiterte aber. Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler und von 1990 bis 1998 Ministerpräsident Niedersachsens.

SPD-Vorstand wird an Schröder-Ehrung nicht teilnehmen

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte Schröder vor einem Jahr zum Parteiaustritt aufgefordert, da dieser seine Mandate bei den russischen Konzernen nicht niedergelegt hatte. Schröder agiere nicht mehr als Altkanzler, sondern als „Geschäftsmann“, warf Esken dem nun 79-jährigen Jubilaren vor. „Er muss sich entscheiden: Will er Putin weiterhin unterstützen oder Mitglied der Sozialdemokratie sein – beides geht nicht miteinander“, lautete das Ultimatum der Parteivorsitzenden gegenüber Schröder.

Jetzt gratuliert sie ihm zu seiner 60-jährigen Mitgliedschaft in der SPD. Zumindest schriftlich. Esken und der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil werden an der Ehrung nicht teilnehmen. Schröder wird in Hannover eine vorgedruckte Urkunde für langjährige Parteimitglieder mit ihrer Unterschrift überreicht. Laut SPD-Bezirk Hannover wird dessen Vorsitzender Matthias Miersch die Ehrung eröffnen. Die Laudatio halten die ehemalige niedersächsische Vize-Ministerpräsidentin Heidi Merk und der frühere Hannoveraner Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg.

Die SPD-Vorsitzende rechtfertigte die Ehrung des umstrittenen Altkanzlers am Donnerstag (26. Oktober). „Es ist uns nicht gelungen, Gerhard Schröder aus der Partei auszuschließen. Es ist uns auch nicht gelungen, ihn zu überzeugen, dass er austreten sollte. Das war mein Ansatz“, sagte sie den Sendern RTL und ntv. „Das ist nun so, dass er Mitglied der SPD ist und deswegen auch alle Rechte eines Mitglieds genießt – eben auch so eine Ehrung zu bekommen für seine langjährige Mitgliedschaft.“

Schröder sieht sich von SPD missverstanden

Schröder fühlt sich hingegen von seiner Partei falsch verstanden. Enttäuscht äußerte sich Schröder jüngst erneut über seinen langjährigen Weggefährten in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident und später im Kanzleramt, den heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. „Ich kann ja nachvollziehen, dass er sich aus staatspolitischen Gründen von mir distanziert, aber zu erklären, nicht mehr zum Geburtstag zu gratulieren, tut man nicht“, sagte der 79-Jährige in dieser Woche der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Doch Schröder hat auch noch Freunde, die ihm den Rücken frei halten – unter anderem den russischen Präsidenten. Dieser forderte zuletzt von den Deutschen mehr Respekt für den Altkanzler und bezeichnete diesen als einen anständigen, „lupenreinen Demokraten“. (aa/dpa)